Domy na míru dnes kromě promyšleného návrhu vyžadují i dokonalé stavební provedení
Přehrát audio verzi
Domy na míru dnes kromě promyšleného návrhu vyžadují i dokonalé stavební provedení
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Moderní domy zrcadlí dobu – jsou individuální, každý jiný a technologicky nabitý celek. Vzhledem k vysokým nárokům na jejich funkce se výstavba stává složitější. Studio Master Design se specializuje nejen na návrhy, ale i realizaci luxusních domů.
Klienti, kteří chtějí dům na míru, jdou za architektem i proto, že mají vysoké požadavky na bydlení. Tyto nároky pak z rodinných domů činí jeden z nejkomplexnějších stavebních celků. Kladen je důraz na estetiku, individualitu a zejména pak technologie. Průsečík, který splňuje tyto body, není jednoduché navrhnout, natož stavbu zrealizovat.
Nároky na architekta i stavební firmu stále stoupají
Samotná složitost domu se definuje už během studie a vytváří ji požadavky klienta. Díky internetu je snadné si dohledat značné množství informací a inspirace, v návrhu tak klienti mohou chtít téměř cokoliv, co uvidí ať už na sociálních sítích, internetu nebo v odborných časopisech. Zároveň je nutné podotknout, že moderní technologie umožňují lepší stavební postupy a komplexní stavby je tak možné dotáhnout do velkého architektonického detailu.
Standardem pro osobní domy na míru se stává i provázanost exteriéru s interiérem domu, kdy materiály i tvarové prvky sjednotí dům v jeden celek. K tomu patří o správně navržená zahrada nebo oplocení pozemku. Domov je tak kromě domu samotného i vše kolem něj.
Domy na míru se dnes potýkají s dalším faktorem – požadavkům na rychlost práce. Tlak na to mít věci hned je obrovský ve všech odvětvích. Moderní technologické postupy sice umožňují proces značně urychlit, nicméně ani přes relativně rychlé tempo stavby se nemusí podařit nasytit mnohdy nerealistické očekávání klientů. Dnes na trhu nejrychlejší metoda je již zmíněná Design and Build, kdy máte balíček služeb – návrh, projekt, vyřízení stavebního povolení i výstavbu zaštiťuje jedna firma.
Opravdovost materiálů a sofistikované technologie
Čím se moderní domy na míru vyznačují? Ve dvou oblastech šly nároky skokově dopředu: materiály a technologie. Vysoká míra prosklení domu a zároveň stálé domácí mikroklima zajišťované pomocí rekuperace. Velkou roli hraje hmat – klienti žádají kvalitní, přírodní materiály, které jsou opravdové. Beton, stěrka, dřevo nebo kámen k moderní architektuře patří. Materiály by měly být věrné a autentické. Moderní domy si na kámen nehrají, ale kamenem jsou, a to jak v exteriéru, tak i v interiéru. Klienti si chtějí materiály vychutnat. Proto se používají v co největší ploše, aby jimi byl člověk ve svém domově doslova obklopen.
Dále má většina domů na míru i inteligentní řízení domu, které spravuje veškeré technologie domu v uživatelsky jednoduché aplikaci. Vytápění – kotel, rekuperace, fotovoltaika, klimatizace – dále přesah i do bezpečnosti domu (zámky, detekce otevření dveří) nebo zdravotechniky. Je také možné instalovat dálkově řízené elektronické ventily ke drahým spotřebičům pro případ, že je majitel na dovolené a například praskne voda.
Master Design – dům na míru s citem pro detail
Studio Master Design je původně architektonický ateliér, navrhuje a staví luxusní domy na míru. Od roku 2015 se věnují stavbě na klíč metodou Design and Build, takže jsou schopní dům navrhnout i postavit. Architektům to umožňuje být v kontaktu s návrhem po celou dobu stavby. To je z hlediska kvality provedení detailů i udržení architektonické myšlenky zásadní pro konečnou podobu domu.
Se zkušenou firmou se svého vysněného domu dočkáte
Pozitivní je, že ačkoliv je dům čím dál složitější organismus, nejnovější technologie umožňují postavit takřka vše. To znamená, že málokdy se může o architektonickém návrhu tvrdit, že je neproveditelný. Moderní architektura si tak může dovolit překračovat hranice s tím, že to většinou může vyjít. V portfoliu firmy Master Design si můžete prohlédnout velice originální realizace domů na míru, které se podařilo díky zkušenostem dotáhnout do detailu. Proto se nebojte snít, když toužíte po originálním domě – možné je téměř vše. Sice už ho nemůžete stavět svépomocí, ale díky metodě Design and Build můžete svůj sen o dokonalém domě zhmotnit.