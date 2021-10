Stavba / Architektura staveb / Profesorky Fakulty stavební ČVUT o životních cestách a akademické kariéře

Profesorky Fakulty stavební ČVUT o životních cestách a akademické kariéře

Přesně před sto lety odpromovala na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze Milada Petříková-Pavlíková, první žena v Československu na architektku.

100 let od promoce první architektky v Československu

Přesně před sto lety odpromovala na Vysoké škole architektury a pozemního stavitelství ČVUT v Praze první žena v Československu na architektku. Milada Petříková-Pavlíková přitom začala svoje studium v době Rakousko-Uherska, kdy to předpisy nedovolovaly. Zkoušky tak mohla vykonat jen neoficiálně a byly jí uznány až po rozpadu monarchie.

Příběhy 7 současných profesorek

Při příležitosti tohoto výročí přijalo pozvání do rozhovoru Srdcem stavaři všech sedm profesorek, které v současnosti na Fakultě stavební ČVUT působí. Každá přitom je na jiné katedře a jejich cesty k akademické sféře byly naprosto rozdílné.

Jak se ke stavařině dostaly? Jak vnímají změny ve svých oborech v průběhu let? Na co při svojí cestě přišly? Co se snaží předat svým studentům a jaký má být dobrý pedagog? A co by poradily studentkám aspirujícím na podobnou akademickou kariéru? O tom všem se s námi před budovou Fakulty stavební podělily prof. Milena Císlerová, prof. Lena Halounová, prof. Renáta Schneiderová Heralová, prof. Daniela Jarušková, prof. Alena Kohoutková, prof. Milena Pavlíková a prof. Zuzana Pešková.

Poděkování redakce

Za redakci TZB-info děkujeme Fakultě stavební ČVUT v Praze, že jsme mohli vysílat výjimečný dokument z projektu Srdcem stavaři v rámci našeho zářijového 5 denního vysílání z redakce TZB-info. Dokument jsme zařadili ve chvíli, kdy jsme uzavírali středeční denní vysílání a chystali se na večerní vysílání Přesčas od 20 hodin, které bylo určeno pro stavařinu trochu jinak, pro výjimečné stavby a příběhy. A dokument o 7 současných profesorkách Fakulty stavební, který se hlásí k odkazu 100letého výročí, sem určitě patří.