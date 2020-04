Stavba / Architektura staveb / Chytrý plot získal první cenu The Red Dot Award 2020 nejenom v kategorii zahradního nábytku

Chytrý plot získal první cenu The Red Dot Award 2020 nejenom v kategorii zahradního nábytku

Inovativní Chytrý plot firmy AITAA sklidil hned několik prestižních cen v mezinárodní designové soutěži The Red Dot Award 2020. Unikátní, modulární a multifunkční systém řeší místa s omezeným prostorem, zahrady, balkóny, mateřské školky a školy, sportoviště nebo místa pro volnočasové aktivity.

Neznámý, ale skvělý autor: „Elegantní šaty plní u ženy stejnou funkci jako plot u zahrady. Musí chránit majitelku, ale nestínit ji.“



Pergola

Nádrž na dešťovou vodu

Integrované posezení



Copak je to za skvělý úspěch v nadpisu? A když skvělý úspěch, tak co je to za inovativní nápad zvaný Chytrý plot? Na stránkách se pyšní sloganem: „Jediný plot, který dává smysl.“ A to jako ryze český nápad a výrobek. To zní skvěle, a pokud si ho prohlédnete, budete s ním rádi souhlasit.

Inovativní Chytrý plot mladé moravské firmy AITAA sklidil hned několik prestižních cen v mezinárodní designové soutěži The Red Dot Award 2020.

Po úspěchu na loňském veletrhu FOR ARCH, ve kterém Chytrý plot AITAA získal ocenění Grand Prix za nejlepší exponát, byla společnost za svůj produkt oceněna hned několika trofejemi z přední mezinárodní designové soutěže THE RED DOT AWARD. Inovativní Chytrý plot zde získal jak první cenu The Red Dot Award v kategorii zahradního nábytku, tak nejvyšší ocenění v soutěži The Red Dot: Best of the Best za inovaci na poli designu. Získáním tohoto „designerského Oscara“ se společnost AITAA stala první firmou v České republice, která se tímto oceněním může pyšnit.

Trochu to vezmu oklikou, jak je mým dobrým zvykem. Současná doba si žádá současná řešení. Možná řekněme raději nadčasová řešení. Pokud přistoupíme na současnou digitální platformu řešení Smart City, Smart Building, Smart Home, až po Internet on Things (IoT), proč ne chytrý plot – Smart Fence či Smart Hedge? Je to jistá nadsázka, protože zde původně mluvíme o chytrém řešení z hlediska nápadu, užitné hodnoty a designu. Ale takto Chytrý plot lze snadno povýšit na ten zmíněný Smart Fence. Není přece nic nereálného, aby součástí řešení, které vám představím, byl digitální systém řízení jeho různých funkcí jeho „života“. Kupříkladu digitálně řízený systém zalévání, osvětlení, posun pohyblivých částí pomocí pohonu s čidly. To vše a další může být, ale nemusí. Ta chytrost je v tomto okamžiku natolik dostačující, že tuhle hříčku s IoT si nechám spíše jako „oslí můstek“, pro přechod k obsahu našeho tématu. Stejně tak to může být jedna z možností, jak tento nápad rozšiřovat a implementovat ho posléze do moderního organizmu měst a obcí, domů a bytů.

Téma zdánlivě staronové, ale nápadité řešení ho po právu dělá atraktivním

Zamyslete se, co se dá na takovém plotě změnit, udělat zajímavé, nové, designové. Jak ho posunout z kategorie často nevzhledného předělu, pragmatického vymezení pozemku. Často je sdělení plotu předmětem atavistických snah majitele na téma: „zde bydlím já, já na to mám, světe, div se a obdivuj hlavně moji movitost a kreativitu.“ Někdy se najde výjimka, která se pokusí přetavit tento stavební prvek v nefalšované umění, v kousek designu nebo vkusný doplněk jasného architektonického záměru, slohu či dobové reálie. Nicméně velmi často to spíše vypadá jako bezradné tápání investora v okamžiku, kdy peníze již nastrkal do samotného obydlí a plot je nechtěnou nutností. Podle toho to pak často vypadá. Že se mýlím, že jste viděli vkusný plot, který je svým řešením na svém místě a je pěkný? Udělejte si při procházce městem drobný kvíz a dívejte se okolo sebe. Budete překvapení, často nemile. Zjistíte, že to často prostě nějak není ono. Dojdete k názoru, že tomu něco chybí. Možná vás zároveň napadne myšlenka, zda tento prvek nelze uchopit jinak, lépe, zajímavěji, a tudíž i chytře. Třikrát sláva, jsme totiž na stopě myšlence, kterou uchopila společnost AITAA.



Balkónová zástěna s truhlíky



Pergola



Trocha historie a zařazení do možných šuplíků

Pro nás je důležité období mezi rokem 1811 a 1951, podle občanského zákoníku byl majitel povinen oplotit budovu nebo městskou zahradu. Leckde zůstala tato zrušená povinnost jako zvykové právo. Od roku 1983 je povinnost oplotit dům nebo zahradu vázána na stavebně – právní nebo soudní rozhodnutí.



Ploty původní architektury







Režné zdivo, živý plot a pásnice z oceli snad neurazí, ale…

Definice by mohla znít následovně: „Plot, oplocení či ohrada je volně stojící prostorotvorný prvek, který vymezuje určitý prostor a jeho hranice, zabraňuje zde v nechtěném pohybu, omezuje pohled či průhled, zabezpečuje soukromí, odděluje od sebe zónu veřejné dopravy, komunikace, pěší zónu, soukromý pozemek, omezuje dílčím způsobem prašnost a hlučnost“.

Možností, funkcí a provedení je u tohoto prvku nespočet. Materiálové pojetí je rozličné, od tradičního plotu dřevěného, kovového, plastového, z recyklovaných materiálů, živého a okrasného plotu z keřů a stromků, ploty z kamene, betonu a dřeva, ohrady dřevěné nebo drátěné nebo kombinované varianty. Stejně tak lze vzájemně kombinovat stěny, ploty a ohrady.



Tento plot už viděl věci

Co přinesla voda, patří na plot

Měl doma železo a knihu od Tolkiena



Funkce plotů jsou opět různé. Funkce ochranné a bezpečnostní, funkce dekorativní a ozdobné, funkce jasného zabezpečení soukromí, funkce omezení pohybu, nechtěných pohledů a průhledů nebo omezení prašnosti. Součástí plotů jsou sloupy, sloupky, plotové komponenty, dílce a prefabrikáty, brány, branky, závory, karusely, poštovní schránky, kliky, kování, označení ulic, přístřešky, stání popelnic, osvětlení, zabezpečovací systémy.

Ploty mohou být ryze pragmatickou záležitostí, s různou mírou vkusu, ale taky mohou být nádherným prvkem architektury, dotvářejícím rámec stavby. Vše lze dotvořit truhlářskou, tesařskou, zámečnickou nebo kovářskou prací. Celé dílo se tak zároveň stane i dílem uměleckým. Vstupní brány, branky a ploty mohou být historické, historizující, poplatné své době a typu stavby, ale i moderní a velice zajímavé artefakty doby a vkusu. Co do otvírání je možnost si vybrat brány jednokřídlé, dvoukřídlé, samonosné posuvné i otvíravé. Řešení a realizačních firem je dostatek. Vybavením a funkcí jsou leckdy velmi sofistikované, včetně kamer, čidel, dálkové obsluhy. To už jsme na dostřel od úvahy o Smart Fence.









Výplně ze svařovaných roxorů 100 x jinak a barva, která zbyla od okapů

Nelze opomenout i různé projevy „osobitého vkusu“. Pokud vezmeme určitý standard jako etalon dobrého vkusu a zdařilého estetického řešení, potom mimo se ocitá projev nevkusu. Mám na mysli ploty z různých zbytků z vyražených plechových šablon z nějaké výroby, navařovaných roxorů, trubek, pavéz se znakem měst a obcí, ocelových přírub a výlisků, zbytků pletiva, ocelových sítí, motivů zvířat nebo pohádkových bytostí. Míra tvořivosti často nezná mezí a výsledná paráda „stojí za to“.

Zlepšit kupříkladu ten roxorový výplod fantazie, je věcí jakéhokoliv, ale hlavně trochu „normálního“ řešení. Lepší cokoliv, než drátěný jelen a roxorové sluneční paprsky. Nicméně, pokud vyloučíme ty vybočující projevy nevkusu, nabízí se otázka – co dále? V tom zbytku hledejte nějaké novum, něco nadčasového a hlavně jiného, byť prakticky na stejné téma. Není to až tak banální úkol, jak by se mohlo zdát.

A tady se dostáváme opět k meritu našeho článku.

O produktu Chytrý plot

AITAA je zcela unikátní, modulární a multifunkční systémové řešení života na místech, které z různých důvodů disponují velmi omezeným prostorem, ať už se jedná o zahrady domů v satelitní zástavbě, balkóny na sídlištích, mateřské školky a školy, anebo sportoviště ve veřejném sektoru. Jde o spojení klasického pojetí plotu a funkčního využití prostřednictvím integrovaných výklopných prvků. Produkt tak má veškeré preferované a poptávané funkce, které umožňují pohodlný a lepší život na malém prostoru, integrované sám v sobě. Zákazníkům tak přináší vše, co si dosud na malém prostoru nemohli dopřát. Vše je skryto v modulu (plotu či balkonovém dílci), vše lze jednoduše vyklopit, použít a zase sklopením uschovat a zachovat přitom prostor bez trvalého zastavění. I na omezeném prostoru tak zákazník může svůj plot přeměnit v elegantní posezení s pergolou, venkovní gril, posilovnu, věšák na prádlo a mnohé další. Oceňovaný design využívající odolný sibiřský modřín pak pracuje s myšlenkami severské estetiky, jednoduchosti a enviromentální šetrnosti.



Pelech pro vaši kočku

Integrované fitko

Truhlíky lze po sezóně ukrýt do stěny



Podívejme se ještě blíže

Z mého pohledu bych vše rozdělil na Chytrý plot s posuvnými a výklopnými funkcemi, který vás opravdu mile překvapí. Je nápaditou součástí zahrad, zahrádek, dvorů, vstupů a atrií. To vše jako tvůrčí prvek samotné architektury i architektury zahradní. Dalším segmentem jsou multifunkční balkónové dílce, stěny a zástěny. I zde naleznete více možných funkcí. Dalším segmentem je multifunkční zahradní učebna. Ta se týká zahradního řešení školek a škol a mohou se zde kumulovat rozličné funkce. Edukativní funkce tohoto řešení mohou skvěle řešit nebo doplňovat enviromentální výchovu školských zařízení, volnočasových aktivit a kroužků, míst ke hraní i výuce.

Chytrý plot – zahrada

Sedák

Chytrý plot s integrovanou funkcí výklopného zahradního posezení.

Chytrý plot s integrovanou funkcí výklopného zahradního posezení. Sušák

Sušák rychle vyklopíte, napnete šňůry a později stejně jednoduše schováte.

Sušák rychle vyklopíte, napnete šňůry a později stejně jednoduše schováte. Houpák

Chytrý plot s plnohodnotnou dětskou houpačkou.

Chytrý plot s plnohodnotnou dětskou houpačkou. Bez

Vhodný pro optické rozdělení souvislé plochy nebo doplnění volného prostoru.



Pergola a integrovaný gril

Integrovaný gril

Integrované posezení s truhlíky



Fitko

Otevřete přední část chytrého plotu a vyklopíte plnohodnotný posilovací stroj.

Otevřete přední část chytrého plotu a vyklopíte plnohodnotný posilovací stroj. Gril

Betonový gril vyklopíte, zajistíte kvůli bezpečnosti a můžete grilovat.

Betonový gril vyklopíte, zajistíte kvůli bezpečnosti a můžete grilovat. Nádrž

Modul umístíte pod okap, kde budete sbírat dešťovou vodu.

Modul umístíte pod okap, kde budete sbírat dešťovou vodu. Pergola

Chytrý plot, ze kterého jednoduše vyklopíte plnohodnotnou pergolu.

Chytrý plot, ze kterého jednoduše vyklopíte plnohodnotnou pergolu. Truhlík

Multifunkční plot, ze kterého vyklopíte velké truhlíky s odtokem přebytečné vody.

Multifunkční plot, ze kterého vyklopíte velké truhlíky s odtokem přebytečné vody. Pelech

Chytrý plot s kočičím pelechem a provazem pro šplhání.

Všechny prvky lze vyklopit, vysunout, zajistit, posléze opět dle potřeby skrýt.

Balkóny – balkónové zástěny

Truhlík na balkón

Chytrá balkónová stěna s integrovaným systémem výklopných truhlíků.

Chytrá balkónová stěna s integrovaným systémem výklopných truhlíků. Sedák na balkón

Multifunkční balkónová stěna, ze které jednoduše vyklopíte posezení i se stolem.

Multifunkční balkónová stěna, ze které jednoduše vyklopíte posezení i se stolem. Sedák s truhlíkem na balkón

Všechny prvky lze vyklopit, vysunout, zajistit, posléze opět dle potřeby skrýt.

Školy – multifunkční zahradní učebna

Funkce si můžete libovolně kombinovat:

Výklopná pergola se stoly a školními lavicemi

Skrytá tabule s dataprojektorem



Pěstírna

Šatna

Truhlíky



Umyvadla a pítka na vodu

Nádrže na sběr dešťové vody

Šatny – uzamykatelné boxy na batohy a věšáky



Šatny

Voliéra pro drobné ptactvo

Umyvadlo, truhlíky, kontejner



Truhlíky na pěstování květin, zeleniny nebo bylinek

Plnohodnotné kontejnery na tříděný odpad

Kompostéry na zpracování bioodpadu

Hmyzí hotely a voliéry pro drobné ptactvo



Hmyzí hotely

Základní modul sezení

Modul s tabulí



O společnosti AITAA

Společnost se zrodila v létě 2019 kolem inovativní myšlenky Michala Romana a jeho týmu ze společnosti Blank Page. Právě Michal Roman se se svými spolupracovníky již léta věnuje možnostem rekultivace veřejného prostoru – mimo jiné v projektu Nahá vesnice, jehož cílem je vrátit centrům vesnic a měst jejich komunitní charakter pomocí drobných a nenákladných intervencí. Z tohoto podhoubí vznikla i jednoduchá, avšak přelomová myšlenka chytrého plotu a následně i startup AITAA. Malá firma, fungující mezi Uherským Hradištěm a Uherským Brodem, brzy zaujala silného investora, s jehož pomocí vyvinula finální produkt – sofistikovaný systém oplocení, který zaujme chytrým řešením prostoru i čistým designem. Firma navíc klade důraz na etické zřetele udržitelnosti, ekologie a lokálního rozvoje.

Tyto zmíněné atributy dělají celý nápad oprávněně atraktivní a získaná ocenění jsou toho důkazem.

O ocenění The Red Dot Award

Ocenění The Red Dot Award, fungující již od roku 1955, je, s více než osmnácti tisíci zúčastněnými produkty ročně, jednou z největších a také nejprestižnějších designových soutěží. Označení „Red Dot“ je mezinárodně uznávanou pečetí mimořádné designové kvality. Vítězové The Red Dot Award jsou poté prezentováni v ročenkách, muzeích i online. Za účelem profesionálního posouzení diverzity na poli designu se Red Dot Design Award dělí na tři disciplíny – Red Dot Award: Značky & Komunikační Design, Red Dot Award: Designový Koncept a Red Dot Award: Produktový design.

Chytrý plot společnosti AITAA letos soutěžil a sbíral ceny právě v poslední zmiňované kategorii. V roce 2020 se do kategorie soutěže Red Dot Award: Produktový Design zapojilo více než šest a půl tisíce produktů z šedesáti zemí. Mezinárodní porota je složena ze zkušených expertů z různých disciplín, kteří svůj výběr zakládají na dvou základních kritériích – hodnotící testují všechny produkty s ohledem jak na estetiku zpracování, tak na zvolené materiály, úroveň zpracování, strukturu povrchů, ergonomii a funkčnost. Po intenzivních diskuzích porotci zvolí produkty s nejlepší kvalitou designu a v souznění s mottem soutěže „ve snaze hledat stále nový skvělý design a inovaci“ ocení jen ty nejlepší produkty cenou Red Dot.







Houpák – integrovaná konstrukce pro dětskou houpačku



Sušák na prádlo

Tuším, že se shodneme, že tato řešení jsou zdařilým příkladem řešení moderních zahrad, zahrádek, atrií, dvorů a dvorků, různých proluk, hřišť, sportovišť, parkových zákoutí, balkónových odpočinkových posezení, školských zařízení, družin, míst pro volnočasové aktivity a kroužky. Jsem si jistý, že jsem na spoustu možného využití pozapomněl nebo ještě přijdou na pořad jako součást dalších prvků a nápadů portfolia společnosti AITAA. Celá věc má obrovský potenciál, který se trefil do doby, kdy projekty a řešení s enviromentálním nábojem jsou více než žádané a potřebné. Použité přírodní prvky, zeleň, její rozšíření na balkóny a volná místa, designové provedení, jsou trefou do černého. Nezájem lidí, měst a vesnic, pozůstatky starých časů a starého myšlení, neinformovanost, neúprosné kvóty a snaha o maximální zisk při developerských projektech, nedostatečná architektonická a urbanistická řešení, jsou možnou cestou pro tato inovativní řešení. Srovnejte si, co podobného znáte ze svého okolí, svého života a života svých dětí. Ve chvíli, kdy program z portfolia AITAA vidíte v celém kontextu, dochází vám, co všechno okolo nás zoufale absentuje, byť je to ve skutečnosti tak prostinké. Prostinké? No, právě v tom je ten nápad.

