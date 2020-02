Stavba / Architektura staveb / Motivační stipendium na Fakultě stavební ČVUT

Motivační stipendium na Fakultě stavební ČVUT

Motivační stipendium na Fakultě stavební ČVUT ocenilo středoškoláky s výbornými výsledky v matematice. Jedenašedesát studentů si mezi sebe rozdělilo takřka půl milionu korun. Stipendium je připraveno i pro studenty, kteří nastoupí v novém akademickém roce.

Motivační stipendium Fakulta stavební ČVUT v Praze poprvé vypsala pro letošní akademický rok. Jeho cílem je podpořit středoškoláky vynikající v matematice, kteří nastoupili do prvního ročníku bakalářského studia. Letos díky němu 61 studentů získalo celkem 467 500 korun.

Stipendium ve výši 10 000 korun obdrželi studenti, kteří složili maturitní zkoušku Matematika + s výsledkem „výborně“, po 7 500 Kč si odnesli studenti, jež dostali v příjímacím testu z matematiky na Fakultě stavební ČVUT 19 nebo 20 bodů z 20 možných nebo kteří doložili průměr známek na vysvědčení z předmětu Matematika 1,00.

„Motivační stipendium jsme zvolili jako formu ocenění těchto středoškoláků s vynikajícími znalostmi matematiky za jejich zájem věnovat se v dalším studiu stavebnictví, architektuře nebo geodézii na naší fakultě. Zároveň jsme je tak chtěli podpořit na začátku studia, protože prospěchové stipendium je možné získat až od druhého semestru,“ říká prof. Zuzana Pešková, proděkanka pro pedagogickou činnost Fakulty stavební ČVUT.







Výstava prací studentů v atriu Fakulty stavební ČVUT Výstava prací studentů v atriu Fakulty stavební ČVUT

V letošním akademickém roce získali největší částku z vyplacené sumy studenti s průměrem známek na vysvědčení z předmětu Matematika 1,00. Mezi ně patří také Daniel Chvalina, který studuje první ročník programu Stavební inženýrství. Motivační stipendium, které dostal, ho potěšilo: „Pro studenty, kteří nejsou z Prahy, a mají být najednou samostatní buď na koleji, nebo na privátu, je to krásný dárek do začátku. Člověk pak začíná „nový život“ s příjemným přilepšením v kapse.“

Zájem studentů o tento benefit potvrzuje i Ivana Hofmanová ze studijního oddělení fakulty. „Naše stipendium je velkorysé a uchazeči o studium se na něj hodně ptají. Spolu s dotazem na podmínky přijetí bez přijímacích zkoušek jsou to nejčastější otázky, které zodpovídáme.“

Motivační stipendium je připraveno pro středoškoláky s vynikajícími výsledky v matematice, kteří začnou studovat na Fakultě stavební ČVUT i v příštím akademickém roce. Podmínky pro jeho získání budou stejné jako loni. Přijímací zkoušky z matematiky přitom budou odpuštěny všem uchazečům, jejichž průměr známek na vysvědčení z předmětu Matematika na střední škole bude do 2,00.







Výstava prací studentů v atriu Fakulty stavební ČVUT Výstava prací studentů v atriu Fakulty stavební ČVUT

Více informací naleznete na fsv.cvut.cz.

České vysoké učení technické v Praze patří k největším a nejstarším technickým vysokým školám v Evropě. V současné době má ČVUT osm fakult (stavební, strojní, elektrotechnická, jaderná a fyzikálně inženýrská, architektury, dopravní, biomedicínského inženýrství, informačních technologií) a studuje na něm přes 18 000 studentů. Pro akademický rok 2019/20 nabízí ČVUT svým studentům 170 akreditovaných studijních programů a z toho 53 v cizím jazyce. ČVUT vychovává odborníky v oblasti techniky, vědce a manažery se znalostí cizích jazyků, kteří jsou dynamičtí, flexibilní a dokáží se rychle přizpůsobovat požadavkům trhu. ČVUT v Praze je v současné době na následujících pozicích podle žebříčku QS World University Rankings, který hodnotil 1620 univerzit po celém světě. V celosvětovém žebříčku QS World University Rankings je ČVUT na 498. místě a na 9. pozici v regionálním hodnocení „Emerging Europe and Central Asia“. V rámci hodnocení pro „Engineering – Civil and Structural" je ČVUT mezi 151.–200. místem, v oblasti „Engineering – Mechanical“ na 201.–250. místě, u „Engineering – Electrical“ na 201.–250. pozici. V oblasti „Physics and Astronomy“ na 201. až 250. místě, „Natural Sciences“ jsou na 283. příčce. V oblasti „Computer Science and Information Systems" je na 251.–300. místě, v oblasti „Mathematics“ a „Material Sciences“ na 301.–350 místě a v oblasti „Engineering and Technology“ je ČVUT na 256. místě. Více informací najdete na www.cvut.cz.