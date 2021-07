Stavba / Stavební fyzika / Akustika staveb / Méně hluku snižuje potřebu opakovaných hospitalizací a léků

Méně hluku snižuje potřebu opakovaných hospitalizací a léků

Viděli jsme to i během aktuální covidové pandemie. Lékaři a zdravotnický personál v nemocnicích se všemožně snažili udělat maximum pro zotavení pacientů v těžkém stavu. Co kdyby měli pomocníka v tomto boji? Ten existuje, i když je neviditelný a je často velmi podceňován. Jmenuje se ticho. Paradoxně se však za uplynulých 40 let zvýšila průměrná úroveň hluku v nemocnicích o celých 15 dB na 70 dB. Světová zdravotnická organizace (WHO) přitom doporučuje pro zotavování maximálně 35 dB.