Protisluneční sklo s vnitřními roletami jako efektivní ochrana před přehříváním
Protisluneční sklo s vnitřními roletami jako efektivní ochrana před přehříváním
Kombinace protislunečního zasklení a speciální vnitřní rolety zajistí ochranu srovnatelnou s venkovním stíněním. Navíc toto řešení funguje za každých okolností, tedy i když je za okny vítr, který může venkovní žaluzie poškodit.
Účinné a ekonomické řešení bez kompromisu v designu
Zasklení a stínění jsou prvky, které regulují sluneční světlo a teplo v interiéru. Ochranu před přehříváním často řeší venkovní žaluzie, ale jejich použití má i podstatné nevýhody. Efektivní, a navíc i ekonomickou variantu představuje kombinace výkonného protislunečního zasklení a pokovených vnitřních rolet. Navíc jde o vzhledově čisté řešení, protože fasádu nezatěžují schránky a vodiče exteriérových stínicích lamel.
Protisluneční sklo samo o sobě výrazně redukuje sluneční teplo prostupující dovnitř a účinek dále zvyšuje protisluneční interiérová roleta s pokovenou vrstvou. Přitom jak sklo, tak roleta propouští dovnitř světlo, což zvyšuje komfort pro práci i bydlení. Ale navíc protisluneční zasklení a vnitřní stínění fungují bez ohledu na povětrnostní podmínky, tedy i při silném větru, kdy se venkovní žaluzie vytáhnou, aby se předešlo jejich poškození.
Protisluneční interiérové rolety mají vedle nižších pořizovacích nákladů také prakticky bezúdržbový provoz a velkou výhodou je také fakt, že nevyžadují složitou stavební přípravu a montáž kastlíků do venkovního pláště.
„Látka protislunečních rolet obsahuje pokovenou vrstvu na bázi hliníku orientovanou ke sklu, která účinně odráží a zadržuje teplo. Zároveň propouští dostatek světla bez vzniku zrcadlového efektu. Na tepelně izolační vlastnosti přitom nemá vliv ani barevnost látky,“ vysvětluje Karolina Mullie, jednatelka společnosti BEMATECH – českého výrobce interiérového stínění. Kombinací s vysoce selektivním protislunečním zasklením lze dosáhnout výsledného snížení solárního faktoru g až na úroveň 15 %. Protisluneční sklo navíc samo o sobě až o pětinu prodlužuje dobu, kdy vůbec není nutné stínit.
Dostatek světla a významné snížení rizika přehřívání
Moderní vzhledově neutrální protisluneční zasklení COOL-LITE® se designem neliší od běžného Low-E pokovení a propouští do interiéru dostatek světla, a to bez zkreslení barev. V kombinaci s vnitřní protisluneční roletou přitom zajistí podle EN 14501 vysokou třídu ochrany proti oslnění a čistotu výhledu ve třídě 2 tj. „vynikající“. Výsledkem je nejen úspora nákladů na energie, dostatek světla a také nerušený výhled bez kovové bariery, kterou představují lamely venkovních žaluzií. Tím se zvyšuje komfort a psychická pohoda pro práci a bydlení.
Rozsáhlá studie energetické náročnosti napříč evropskými městy realizovaná pomocí dynamického tepelného modelování IDA-ICE, které mj. zohledňuje fyzikální interakce zasklení – stínění prokázala vysokou energetickou efektivitu tohoto konceptu. „Kombinace protislunečního zasklení řady COOL-LITE® XTREME s pokovenou vnitřní roletou vykázala srovnatelnou úroveň energetické zátěže na metr čtvereční podlahové plochy, jako je tomu u běžného zasklení s venkovními žaluziemi. Riziko přehřívání, tedy překročení teploty vyšší jak 27 °C pro naši zeměpisnou šířku, je tedy na zhruba stejné úrovni jako kombinace běžného trojskla a venkovní žaluzie,“ říká Pavel Nečas, projektový manažer Saint-Gobain Glass.
Velmi zásadní je ale fakt, že koncept kombinující protisluneční zasklení a vnitřní protisluneční roletu vykazuje až 2× více prostoru v místnosti, který bude dostatečně osvětlen denním světlem (min. 300 luxů), a to ve srovnání s venkovním stíněním. Právě nedostatek denního světla se podepisuje na psychice, zvýšené únavě i sníženém pracovním výkonu. Prostor tak zůstává dobře osvětlen.
Pořizovací náklady, provoz a údržba
Srovnáváme-li pořízení a instalaci venkovního stínění, kde nelze obejít náročnou stavební přípravu i složitější koordinaci montáže stínění a např. zateplovacích prací, je instalace interiérového stínění velmi jednoduchá. Studie ukázala, že použití výkonného protislunečního zasklení v kombinaci s pokovenými interiérovými roletami snižují náklady na provoz a pořízení až o 40 %. Z toho asi polovinu tvoří právě pořizovací náklady.
Ovládání protislunečních interiérových rolet přitom plně odpovídá moderním požadavkům. Systém umožňuje plně automatizované ovládání například v závislosti na intenzitě slunečního záření s možností individuálního nastavení uživatelem. Maximální šířka rolety přitom dosahuje až 3,2 metrů. U interiérového stínění pak zcela odpadá případná nežádoucí vyšší hlučnost nebo nebezpečí poškození vlivem větru, což je poměrně častý problém u venkovních žaluzií.
Údržba oken s interiérovým stíněním je o poznání snazší, než je tomu u venkovního stínění. Látku stačí jen přejet antistatickou prachovkou nebo velmi jemně vysát nástavcem na čalounění. Jde totiž o speciální tkaninu, která odpuzuje prach i vlhkost.
Bez kompromisu v designu
Vzhledově neutrální protisluneční zasklení s vnitřní pokovenou roletou dává možnost architektonicky zcela čistému řešení. Jak bylo řečeno na okna ani fasádu není třeba instalovat žádné rušivé vodiče či kastlíky. Navíc pohled z exteriéru na prosklení se zataženým stíněním je neutrální a matný, a to díky difuznímu odrazu na stínění. Nevzniká tedy nežádoucí zrcadlový efekt, a to bez ohledu na použitý odstín rolety. To přispívá k celkové homogenitě vzhledu, a přitom poskytuje soukromí uvnitř.
Tmavší odstíny rolet v kombinaci s protislunečním zasklením dávají ostřejší viditelnost ven, ale ochrana před oslněním zůstává zachována. Faktor otevřenosti protislunečních rolet je volitelný, ale jako nejefektivnější z hlediska světla, oslnění a viditelnosti ven lze doporučit OF na úrovni 4 %.
Svoboda ve volbě designu, zlepšení tepelného i vizuálního komfortu a optimalizace celkových nákladů a náročnosti instalace je alternativou, která přináší významné zvýšení energetické účinnosti fasády. Je třeba také dodat, že toto řešení snižuje emise uhlíku, a to zejména v kombinaci s nízkouhlíkovým sklem. Hodí se pro použití v pracovních i komerčních prostorách, ale i pro bydlení. Díky tomu, že optimalizuje celkové náklady, představuje atraktivní investici s nízkými náklady na pořízení, údržbu i provoz.
