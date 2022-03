Stavba / Okna a dveře / Tepelnětechnické vlastnosti oken a dveří / Dvojsklo nebo trojsklo? Počet skel pro výběr nestačí

Dvojsklo nebo trojsklo? Počet skel pro výběr nestačí

Ke správnému rozhodnutí o výběru nejvhodnějších skel pro vaše okna rozhodně nestačí dělení na dvojsklo či trojsklo. Výběr je mnohem komplexnější.

V článku Dvojsklo nebo trojsklo se dočtete:

V obou sestavách je třeba zvolit takovou kombinaci skel, aby ve výsledku vytvořila systém, splňující všechny vaše požadavky na dané okno a a zároveň aby byly splněny legislativní požadavky. Je důležité seznámit se s nejnovějšími trendy na trhu, kde najdete inovativní typy skel se zajímavými speciálními vlastnostmi.





Vhodná kombinace těchto skel může vytvořit vysoce funkční okna, která svými vlastnostmi maximálně vyhoví požadavkům na uživatelský komfort, energetickou úspornost, bezpečnost i design. Správnou volbou oken s kvalitními energeticky účinnými, nízkoemisními, protislunečními, bezpečnostními či protihlukovými skly a s vhodnými konstrukčními prvky můžete vybudovat komfortní bydlení svých snů.

Pokud chystáte stavbu nízkoenergetického nebo pasivního domu, nejspíš po přečtení následujících řádků dospějete k tomu, že u projektu bude nutné počítat výhradně s termoizolačními trojskly, bez kterých nelze vyhovět přísným stavebním normám pro provoz domu.

V případě, že chystáte rekonstrukci bytu či domu s konstrukcí zdiva, která neumožňuje výměnu oken za nová s trojskly, můžete někdy volbou vhodných dvojskel se speciálními vlastnostmi dosáhnout energetické vlastnosti, které budou určitě lepší než původní zasklení.

Základní vlastnosti dvojskel a trojskel v různých situacích

DVOJSKLO: TROJSKLO: Pasivní domy Nedoporučuje se Doporučeno pro okna splňující podmínky nové legislativy od 1. 1. 2022. Rekonstrukce Doporučeno k použití tam, kde není technicky možné použití trojskla (nevyhovující konstrukce stavby). Je vhodné k dosažení maximální úspory energií a lepších vlastností skla i oken Tepelné zisky ze slunce Standardně může mít lepší tepelnou prostupnost směrem dovnitř. Použitím skla ECLAZ je možné dosáhnout vynikající vstupní i tepelně izolační vlastnosti nesrovnatelné s dvojsklem. Ochrana proti slunci Lze použít také protisluneční sklo. Lze použít protisluneční sklo a kombinovat je s jinými izolačními vlastnostmi skla. Rosení zevnitř Častý problém způsobený slabě izolujícím sklem či zastaralým distančním rámečkem. U nových trojskel se okno obvykle zevnitř nerosí. Rosení zvenčí U nedostatečně izolujícího a staršího skla se zvenčí nerosí, je to spíše chyba než výhoda. Pokud sklo dobře izoluje, u většího teplotního rozdílu se z vnější strany standardně tvoří kondenzát. Pro čirý výhled po celý rok je možné použít sklo se samočisticím povlakem Viewclear. Akustika Dvojsklo má standardně téměř stejné protihlukové vlastnosti jako běžné trojsklo, ale určitě nechrání před hlukem z dopravy Trojsklo má standardně mírně lepší protihlukové vlastnosti. U požadavku na výrazně lepší akustické vlastnosti je trojsklo vhodnější při potřebě kombinace vícero požadovaných vlastností skla.

Kdy se vyplatí investovat do kvalitních trojskel

Stavba nízkoenergetického a pasivního domu

Pokud se chystáte stavět nízkoenergetickou stavbu či pasivní dům, výběru skel musíte věnovat zvláštní pozornost, protože normy pro stavbu nízkoenergetických a pasivních domů jsou tak přísné, že u projektu pasivního domu bude nutné počítat výhradně s termoizolačními trojskly. Vyšší investice na jejich pořízení se vám navíc vrátí v podobě nízkých nákladů na vytápění domu, a to i v případě, že použijete okna velkých rozměrů či velké skleněné plochy, které současně mohou významně zvýšit uživatelský komfort vašeho bydlení.

„Stručně lze říci, že dosud stačilo ke splnění požadavků na ‚budovy s téměř nulovou spotřebou energie‘ (novostavby po roce 2020) nalepit na budovy 16 cm izolace nebo instalovat trojskla. Většina budov tak nesplňovala ani nízkoenergetický standard. Od 1. 1. 2022 se požadavky mění (pro většinu budov zpřísňují). Nový požadavek již zohledňuje i energetickou náročnost architektonického konceptu (orientaci domu, tvar, dispoziční řešení) a je nastaven někde na polovině cesty mezi nízkoenergetickým a pasivním domem. Sluníčko je pro dosažení nízké energetické náročnosti nejlevnějším zdrojem – nikdy nám nevystaví fakturu. Promyšlený návrh oken z pohledu jejich velikosti, orientace, technických vlastností a členitosti může ušetřit až 30 % spotřeby energie na vytápění. Okna jako zdroj energie tak vnímám jako klíčový prvek k dosažení nízké energetické náročnosti a splnění nových požadavků s minimalizovanými investičními vícenáklady. Alternativním řešením je kvalitnější obálka budovy, využití účinnějších technologií či instalace obnovitelných zdrojů.“ Ing. Michal Čejka, člen týmu aliance Šance pro budovy

Od 1. ledna 2022 se zpřísňují nároky na spotřebu energie nízkoenergetických staveb a pasivních domů, které musí splnit všichni, kteří po tomto datu podají žádost o stavební povolení. Vzhledem k tomu, že precizně vyladěné energetické bilance je v pasivních domech dosaženo optimalizací všech konstrukčních prvků a všechny skleněné plochy mají potenciál významně zvýšit vnější zisky ze slunečního záření a současně minimalizovat energetické ztráty směrem zevnitř ven, je výběr skla a typu konstrukce oken klíčový. Pro maximalizaci tepelné izolace je důležitá také tloušťka a speciální úprava jednotlivých skel speciálními transparentními kovovými povlaky, konstrukce rámů s kvalitním vnitřním těsněním a vhodnými distančními vnitřními rámečky, druh izolačního plynu v meziprostoru mezi skly i vzduchotěsné osazení oken či skleněných ploch do konstrukce domu. Více o výběru oken pro pasivní domy si přečtěte zde.

Pasivní domy a sklo

V pořadu vystoupí Michal Čejka z Centra pasivního domu, Roman Dufek ze společnosti Glassolutions a Pavel Nečas ze společnosti Saint-Gobain Building Glass

Maximální komfort bydlení v různých částech domu s úsporou energií

Na okna orientovaná na různé světové strany máme často zcela odlišné požadavky. Aby bylo dosaženo maximálního komfortu bydlení, vyplatí se přizpůsobit kombinaci trojskel tak, aby okna orientovaná na sever splňovala především solární zisky při zachování maximálního prostupu světla, zatímco u jižních oken budou velmi důležité protisluneční vlastnosti. Pro oba případy platí, že výborné tepelně izolační vlastnosti jsou samozřejmým základem. Správnou kombinací různých speciálních skel, rámů a vnitřních distančních rámečků lze dosáhnout ideálního spojení zimního i letního komfortu s efektivní úsporou energií a akustickou pohodou v různých částech domu. V tomto případě je opravdu klíčová konzultace s odborníkem, který pro optimální výběr jednotlivých řešení může využít online kalkulační program Calumen Live.

Online návrh zasklení CalumenLive

Online kalkulační program CalumenLive

Multifunkční izolační skleněné plochy

Pokud potřebujete u skleněných ploch docílit kromě vynikající úrovně tepelné izolace také další speciální vlastnosti, je dobré si uvědomit, že izolační sklo – platí pro dvojsklo i trojsklo – může spojit do jednoho celku vícero funkčních vlastností a vytvořit multifunkční skleněnou plochu. Ta může při správně zvolené kombinaci použitých skel a konstrukčních prvků chránit interiér před přehřátím, současně efektivně zabraňovat úniku tepla z místností, zajišťovat protihlukovou ochranu a zároveň může být i bezpečnostní. Z hlediska multifunkčnosti skleněné plochy poskytuje trojsklo více možností pro kombinace různých vlastností. Optimální kombinaci použitých skel a konstrukčních prvků pro požadované výsledky podle vašich přání a možností jistě skvěle navrhne váš projektant s využitím online kalkulačního programu Calumen Live.

Kdy poslouží i dvojsklo

Rekonstrukce staršího domu či bytu

Protože okno s trojsklem je těžší a rám okna s trojsklem je širší než u dvojskla, vyžaduje také masivnější stavební konstrukci. Z tohoto důvodu někdy není možné při rekonstrukci domu či bytu nahradit původní okna masivnějšími okny s trojskly. V takovém případě lze správnou kombinací speciálních skel, rámů, vnitřních distančních rámečků, izolačního plynu mezi skly a vhodného osazení oken do konstrukce domu dosáhnout vysokou energetickou úspornost i při použití dvojskel. Například izolační sklo Saint-Gobain ECLAZ v správné sestavě dvojskla nabízí vysoké zisky solární energie (g 71 %), které jsou nezbytné pro nízkou energetickou náročnost a vysoký komfort i v zimním období.

Nevytápěné prostory a místnosti s nízkou teplotou

V místnostech, kde se netopí (sklep, garáž, spíž, dílna či skladové prostory) nebo v částech domu, kde se udržuje nižší teplota (chodby bytového domu, kočárkárna, prádelna, zimní zahrada), může být po zohlednění vstupních a provozních nákladů ekonomičtější použití dvojskla.

Ochrana proti hluku

Pokud, chcete vytvořit zvukovou bariéru, abyste odfiltrovali například hluk z frekventované ulice, okna s dvojskly za jistých podmínek tento úkol zvládnou obdobně, jako okna s trojskly. Představa, že mezi akustickými vlastnostmi dvojskla a trojskla je zásadní rozdíl, je jedním z nejčastějších mýtů. Indexy vzduchové neprůzvučnosti R w (viz tabulka v článku o tlumení zvuku v izolačních oknech) dokazují, že v běžných provedeních dvojsklo a trojsklo tlumí hluk podobně. Přičemž okno s dvojsklem obsahující vrstvené protihlukové zasklení může hluk vstupující do domu zavřenými okny velmi výrazně potlačit. Maximálního zvukového útlumu lze dosáhnout kombinací různých tlouštěk skel, dostatečně velkými komorami a pomocí speciálních fólií uvnitř lepeného skla. Ideální je mít ve skle alespoň jednu tlustou sklovinu a laminované sklo se speciální měkkou akustickou fólií. V moderních sklech se k vytvoření tlumicího efektu obvykle používá akustická fólie Stadip Silence.

Výběr skel konzultujte s odborníkem

Pokud přemýšlíte, zda si pořídit okna s dvojsklem nebo trojsklem, na první pohled se rozhodujete mezi nižší pořizovací cenou oken s dvojskly, což znamená vyšší náklady na topení, anebo vyššími náklady na nákup oken s trojskly, která ale zajistí mnohem úspornější energetický provoz domu.

Z dlouhodobého hlediska se vám nejvíce vyplatí před samotnou investicí zvážit všechny okolnosti a konzultovat je s odborníkem, tedy s projektantem. Ten totiž často dokáže spočítat nejen náklady na nákup oken s dvojskly či trojskly, ale i dopad této volby na energetické náklady při provozu domu. A co je také velice důležité, můžete s ním konzultovat i další benefity různých provedení, speciálních úprav a kombinace různých typů skla, které mohou výrazně zlepšit nejen energetickou bilanci, ale i uživatelský komfort vašeho bydlení. V sestavách dvojskel i trojskel je nutné nakombinovat taková skla, aby ve výsledku vytvořila systém, splňující všechny požadavky kladené na dané okno – to je práce pro odborníka za podmínky, že investor dokáže definovat jaké požadavky a užitné vlastnosti jsou pro něj důležité.

Kdo vám s výběrem oken a skel nejlépe poradí?

Každá novostavba či rekonstrukce by měla mít architekta či projektanta, který je pro investora klíčovou osobou při rozhodování o zvolených materiálech a technologiích. U těchto odborníků můžete počítat s tím, že v projektu vašeho bydlení uplatní v maximální míře svoji odbornost i znalost nejnovějších trendů a materiálů, které jsou dostupné na trhu. Současně vezmou v úvahu umístění a funkčnost stavby, platnou legislativu, rozpočet, a také požadavky vás, jako investora.

Projektant umí skloubit všechny tyto faktory do projektu, který se později stane bydlením vašich snů. Proto je důležité, aby byl co nejpodrobněji informován o vašich představách a požadavcích. A to se neobejde bez vašich vzájemných konzultací, ve kterých vy nastíníte své představy a potřeby a projektant navrhne různé možnosti jejich realizace podle vašich priorit.

Proč a jak se připravit na konzultaci s projektantem

Pokud se alespoň rámcově obeznámíte s typy skel, oken, rámů a způsoby jejich využití a kombinací, při konzultaci s projektantem budete schopni mnohem konkrétněji definovat a prezentovat své požadavky, zvládnete lépe formulovat dotazy a konzultovat možnosti. Pokud si prohlédnete nabídky špičkových výrobců skla a oken a seznámíte se s trendy a novinkami, mohou být výsledky vašeho jednání s projektantem mnohem konstruktivnější, protože se nejspíš nespokojíte s nejjednodušším či nejlevnějším řešením.

Je dobré vědět, jak je stavba situovaná s ohledem na světové strany a zvážit, k jakým účelům budou sloužit jednotlivé místnosti – podle toho se řídí i výběr oken a skel. V některých místnostech je totiž prioritní dostatek světla, v jiných naopak oceníte spíše zvýšenou ochranu proti slunečnímu záření a v dalších může být důležitá například vyšší míra intimity.

V některých místnostech je možné díky správně vybraným oknům či skleněným plochám ze speciálního tepelně izolačního skla Saint-Gobain ECLAZ výrazně zvýšit teplotní zisky solární energie a dosáhnout maximální energetickou úspornost současně s perfektní světelnou prostupností při použití dvojskel i trojskel. Je možné, že při složitějším půdorysu domu budete mít na různých místech domu různé typy oken, která budou v každém místě fungovat jinak, i když při pohledu zvenčí budou působit jednotným dojmem. Požadavek na tepelně izolační vlastnosti je dnes již standardem, ale jako investor můžete očekávat od oken mnohem více.

Galerie