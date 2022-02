Stavba / Okna a dveře / Stínicí systémy / Z garáže až po leadera trhu – ISOTRA slaví 30 let

Společnost ISOTRA letos slaví významné jubileum, 30 let na trhu stínicí techniky. Co bylo prvním impulsem pro založení firmy, jak těžká byla cesta k úspěchu a dokázali si vůbec představit, že firma vyroste do dnešních rozměrů? Odpovídají zakladatelé a majitelé společnosti Bohumír Blachut a Erich Stavař.

Letos oslavíte třicet let od založení firmy. Vzpomenete si ještě na první impuls, který vás vedl k jejímu založení?

Blachut: Tenkrát těsně po revoluci jsme jen věděli, že bychom hrozně chtěli podnikat, dělat něco svého. Trochu jsme se rozhlíželi, do čeho bychom se pustili, kde by byla díra na trhu – a jako jedna z perspektivních možností se jevily montáže těsnění do oken. Tím jsme začínali. Na začátku jsme byli jen já a můj švagr Erich Stavař, takže když se nám podařilo sehnat zakázku, také jsme ji museli sami odpracovat. Ale docela se nám dařilo, objednávek přibývalo, napřed to byl jeden dům, pak dva a pak už jsme měli zakázku na těsnění do oken pro sto domů – a to už se nedalo zvládat ve dvou. A museli jsme přijmout první lidi…

Stavař: Šli jsme z nuly, z garáže. Tehdy jsme prodali knížky z kuponové privatizace a s utrženými 12 tisíci korunami se pustili do podnikání. Celé to bylo jen o píli, dřině, entuziasmu… A samozřejmě skvělých lidech ve firmě. Jsme hrdí, kam jsme to dotáhli. O tom, že se firma vyvine do stávajících rozměrů, se nám nikdy ani nezdálo. Náš růst byl často odrazem logické návaznosti a reakce na poptávku na českém i zahraničním trhu.

Vím, že to bude asi těžké, ale jak byste těch třicet let shrnuli?

Blachut: Počátečními aktivitami byl velkoobchod s těsněním do oken včetně realizace montáží. Takto vznikl název ISOTRA. ISO od slova izolace a TRA jako trade (obchod). Velký zájem klientů o žaluzie po roce 1993 způsobil rozšíření podnikatelských aktivit společnosti nejprve o montáže žaluzií a následně i o jejich výrobu. Neustálá snaha o zdokonalování produktů a služeb vedla v roce 1995 k rozhodnutí vyrábět vlastní komponenty k žaluziím a ostatním výrobkům stínicí techniky. Její portfolio se postupně rozšířilo a dnes výrobní program tvoří interiérové a exteriérové žaluzie, látkové rolety, solární žaluzie, plisse, japonské stěny, předokenní venkovní rolety, sítě proti hmyzu, markýzy, screenové rolety a pergoly. Důležitou součástí je výroba komponentů, profilovacích tratí, střižných nástrojů a celých technologických celků pro výrobu žaluzií.

Co považujete zatím za svůj nejdůležitější okamžik v kariéře?

Blachut: Velký zlom přišel v roce 2000. Tehdy jsme začali vyrábět řetízkové žaluzie, na danou dobu velkou novinku. Sice jsme s ní nebyli na trhu první, ale měli jsme k žaluziím vlastní ovládací systém. S ním jsme zabodovali i na prestižním oborovém veletrhu ve Stuttgartu. Tehdy jsme dělali žaluzie, a zejména ty řetízkové, až na 50 tisíc oken měsíčně.

V roce 2019 jste exportovali zboží do čtyřiceti šesti zemí světa. Změnila se nějak situace v souvislosti s pandemií koronaviru?

Stavař: V loňském roce v průběhu prvního kvartálu jsme udělali řadu úsporných opatření, a to jak na úrovni organizační, tak na úrovni finanční. Snažili jsme se připravit na několik možných scénářů. Musím říct, že naše kroky se setkaly s podporou a pochopením našich zaměstnanců. V průběhu protipandemických opatření jsme se snažili za každou cenu udržet výrobu a dodávat zboží našim zákazníkům přesto, že jsme měli desítky zaměstnanců na OČR a nemocenských. Nepřerušení výroby bylo našimi zákazníky vnímáno velice pozitivně. Skutečnost, že lidé obecně byli nuceni trávit velkou část roku doma, je vedla k novým investicím do vybavení domů a bytů, což pro nás znamenalo nárůst objednávek od našich zákazníků. Takže uplynulý rok byl pro nás překvapivě úspěšný. Dosáhli jsme historicky nejvyšších tržeb a díky úsporným opatřením i zajímavého zisku. V letošním roce vnímáme další meziroční nárůst objednávek od našich zákazníků, takže očekávání pro letošní rok jsou značně pozitivní, nebýt ovšem problémů se vstupními materiály. V posledních týdnech a měsících dochází k výraznému nárůstu cen vstupních materiálů a navíc k omezování dodávek těchto surovin a výrobků od dodavatelů. Proto mezi priority dneška patří zajištění materiálového pokrytí pro výrobní provozy.



Jednatelé společnosti (zleva: Bohumír Blachut, Lydie Blachutová, Erich Stavař) Jednatelé společnosti (zleva: Bohumír Blachut, Lydie Blachutová, Erich Stavař)

S jakými hospodářskými výsledky jste uzavřeli minulý rok a jaký bude podle vašich předpokladů rok 2022?

Blachut: V minulém roce jsme dosáhli obratu 1,34 mld. Kč. I přes těžké a náročné chvíle spojené s vládními opatřeními, hodnotíme minulý rok jako velice úspěšný. Předpoklady pro rok 2022 vypadají zatím také velmi pozitivně. Je otázkou, co nám přinese druhé pololetí a to vzhledem k velice vážné situaci ohledně nedostatku materiálů a nedostatku pracovní síly.

Tyto problémy nás v tuto chvíli určitým způsobem omezují. Pevně věříme, že společnými silami se nám podaří i tuto situaci zvládnout.

Můžete prozradit, na kterém trhu (evropský, asijský…?) se vám momentálně daří nejvíce? Případně i v které konkrétní zemi mají o stínící techniky největší zájem? A jak jsou na tom v porovnání Češi?

Blachut: Takřka polovina naší produkce jde na export a do budoucna bychom toto číslo chtěli ještě navýšit. Navyšování exportního obratu vnímáme v naší společnosti jako jednu z obchodních priorit. Omezený trh v České republice není schopný absorbovat výrobky stínicí techniky předních českých výrobců. Speciální pozornost věnujeme největšímu trhu se stínicí technikou v Evropě, a to Německu, proto jsme zde založili obchodní firmu. Věříme, že tím dosáhneme zvýšené realizace našich výrobků na atraktivním německém trhu. Abychom uspěli na cenově velmi náročném trhu v Polsku, otevřeli jsme v minulém roce v Polsku výrobní firmu pro exteriérové žaluzie, což nám umožní pružně reagovat na specifika daného trhu a poskytovat našim klientům co nejlepší servis. Dále posilujeme náš exportní tým o nové obchodní zástupce pro atraktivní exportní destinace. Do logisticky blízkých zemí dodáváme hotové výrobky, ve vzdálenějších teritoriích se specializujeme na dodávání výrobních technologií a komponent pro výrobu stínicí techniky naší značky.

Stínění dnes už není jen funkčním doplňkem interiéru či exteriéru, ale mnoho lidí řeší i design. Stále ještě v domácnostech vedou klasické žaluzie, nebo už je v prvenství nahradilo něco jiného?

Stavař: Jednoznačně dominuje exteriérová stínicí technika, to znamená venkovní žaluzie, screenové a venkovní rolety. Jedná se o nejefektivnější systémy stínění zejména z pohledu světelného komfortu a tepelné bilance budov, což je do budoucna klíčové vzhledem k blížící se platnosti nových norem o energetické náročnosti budov. Velice atraktivní jsou bioklimatické pergoly s naklápěcími střešními lamelami, které tvoří přirozené propojení interiéru a exteriéru domu a umožňují svým majitelům trávit mnohem více času ve venkovním prostředí. Co se týče interiérového stínění, převládá zde důraz na designové ladění stínicích prvků, a to jak žaluzií, rolet a plissé, tak i japonských stěn s koncepcí celého interiéru.

Na trhu jste bez mála třicet let, jsou podle vás zákazníci náročnější?

Blachut: V současné době je zákazník, díky informovanosti, čím dál více náročnější, co se týká produktů, komfortu ovládání a dopadu na úspory energií. Tomu také odpovídá trend a zvýšená poptávka jak po exteriérových produktech stínění a látkových systémech, tak po cenově výše postavených produktech, jako jsou například pergoly. V dnešní době není problém ovládat naše produkty prostřednictvím mobilu či tabletu a vytvořit si tak vlastní systém automatizace domácnosti. Zákazník má na výběr celou řadu motorizovaných systémů, včetně těch inteligentních, které stačí bezdrátově připojit k řídící jednotce a může si navolit například různé typy scénářů pro jednotlivé typy stínicích prvků nebo světové strany. Novým trendem v oblasti stínicí techniky je zavádění nanotechnologií, díky kterým je možné kupříkladu aplikovat speciální samočisticí nátěry na povrch lamel venkovních žaluzií, což významně sníží finanční a časovou náročnost údržby stínicích prvků – v současné době je to ve stádiu testovaného výzkumu.

Chystáte teď nějaké novinky?

Stavař: Pokud jde o novinky ve smyslu investic do společnosti, pak nás čeká z důvodu energetických úspor pokračování realizace zateplování provozních budov a jejich modernizace. V plánu máme i rozšiřování výrobních prostor. Tyto projekty jsou momentálně ve stavu rozpracované projektové dokumentace a stavebního řízení. Pokračujeme v modernizaci strojního vybavení ve výrobních provozech, např. v nástrojárně a lisovně kovů.

Jestliže budeme hovořit o novinkách pro naše zákazníky, za zmínku stojí, že současným trendem je „bydlení v exteriéru“. Tomuto trendu výrobně odpovídají zejména bioklimatické pergoly, u kterých zaznamenáváme obrovský boom. Pokračující růst trhu je v oblasti exteriérové stínicí techniky, hlavně z důvodu nesporných přínosů v oblasti energetických bilancí budov.

Konkurence je dnes několikanásobně větší, než když jste začínali. Pociťujete to?

Blachut: Troufám si říci, že jsme jediná firma na světě v oboru stínicí techniky, která umí vyvinout nový výrobek na zakázku – navrhnout design, vyrobit k němu jednotlivé komponenty, otestovat a certifikovat nový produkt, nastavit technologické procesy, vyvinout nové strojní zařízení a dodat takto kompletní technologii. Máme řadu věcí patentovaných a jsou na špičkové úrovni. Myslím, že v tomto směru je i náš potenciál do budoucna, stále můžeme něco vyvíjet a tvořit něco nového, i když něco vyvíjet je ta dražší cesta, na rozdíl od toho, jen něco okopírovat.

Co všechno musíte denně jako majitelé takovéto firmy zvládnout?

Oba: Rozhodovat, radit, doporučovat, naslouchat, pomáhat, chápat, organizovat, nastavovat, chválit i kárat, povzbuzovat, motivovat, chránit, uklidňovat, sledovat, kontrolovat, vyhodnocovat, projevovat silnou vůli, souhlasit i odmítat, vytvářet kompromisy, nastavovat firemní kulturu a dbát na její dodržení. A taky děkovat.

Silní majitelé a silná firma je jako pevná, mohutná zeď. Není dobré se proti ní rozběhnout, ale když přijde bouřka a fouká vítr, můžeme se pod ni schoulit a ona nás ochrání.

Vzpomenete si ještě, co jste si koupili za svůj první vydělaný milion?

Oba: Konkrétně už si nevzpomínáme, ale všechno, co firma vydělala, jsme investovali zpět do rozvoje podnikání. Takže určitě jsme koupili nové strojní vybavení a další materiál. Zajistit chod firmy pro nás bylo a je prioritou.

Kdo vám v životě na postupu vpřed nejvíc pomohl? (Bez koho byste to nezvládli?)

Blachut: My jsme měli už zpočátku štěstí na lidi kolem sebe, se kterými jsme podnikali. Dlouhá léta pro nás bylo nejdůležitější podání ruky. To bylo pro nás všechno. Poděkování samozřejmě patří našim zaměstnancům, partnerům a rodinám.

Čím si děláte ve volnu radost?

Stavař: Radost mi dělají zajímavé zážitky – třeba když jsem si při pracovním pobytu v Brazílii dopřál jogging po pláži Copacabana. A také když jsme vloni s naším amatérským kuželkářským ISOTRA týmem po osmi letech soutěžení postoupili na Mistrovství České republiky neregistrovaných hráčů.

Blachut: V mládí jsem chtěl být vojenským pilotem, proto jsem si splnil dávný sen a pořídil si ultralight helikoptéru. V ISOTŘE se ale také rádi věnujeme sportu, máme vlastní hokejový klub, kuželkový tým a pořádáme oblíbené tenisové turnaje. Proto mi bylo potěšením, když naše společnost navázala spolupráci s hokejovým velikánem Jaromírem Jágrem, kterého léta obdivuji. Vážím si lidí, kteří ve svém životě něco dokázali, jednají srdcem a nemají na mysli jen svůj vlastní prospěch, ale chtějí podporovat ostatní. Jeho tvrdá práce a dosažené úspěchy hovoří za vše a navíc, chová se naprosto lidsky a to je pro mne stěžejní.