Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Podlahy / Vinylová podlaha do koupelny? Poradíme, jakou vybrat

Vinylová podlaha do koupelny? Poradíme, jakou vybrat

Jestli vás nebaví došlap na studenou dlažbu v koupelně, zkuste se mrknout po jiném typu podlahy. Výhody vinylové podlahy si totiž nemusíte užívat jen v kuchyni nebo obývacím pokoji. Stále častěji se s vinylem setkáte i v koupelně. Přečtěte si, na co se při výběru vinylové podlahy do koupelny zaměřit, na co si dát pozor a jaké jsou mezi jednotlivými typy vinylových podlah rozdíly.