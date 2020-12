Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Podlahy / Jak se chová dřevo ve spojení s podlahovým topením?

Jak se chová dřevo ve spojení s podlahovým topením?

Moderní bydlení jde dnes jednoznačně ruku v ruce s podlahovým topením. Kombinace masivní podlahy FEELWOOD a podlahového topení dokáže vytvořit jedinečnou domácí atmosféru, v níž se budete skvěle cítit.

Dřevo je přírodní materiál, který reaguje na své okolí prostřednictvím změn v délce a šířce podlahovek. Bobtnání a sesychání v podélném směru je zanedbatelné, avšak v příčném směru závisí na druhu dřeviny a řezu. Při pokládce dřevěné podlahy na podlahové topení dřevo v topných intervalech sesychá, protože se snižuje okolní vlhkost. Naopak mimo topnou sezónu dřevo nabobtná. Změny v šířce podlahovek nejsou nijak výrazné, jde většinou o desetiny milimetru. Aby nedošlo k poškození dřevěné podlahy, je nutné při její pokládce dodržovat předpisy pro pokládku na podlahové topení.

Podlaha z masivního dřeva z naší výroby je citlivě vysušena, dle normy na 9 %. Prohříváte jednu vrstvu materiálu o jedné hustotě. Životnost dřeva obecně závisí na správné montáži a průběžné údržbě. V tomto případě hovoříme i o stovkách let. Údržba je s moderními čistícími prostředky velmi snadná. Laicky řečeno jde o kbelík, teplou vodu a mýdlo na dřevěné podlahy. Právě mýdlo na dřevěné podlahy s čistícím a vyživujícím efektem je základem stále skvělého vzhledu.

Výhody a nevýhody podlahového topení

Podlahové topení příznivě působí na lidský organismus. Přináší zvýšení topné plochy se současným snížením teploty vzduchu, teplo od podlahy rovnoměrně vstoupá vzhůru. Tím pádem budete mít od země komfortní pocit, a navíc budete šetřit za topení. Podlahové topení zvyšuje vlhkost vzduchu bez následné kondenzace par. Také se obejdete bez radiátorů, a to zvláště v podkrovních prostorech zvýší užitnou plochu vaší místnosti.

Podlahové topení není vhodné pro okamžité a rychlé vytopení domu, neboť chvíli trvá, než se podlaha vytopí. O to déle potom hřeje po vypnutí. Nutné je kvalitní vnější zateplení domu a také naplánovat vnitřní dispozice místnosti dopředu, aby se podlahové topení nenacházelo např. pod vestavěnou skříní a podobně. Maximální doporučená šíře podlahových prken je 168 mm.

Elektrické podlahové topení

Na dnešním trhu novostaveb rodinných domů se uplatňuje elektrické vytápění z více jak 30 % a to i přesto, že o něm přetrvávají mýty. Elektrické podlahové topení realizované topnými kabely je navíc vhodné pro všechny typy objektů i pro všechny běžně používané a oblíbené podlahové krytiny včetně dřevěných podlah. Topné kabely jsou umístěny v podlahové skladbě. Díky tomu topíme přímo v místě spotřeby. Tedy dům je bez kotelny, bez kotle, bez složitých rozvodů apod. To také mimo jiné umožňuje snadné a rychlé stavební přípravy i jednoduchou samotnou instalaci. Další výhodou je 100% účinnost a velmi přesná regulace topení.

Dodavatel systému elektrického podlahové topení, firma V-systém, se kterou spolupracujeme, na hlavní vytápění topnými kabely poskytuje doživotní záruku. V-systém zajistí vše od osobní obhlídky stavby, přes vypracování individuálního technického řešení pro vaši stavbu a skladbu podlahy, až po dodávku kompletního materiálu a zajištění realizace včetně dodání veškeré potřebné dokumentace jako podklad pro záruku.

Teplovodní podlahové topení

Systém IDEAL ECO je vhodný všude, kde se kladou nároky na ekologické a přírodní materiály, nebo kvalitnější odhlučnění nášlapu v patrech (rekonstrukce bytů a domů, novostavby, kanceláře atd.). Především je díky své konstrukční výšce 30 mm + podlahová prkna vhodný všude tam, kde vám povolená nosnost stropní konstrukce (např. dřevostavby) nedovolí zálivku betonem, nechcete použít plastické materiály a berete ohled na přírodu, nebo potřebujete odhlučnit nášlapy a ruchy. Vše lze velmi jednoduše realizovat tak, abyste mohli nezávisle na sobě regulovat a měnit teploty pro každou místnost zvlášť, nebo aby se vše obstarávalo automaticky.

Topenářská firma je schopna vám zabudovat tento systém (včetně trámků) téměř kamkoli si řeknete, a to i do cihlových a panelákových bytů. Je nutné mít připravený rovný podklad. Po topenářské firmě nastupuje podlahářská firma, která obvykle podlahu dodá, odborně položí pomocí vrutů do pera podlahového prkna, vyfakturuje a ručí si za pokládku.

Pokud byste chtěli pro vaši stavbu teplovodní topení, zvolili suchou skladbu (bez mokrých procesů jako betonování, vylévaní anhydritu) spolupracujeme s firmou JUPITER-system, která nabízí systémové řešení v podobě dřevovláknitých nebo polystyrenových desek s nakašírovaným hliníkovým plechem, ve kterém jsou vedeny trubky s teplou vodou. JUPITER-system udává na systém IDEAL ECO záruku 25 a více let při dodržení pravidelných servisních intervalů spočívající v čištění systému.

Podlahy FEELWOOD a podlahová topení

Od klasických radiátorů se začíná pomalu odpouštět. Právě podlahové topení ve spojení se zatepleným domem je totiž známkou úspory energií, komfortu a důrazu na spokojené bydlení.

Kombinace masivní podlahy FEELWOOD a podlahového topení dokáže vytvořit jedinečnou domácí atmosféru, v níž se budete skvěle cítit. Podlahy citlivě sušíme na 9 %, jsou tak vhodné pro podlahová topení. Doporučíme vám vhodnou dřevinu, sílu a šíři podlahy, tak aby mohlo teplo pohodlně procházet a vytápět místnost.