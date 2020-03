Stavba / Podlahy, příčky a povrchy / Podlahy / Kvalitní koberce Supellex – ze Světa podlah

Kvalitní koberce Supellex – ze Světa podlah

Svět podlah Supellex začínal s tradičními dřevěnými podlahami, vyrostl na vlně obliby vinylových podlah, ale v jeho sortimentu najdete i další druhy podlahových krytin, včetně PVC podlah, laminátových podlah i koberců.

Nic nedodá podlaze takovou útulnost jako koberec

Pokud se chystáte položit do místnosti celoplošný koberec, měli byste o něm přemýšlet dlouhodobě. Vybírat se totiž vyplatí nejen podle vzhledu, ale i podle jeho schopnosti odolávat zatížení. S ním úzce souvisí délka vlasu koberce i hustota jeho vláken. To vše mimo jiné ovlivňuje samotnou délku životnosti koberce. K výběru byste měli přistupovat s jasnou představou o tom, zda si chcete koberec pořídit na dlouhodobější užívání, nebo se jedná o provizorní řešení, např. na dobu rekonstrukce. Jiná situace nastává u kusových koberců nebo koberců, které pokrývají jenom určitou část pokoje – tam už můžete vybírat spíše intuitivně a na základě vzhledu.

Nejkvalitnější a nejmodernější koberce

K výběru koberců do našeho sortimentu přistupujeme stejně jako k výběru podlah – hledáme jenom ty nejlepší výrobce a nejkvalitnější kousky. Proto se můžeme pyšnit tou nejmodernější nabídkou koberců na našem trhu. Dovážíme je především z Belgie, Německa a Nizozemí, ale zastoupeny jsou i značky z České republiky, které vám můžeme s radostí doporučit. Skladem máme více než 400 dekorů metrážových koberců a pokud byste si ani z nich nedokázali vybrat, na objednávku dodáme dalších přibližně 2 000 různých koberců.

Široká škála nejrůznějších koberců

V nabídce Světa podlah Supellex najdete mnoho textilních i syntetických koberců v nejrůznějších provedeních, barvách, potiscích a střizích. Páteř naší nabídky tvoří tradiční bytové koberce, které jsou určeny do domů a bytů, na ně pak navazují dětské koberce s pohádkovými motivy i motivy silnic a dopravy. Do obývacích pokojů a pracoven se výborně hodí vlněné koberce, které jim přinesou potřebnou vřelost a hřejivost. Součástí naší nabídky jsou i zátěžové koberce, které jsou vhodné jak do komerčních prostor, tak do namáhanějších oblastí rezidenčních prostor. Vaši domácnost dovedeme vybavit koberci od půdy až po sklep – nabízíme i čisticí zóny, tedy zátěžové koberce vhodné ke vstupům do domů.

Celou naši nabídku si můžete prohlédnout na prodejnách Světa podlah Supellex v Praze, Brně, Ostravě a Plzni. Na každé z prodejen se vám bude věnovat specialista na podlahové krytiny a s výběrem konkrétních typu koberce vám pomůže. Zvolit si ten správný vzor už bude jen a jen na vás.