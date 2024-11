Stavba / Okna a dveře / Poznatky z konference Okna a dveře 2024 v teorii i praxi

Poznatky z konference Okna a dveře 2024 v teorii i praxi

Konference OKNA & DVEŘE 2024 České komory lehkých obvodových plášťů (ČKLOP) vstoupila do svého 4. ročníku. Konference postupně získávala zájemce nejenom z řad projektantů a architektů, ale také památkářů, ekologů a pracovníků stavebních úřadů. Letošní ročník řešil kromě legislativy a specifikace požadavků a zapojení do EPS také praktické montáže a výměny otvorových výplní. Nabízíme malou rekapitulaci.

Organizátor akce si klade za cíl přispívat svojí činností k rozvoji trhu, zvyšování kvality a vysoké odborné úrovni dodavatelů lehkých obvodových plášťů, oken, dveří a otvorových výplní. Ve svých řadách sdružuje české a zahraniční odborníky a společně s nimi vytváří také program konferencí a seminářů. Informuje o evropských normách, předpisech, nařízeních, sleduje nejnovější trendy, řeší konkrétní úkoly, definuje společná pravidla, a to včetně pravidel výběrových řízení a kontrol kvality dodávek. Výkonný ředitel ČKLOP Jan Bedřich hovoří o široké základně komory a shrnuje její činnost do několika bodů: normotvorný proces, směrnice ČKLOP, vzdělávání, publikace, členství v pracovních komisích a v profesních organizacích. Ve stejném duchu se poté nesly i přednášky, přičemž hlavním tématem byl tentokrát program NZÚ a na něj navazující dokumenty a doporučení. Letošní 4. ročník konference OKNA & DVEŘE měl opět vysokou návštěvnost, přihlášeno bylo 232 osob.







Inovace stavebního procesu a recyklace materiálů

„Ve spolupráci s SFŽP vytvořila naše komora dokumenty, které definují požadavky na nová okna a jejich montáž,“ uvedl ve svém příspěvku Jan Bedřich, ukázal zmíněné dokumenty (ke stažení na konci článku) a zopakoval základní principy dotací a požadavků státu, které již před ním osvětlil Jakub Hrbek, ředitel sekce realizace projektů energetiky, ochrany ovzduší a klimatu SFŽP (viz požadavky). Jednalo se převážně o výměnu oken a recyklaci starých PVC oken v rámci aktivity Rewindo a zkušenosti s probíhající NZÚ.

„Možnosti odběru starých PVC oken jsme projednali také na příslušných ministerstvech a získali jasnou podporu. Tím se požadavek na obsah recyklátu v PVC oknech dostane do podmínek na nová okna z PVC financovaná z programu NZÚ a současně vznikne povinnost stará PVC okna předat do vybraného sběrného dvora, kde dojde k přeměně odpadu na druhotnou surovinu, jenž se zpět vrátí do výroby nových PVC oken,“ upřesnil Jan Bedřich a odkázal na další přednášky, které dané téma podrobněji dále rozebírají.

Týkalo se to hlavně aktivit ČVUT UCEEB, které na konferenci zastupovala Tereza Pavlů z výzkumného týmu Kompozitní konstrukce. Tady testují možnosti, jak v maximální možné míře přejít na bezodpadový systém v recyklaci a opětovném využití stavebních a demoličních odpadů.







„Základem je předdemoliční audit, který určí, jaké materiály je možné vytřídit, odhadne jejich množství a navrhne postup jejich dalšího zpracování. Na základě předdemoličního auditu umíme nejen poradit, ale i zajistit kontejnery a velkoobjemové vaky pro třídění jednotlivých materiálů ze stavby a demolice,“ upřesňuje Tereza Pavlů a dále nastiňuje základní kapitoly připravované normy na předdemoliční audit a demontáž budovy, jakožto standartního postupu odstranění stavby. „V ČR existuje zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech a zákon č. 283/2021 Sb. stavební zákon a k nim navazující vyhlášky. V těchto dokumentech je nakládání s výrobky a materiály z demolic řešeno pouze rámcově a nevede k efektivnímu využití těchto komodit. Proto vzniká norma na předdemoliční audit a selektivní dekonstrukci a v návaznosti na tuto normu se připravují podklady pro posouzení vlastností stavebních výrobků a materiálů získaných při demolici staveb s ohledem na jejich další využití a recyklaci. Účelem normy bude předepsat, jakým způsobem má probíhat předdemoliční audit, jaké informace má obsahovat, jak má probíhat dekonstrukce stavby, aby došlo k maximálnímu možnému využití získaných materiálů,“ doplňuje a dále odkazuje na článek v TZB-info (zde).

Hovořilo se také o ekonomickém hledisku; o úspoře vstupních surovin pro výrobce stavebních materiálů spolu s úsporou na zvyšujících se poplatcích za skládkování. Moderní doba si žádá lepší dopravu stavebních materiálů a snížení emisí, nová logistická řešení, zejména v rámci dodávky nových materiálů na stavbu, kde by byl při zpáteční cestě odvezen také vytříděný stavební odpad k dalšímu zpracování. Nutná je dle přednášejících i revize dalších norem – viz normotvorný proces ČKLOP a směrnice (zde).







Odborné diskuse a téma dalších setkání

„Především bych chtěl ocenit vystoupení Jakuba Hrbka z SFŽP, který potvrdil snahu MŽP měnit slova ve skutky a jasně podpořil naši aktivitu zaměřenou na cirkulární ekonomiku starých PVC oken. S tím souvisí dokument Prohlášení zhotovitele, kterým se zavazuje v rámci programu NZÚ ke kvalitní montáži oken v souladu s ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře; Požadavky na zabudování a řadě dalších povinností, které v prohlášení zhotovitele požaduje státní legislativa. Zhotovitel je pak svým podpisem plně odpovědným za dodržení uvedených požadavků,“ zhodnotil obsah konference Jan Bedřich a připomněl i ostatní odborné přednášky; zejména pak ty, které otevíraly okruhy a témata, jež jsou vysoce aktuální. S nástupem další vlny renovací oken bude kvalita montáží zásadním parametrem pro plnění cílů Fit for 55 v roce 2030.

„Domnívám se, že již nadešel čas, kdy je nepřijatelná neodborná a nekvalitní montáž oken za státní peníze. Cílem je přesvědčit většinu pracovníků, že kvalitní montáž oken nemusí být náročnější, ale musí zaručit vysokou kvalitu a garantovanou životnost díla. Současně tímto vytváříme systém možného vymáhání odpovědnosti za nekvalitní montáž za státní peníze, a to i daleko za skončenou zárukou. V nejhorším případě při hrubém porušení požadovaných parametrů i formou vrácení finanční dotace zpět,“ dodal Jan Bedřich.

Aby mohl zákazník vyhledat kvalitní pracovníky, existují takzvané Systémy Certifikátů, které jednotliví pracovníci obdrží na základě odpovídajících školení. Certifikáty zprostředkovávají členové ČKLOP, kteří důkladně proškolí montážní pracovníky. Žadatel o výměnu oken v rámci NZÚ může hledat na stránkách NZÚ tyto proškolené (certifikované) pracovníky – a to i podle místa bydliště. Proškolení pracovníci s certifikátem mají kvalifikační předpoklad ke kvalitní montáži oken v souladu s požadavky státu a především ČSN 74 6077. Celý systém bude uveden do provozu od 1. ledna 2025. Další, již 5. ročník konference OKNA & DVEŘE, bude opět na podzim.

Přehled dokumentů ČKLOP vztažených na program NZÚ (ke stažení)

Prohlášení zhotovitele (ke stažení)

Metodický návod na výměnu oken (ke stažení)

Video k danému tématu na ESTAV TV (zde)