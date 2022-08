Rozhovor: Jak si usnadnit cestu ke krásnému, zdravému, úspornému bydlení za rozumnou cenu

Lidé uvažující o realizaci vlastního nového rodinného domu mohou využít program, který provede investora návrhem, optimalizací, projektem a realizací stavby. Takový program zaručuje splnění všech kritérií, která jsou uvedena v nadpisu tohoto článku. Nabízí jej společnost Wienerberger a jmenuje se e4 dům. O programu jsme si povídali s projektovým manažerem programu, panem Danielem Uskokovičem.

Název programu e4 dům skrývá klíčová slova estetika, ekologie, ekonomika a energetická úspora. Estetika je přirozeně na prvním místě. „Dům se musí líbit,“ říká Daniel Uskokovič. „Nikdo si nebude stavět dům, který se mu nelíbí.“ Pro prvotní modelování v programu lze využít konfigurátor domu. Z jednoduchého návrhu ve webovém rozhraní je ihned generována také odhadovaná pořizovací cena nového bydlení.

„Zde si může každý nasimulovat, jak jeho sen odpovídá realitě. Jakmile projde konfigurátorem, vznikne z toho zadání, které jde ve společnosti Wienerberger za projektantem. Z konfigurace vzniká projekt a následně ocenění domu,“ vysvětluje Daniel Uskokovič.

Materiálové řešení domu je založeno na využití keramických stavebních materiálů – cihelném systému Porotherm, pálené střešní krytině Tondach, dlažbě Semmelrock či lícovém zdivu Terca. Detailně promyšlené e4 konstrukční řešení včetně návodů pro stavbu vychází ze zkušeností, moderních technologií a ověřené praxe společnosti Wienerberger. Jedná se o domy postavené ve standardu NZEB s konstrukcí z jednovrstvého zdiva Porotherm a se šikmou střechou Tondach. Pokud je vyprojektována střecha plochá, pak je v e4 domě osazen těžký strop Porotherm.

„Ekologie v našem programu znamená, že dům je navržen tak, aby se v něm člověk cítil dobře a zdravě, ale i materiály, z kterých je postaven, byly vyráběny ekologickou cestou,“ upřesňuje D. Uskokovič. „Ekonomika znamená, že stavím dům, na který mám. Vztaženo na materiály to znamená, že to, co do domu vložím, se mi vrátí. Nejsou to ty nejdražší materiály, ale ty efektivní.“

Stavebník může využít služeb doporučeného projektanta společností Wienerberger nebo projektanta vlastního. Vybírat může i z typových projektů. Vlastní realizaci může pak provádět svépomocí, případně stavební firmou, kterou si vybral. Doporučuje se však využít služby stavby na klíč stavební firmou z programu e4 dům.

Společnost Wienerberger zformulovala pravidla programu e4 dům, z nichž některá jsou povinná a některá doporučená. Respektování pravidel zaručuje, že se investor dočká svého bydlení podle zmíněných čtyř E programu, zejména pak, že dům bude plně funkční, bez vad v návrhu a realizaci a že bude mít dlouhou životnost s minimalizovanými náklady na provoz.

Více se můžete dozvědět v rozhovoru s Danielem Uskokovičem ze společnosti Wienerberger.