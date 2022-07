Stavba / Nízkoenergetické stavby / Konferencia CESB a YRSB – Central Europe Towards Sustainable Building And Young Researchers In Sustainable Building 2022

Dňoch od 3. 7. – 5. 7. 2022 sa konala medzinárodná konferencia Central Europe Towards Sustainable Building a Young Researchers In Sustainable Building 2022 zameraná na udržateľné budovy na stavebnej fakulte ČVUT (České vysoké učení technické v Praze). Konferencia YRSB – Mladí vedci a trvalo udržateľná budova 2022 je vedľajšou udalosťou konferencie CESB22.