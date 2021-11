Stavba / Nízkoenergetické stavby / Stavebníci pozor! Požadavky na energetickou náročnost budov se v roce 2022 zpřísní

Stavebníci pozor! Požadavky na energetickou náročnost budov se v roce 2022 zpřísní

Od začátku roku 2021 platí pro novostavby velmi přísné požadavky na téměř nulovou energetickou náročností budov (tzv. nZEB). Parametry novostavby se od té doby posuzují podle referenční budovy, tedy jakési abstraktní stavby, která má stejnou geometrii jako posuzovaná budova.

Zatím tak budovy musí mít lepší energetické parametry než referenční budova v celkově dodávané energii za rok, neobnovitelné primární energii za rok, průměrném součinitele prostupu tepla obálkou budovy. Vše je definované ve Vyhlášce o energetické náročnosti budov – Vyhláška č. 264/2020 Sb. V realitě to tak ale mělo vliv především na tloušťku izolace či používání kvalitnějších oken.

Od roku 2022 bude hrát roli celá architektura domu

Dobrým znamením ale je, že od začátku blížícího se nového roku 2022 se požadavky na energetickou náročnost budov ještě zpřísní. Moderní rodinné domy tak budou muset klást mnohem větší důraz na celou architekturu a vnitřní prostředí domu. Ve výsledku to znamená, že by všechny nové domy postavené po roce 2022 měly dosáhnout nízkoenergetického standardu.



Zdroj: Pexels.com Zdroj: Pexels.com

Pokud tedy budete vybírat nový projekt domu, dobře se dívejte na to, jaké je zateplení. Měla by to být použita spíše silná minerální vata nežli polystyren. Stejně tak by měl mít každý projekt typového domu v sobě zakomponovanou nějakou moderní technologii, která pomůže šetřit energie. Může to být třeba tepelné čerpadlo vzduch-voda, nebo solární panely. Skvělým ukazatelem nízké energetické náročnosti domu je například také rekuperace, tedy řízené větrání domu.

Všechny tyto náležitosti by už měly být součástí projektů už od začátku rok 2022, proto si dávejte velký pozor už při koupi projektu a zbytečně se nesnažte nařízení obcházet. Jde také o váš komfort, který v současném rychle se měnícím klimatu v domě velmi důležitý. Ideálně by nZEB měla být budova, která bude odolávat změnám klimatu s minimální spotřebou energie a využívající nějakou formu obnovitelných zdrojů.