FLOsafe – kontrolní systém pro dlouhodobé ověřování těsnosti plochých střech
Přehrát audio verzi
FLOsafe – kontrolní systém pro dlouhodobé ověřování těsnosti plochých střech
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Ploché střechy jsou z hlediska vodotěsnosti skutečně výzvou. Ano, dnes už jsou k mání kvalitní hydroizolační materiály a provádění podléhá jasně daným technologickým pravidlům, jenže praxe zkrátka ukazuje, že dochází k poruchám jak během výstavby, tak v průběhu životnosti objektu. Problémem je takovou poruchu najít, zejména pokud hydroizolaci zakrývají další vrstvy. Naštěstí existuje ověřené řešení, díky němuž je možné kontrolovat těsnost bez nutnosti významných zásahů – systém FLOsafe.
Co je FLOsafe a kam se instaluje
FLOsafe je systém, s jehož pomocí se kontroluje těsnost hydroizolací plochých střech, nádrží a dalších konstrukcí s elektricky nevodivou izolací (zejména PVC, TPO, SBS). Základ systému tvoří elektricky vodivá kontaktní vrstva instalovaná přímo pod hydroizolačním souvrstvím.
Tuto vrstvu tvoří netkaná textilie ze skelných vláken s vynikajícími mechanickými a požárními vlastnostmi. Materiál dosahuje požární klasifikace A2, a je proto vhodný jako separační vrstva v konstrukcích, kde jsou kladeny vyšší požadavky na požární odolnost. Zároveň jej lze využít ve skladbách střech s požadavkem na klasifikaci Broof (t3). Celý systém je navržený tak, aby byl trvale integrován do skladby střechy a umožňoval opakované měření po celou dobu její životnosti.
Instalace probíhá standardně na tepelnou izolaci, těsně před pokládkou hydroizolace. Kontaktní vrstva se pokládá celoplošně s přesahem jednotlivých pásů a doplňuje se o kontaktní body, které slouží jako rozhraní pro měřicí přístroj.
Jak detekce funguje
Systém FLOsafe využívá to, že kontrolní vrstva je elektricky vodivá, zatímco hydroizolační materiál ne. Takže pokud je hydroizolace neporušená, elektrický obvod mezi měřicí sondou a vodivou vrstvou se neuzavře. Naopak v případě, že hydroizolace je porušená (např. perforace nebo trhliny), dojde při měření k uzavření elektrického obvodu, a to přímo v místě defektu.
Tento princip se využívá zejména při jiskrové nebo elektroimpulzní zkoušce podle DIN 55670, kdy je možné přesně lokalizovat místo poruchy s vysokou přesností. Výhodou je, že měření lze provádět nejen po dokončení střechy, ale i kdykoliv v průběhu jejího užívání, a to i po aplikaci zatěžovací vrstvy (kačírek, zazelenění).
Přítomnost FLOsafe zároveň umožňuje detekovat i velmi malé nebo kapilární defekty, které se při standardní jiskrové zkoušce bez této vrstvy nemusí projevit. Typicky se jedná o případy, kdy porucha ještě nepropustila vodu až k vodivému podkladu (např. betonové konstrukci nebo trapézovému plechu), a nedojde tak k uzavření elektrického obvodu. Díky FLOsafe je větší šance, že se podaří odhalit poškození hydroizolace i v raných fázích.
Kdy se dá FLOsafe využít
Aby bylo možné systém FLOsafe efektivně využívat po celou dobu životnosti střešního pláště, musí být všechny vrstvy nad hydroizolací vodopropustné, aby vzniklo prostředí vhodné pro lokalizaci netěsností. Naopak vrstvy, jako jsou například betonové mazaniny, které jsou nepropustné, neumožňují systém využít.
Důležitým prvkem návrhu je také rozmístění kontaktních bodů, které se obvykle navrhují v hustotě přibližně jeden bod na 500 m2, aby se spolehlivě pokryla celá plocha střechy.
Přínos pro provoz a správu objektu
Se systémem FLOsafe se zásadně mění celý přístup ke správě ploché střechy. Umožňuje totiž těsnost střechy aktivně kontrolovat a případné poruchy odhalit prakticky okamžitě.
V praxi dochází k poškození hydroizolací poměrně často – ať už během výstavby vlivem pohybu dalších profesí, při instalaci technologií, nebo kvůli stárnutí materiálu a povětrnostním vlivům. Bez kontrolního systému bývá těžké netěsnost lokalizovat a často se musí plošně zasahovat do konstrukce.
Naopak s FLOsafe se místo defektu určí přesně a postačí lokální oprava, což snižuje náklady, omezuje zásahy do provozu objektu a zároveň prodlužuje životnost celé střechy. Systém tak nachází uplatnění nejen u novostaveb, ale i u objektů, kde je kladen důraz na dlouhodobou správu a udržitelnost stavebních konstrukcí.
Využití v praxi
Systém FLOsafe je vhodný pro široké spektrum plochých střech – od průmyslových a administrativních objektů až po střechy se zatěžovací vrstvou, například vegetační nebo pochozí střechy. U těchto konstrukcí je možnost kdykoli zkontrolovat těsnost, aniž by bylo zapotřebí demontovat jednotlivé vrstvy, zásadní výhodou.
Elektrický vodivý skelný vlies FLOsafe je dnes brán jako běžná součást komplikovaných střešních skladeb, hlavně u našich západních sousedů. I v Česku se ale rychle stává normou – ke konci minulého roku byl součástí již stovek realizací. Kontrolu lze provádět jak při předání díla, tak i v průběhu záruční doby nebo v rámci pravidelné správy objektu. Tím se systém stává nástrojem nejen pro realizační firmy, ale i pro investory a facility management.