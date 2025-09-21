Sezení od LD Seating v prestižním komplexu MediaCityUK v Salfordu
Na míru navržené sezení pro dvě výjimečné realizace kanceláří, kde interiér reaguje na aktuální potřeby hybridního způsobu práce a nabízejí řešení pro spolupráci, soustředění i každodenní flexibilitu.
Společnost LD Seating dodala na míru navržené sezení pro dvě výjimečné realizace kanceláří v areálu MediaCityUK v anglickém Salfordu – konkrétně do budov Blue Tower a Orange Tower. Komplex budov MediaCityUK patří mezi nejvýznamnější britská centra sdružující společnosti z oblasti médií, technologií a vzdělávání. Najdete tu například sídlo BBC, ITV, univerzitní kampus a různá inovační centra. Oba nové interiéry reagují na aktuální potřeby hybridního způsobu práce a nabízejí řešení pro spolupráci, soustředění i každodenní flexibilitu.
Orange Tower: Prostor pro kreativitu
Nové kanceláře v 10. patře Orange Tower o ploše 1 530 m² navrhlo studio Elgra, realizaci zajistila společnost Consensus Workspace. Dispozice prostoru podporuje týmovou spolupráci, kreativitu a rychlé přechody mezi jednotlivými činnostmi. Důraz je kladen také na udržitelnost – při realizaci se využily stávající prosklené příčky, závěsy i další interiérové prvky. Odpočinkové zóny doplňují barové židle Flexi Chair, které podporují neformální komunikaci, zatímco v zasedacích a jednacích místnostech zajišťují pohodlí i při dlouhých jednáních konferenční židle Melody Meeting.
Blue Tower: Oáza klidu
Jen pár kroků odtud, ve 12. patře budovy Blue Tower, navrhlo studio Zero Gravity Design na ploše 760 m² nové kanceláře uzpůsobené klidné práci, neformálním schůzkám i příležitostným setkáním. Také tento projekt realizovala společnost Consensus Workspace. Interiér v jemných tónech mátové, cihlově červené a pudrově růžové, doplněný dostatkem přirozeného světla a velkým množstvím zeleně vytváří příjemnou a klidnou atmosféru. Do sdílených a neformálních prostor byly vybrány barové a konferenční židle Flexi Chair, zatímco zasedací místnosti opět doplňují konferenční židle Melody Meeting, které podtrhují celkovou estetiku prostoru.
Společně oba tyto projekty ukazují, jak může správně zvolené sezení přispět k funkčnosti moderních kanceláří – s ohledem na různorodé pracovní situace, proměnlivé potřeby i celkovou pohodu uživatelů.
„Britský trh vnímáme jako klíčový pro další rozvoj značky LD Seating. Otevření našeho nového showroomu v londýnské čtvrti Clerkenwell i spolupráce na projektech jako MediaCityUK potvrzují, že naše produkty mají na britském trhu pevné místo,“ říká Jakub Huráb, jednatel společnosti LD Seating.