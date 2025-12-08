Hliníková okna WELL OKNA se skrytým větracím křídlem – nový standard moderní architektury
Skryté větrací křídlo je úzké plné křídlo bez skla, které umožňuje intenzivní a rychlé větrání bez nutnosti otevírat hlavní okenní křídlo. Je k dispozici ve třech standardních šířkách – 170, 250 a 300 mm. Díky nenápadné konstrukci neruší výhled, opticky splývá s okenním rámem a přitom se stává mimořádně praktickým pomocníkem v každodenním provozu.
Když se navrhuje moderní dům nebo probíhá rekonstrukce, jedním z nejdůležitějších prvků celého projektu je výběr oken. Ovlivňují nejen vzhled domu, ale i kvalitu vnitřního prostředí, komfort každodenního používání a dlouhodobou funkčnost. Hliníková okna WELL OKNA, postavená na originálních systémech Schüco, jsou dnes synonymem pro moderní architekturu, precizní zpracování a dlouhou životnost. Nově k nim přibývá i prvek, který zásadně mění způsob větrání moderních domů – skryté větrací křídlo.
Skryté větrací křídlo jako přirozená součást moderního domu
Současná architektura staví na velkých prosklených plochách, čistých liniích a na snaze eliminovat vše, co by narušovalo harmonii interiéru i fasády. Hliníková okna WELL OKNA tyto požadavky splňují díky kvalitním profilům Schüco, vysoké tuhosti a širokým možnostem designového provedení. Skryté větrací křídlo tuto koncepci ještě posiluje – umožňuje větrat tak často, jak je potřeba, aniž by se otevíralo velké okno a rušila panoramata.
Křídlo je nenápadné a přirozeně zapadá do celku. V místnostech, kde se běžně větrá často – například v koupelnách, kuchyních, šatnách nebo na chodbách – přináší možnost výměny vzduchu bez jakéhokoliv omezení designu. U velkých prosklených ploch tak zůstává čistá estetika zachovaná i při každodenním provozu.
Vertikální i horizontální otevírání – řešení, které se přizpůsobí projektu
Významnou výhodou skrytého větracího křídla WELL OKNA je možnost zvolit typ otevírání podle potřeby konkrétního prostoru.
Vertikální varianta se otevírá stejně jako klasické okno, takže působí velmi přirozeně a je ideální tam, kde chcete zachovat uživatelsky známý způsob manipulace. Volí se například do koupelen nebo kuchyní, kde je potřeba rychlé provětrání bez průvanu.
Horizontální verze funguje jako klasická ventilace, a to buď samostatně, nebo jako součást okna – například pevné zasklení, a nad tímto zasklením je nenápadná ventilace. Tento způsob je ideální pro místa, kde nechcete otevírat okenní křídlo do prostoru nebo kde hraje roli bezpečnost.
Obě varianty umožňují větrat pravidelně a pohodlně, a přitom maximálně respektují design celého domu.
Bezpečné řešení i pro vyšší patra
Ve chvíli, kdy se skryté větrací křídlo umisťuje do druhého či vyššího podlaží, je možné jej vybavit skleněným integrovaným bezpečnostním zábradlím. Toto nenápadné řešení významně zvyšuje bezpečnost celého prvku, protože zabraňuje pádu osob či dětí při otevření okna. Zábradlí je integrované přímo v konstrukci a opticky nenarušuje fasádu, takže zůstává zachována čistota architektonických linií.
Díky této možnosti se skryté větrací křídlo stává univerzálním prvkem, který lze instalovat do jakékoliv výšky a který přináší jistotu i v patrových domech, bytových jednotkách nebo v komerčních objektech.
Čerstvý vzduch bez hmyzu – integrovaná síť jako praktický doplněk
Další funkcí, která významně rozšiřuje komfort větrání, je možnost doplnění skrytého větracího křídla o integrovanou síť proti hmyzu. Umožňuje větrat i večer či v létě, aniž by se místnost plnila komáry, mouchami nebo dalšími nežádoucími návštěvníky. Síť je začleněna tak, aby nezasahovala do vzhledu okna, a přesto zajišťuje spolehlivou ochranu.
Pro uživatele to znamená, že mohou mít neustále přísun čerstvého vzduchu, aniž by se museli spoléhat na externí sítě nebo jiné dodatečné prvky, které často narušují design.
Spojení kvality, estetiky a praktického užívání
Hliníková okna WELL OKNA jsou premium partnerem Schüco a jejich výrobky vycházejí z německé technologie Schüco. WELL OKNA jsou známá precizním dílenským zpracováním, jejich výrobky prokazují vysokou tuhost a dlouhou životnost. Skryté větrací křídlo rozšiřuje možnosti zákazníků WELL OKNA o prvek, který se v mnoha projektech stává nenahraditelným. Umožňuje větrat kdykoliv a jakkoliv, aniž by se otevíralo hlavní křídlo nebo narušila architektura domu. Zákazníci oceňují především nenápadnost, možnost efektivně využít místa, kde by to jinak nešlo (například v místě sloupu), jednoduchost používání a bezpečnost.
Jak říká jednatel WELL OKNA Vojtěch Marton: „Skryté větrací křídlo je prvek, který si lidé zamilují hned po prvním použití. Je to detail, který vnáší do moderního bydlení nečekaný komfort. Stačí ho jednou zkusit a už nechcete větrat jinak.“
Inspirace a osobní konzultace v showroomu WELL OKNA
Pokud chcete vidět technická i designová řešení v reálném provedení, doporučujeme návštěvu showroomu WELL OKNA. Najdete zde široký výběr posuvných dveří, různé typy hliníkových i plastových oken, funkční doplňky, moderní vchodové dveře a také rozsáhlou kolekci barev a dekorů, díky které si můžete přesně představit výsledný vzhled vašeho domu.
V showroomu si můžete všechny prvky osobně vyzkoušet, porovnat různé konfigurace a konzultovat své představy s odborníky, kteří vám pomohou najít řešení, které do vašeho projektu zapadne nejlépe. WELL OKNA nabízí detaily, které dělají moderní bydlení funkčním, esteticky čistým a dlouhodobě komfortním – a osobní návštěva je nejlepším způsobem, jak se o tom přesvědčit.