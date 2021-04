Stavba / Okna a dveře / Fasádní okna / Nastává ideální období pro výměnu oken

Nastává ideální období pro výměnu oken

Výměna oken bývá jedním z nejtěžších rozhodnutí před rekonstrukcí. A přitom zcela neoprávněně. Okna totiž bývají zdrojem mnoha problémů, které se výměnou za kvalitní a odborně namontovaná okna stanou minulostí. Vlastně by se dalo říct, že čím dříve okna vyměníte za nová, tím dříve začnete užívat jejich benefitů. S příchodem jara tak nastává ideální období na výměnu starých oken za nová.

Nejenom vzhled

Asi nejvíce každého na nových oknech potěší nový vzhled. Je totiž pravdou, že stylový vzhled okenních rámů a výplní, které jsou dnes k dostání v řadě nejrůznějších provedení, utváří celkový dojem z našeho bytu nebo domu, a to ať jsou okna, jakkoliv více čí méně kvalitní. Jelikož ale není počáteční investice do nových oken nijak zanedbatelná, měli bychom kvalitě a odborné montáži věnovat zvýšenou pozornost. Zde mají výhodu renomované firmy, které disponují desítkami referencí a stabilním zázemím v podobě servisních a montážních techniků. Řada firem okna pouze přeprodává a k případnému servisu využívá sezónních pracovníků. To může přinášet mnohá rizika. Společnost PKS okna preferuje filozofii, že okna nejenom vyrobí, ale také namontuje a následně v případě potřeby servisuje. Eviduje v rámci svého archivu zakázek vše od typu materiálu, přes výrobu, expedici, odbornou montáž, záruční i pozáruční seřízení a servis. Kdykoliv tak může nahlédnout do výrobní dokumentace a přesně stanovit, jaká výplň se v daném stavebním otvoru nachází. V případě např. rozbití skla se pak nemusí zbytečně zdržovat přeměřováním a může dodat novou výplň bez zbytečných prostojů.

Není to nic složitého

Nekonečné dilema, jaký materiál nebo jakou barvu pro nová okna vybrat zůstává na každém zpravidla podle jeho finančních možností případně estetických preferencí. Z hlediska montáže se ale není třeba obávat ani plastových, dřevěných nebo hliníkových případně dřevohliníkových oken, ať jsou v jakémkoliv odstínu nebo provedení. Stavební přípomoci, bourací práce, ekologická likvidace starých oken, parapety, a i začištění nových oken do stávajících omítek, to vše by samozřejmě mělo být součástí cenové nabídky, která je zákazníkovi před rekonstrukcí předkládána. Pro všechny zájemce o nová okna je k dispozici jednoduchý on-line formulář, přes který lze nezávazně nová okna poptat a získat tak přehled o tom, jak velká investice je čeká.

Nezapomínejme na údržbu

Sebekvalitnější okna bez potřebné údržby a občasného servisu nemohou vydržet věčně. Je to podobné jako s autem. Minimálně jednou ročně je potřebné udělat zevrubnou kontrolu, okna seřídit a namazat. Jedině tak lze zaručit, že budou sloužit opravdu desítky let. S novými a následně pravidelně udržovanými okny pak můžete skutečně okamžitě šetřit provozní náklady za topení, případně chlazení. Do interiéru nebudou pronikat atmosférické srážky, hluk, prach anebo drobný hmyz, typicky třeba mravenci. Samozřejmě je nutné rovněž zmínit, že u dobře seřízených oken je nutností nemovitost pravidelně větrat, abychom si neuhnali alergie, nebo nezamořili vnitřní prostředí plísněmi. Nejste-li si výměnou vašich oken zcela jisti, obraťte se na zkušené profesionály z PKS okna. Ti vám rádi poradí a vy tak získáte odborný pohled, zda je rekonstrukce nutná či nikoliv.

Pro více informací navštivte stánky www.pksokna.cz.