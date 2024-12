Stavba / Okna a dveře / Dveře / Otevřete dveře kouzlu Vánoc

Otevřete dveře kouzlu Vánoc

Přemýšlíte, co letos rodině nadělit pod stromeček? Moderní a kvalitní interiérové dveře pozvednou vaše bydlení na vyšší úroveň a stanou se symbolem nových začátků. Dveře jsou nejen architektonickým prvkem, ale také vstupní branou do vašich domovů. Oddělují veřejný život od toho soukromého, v němž si můžete bez výčitek odpočinout po náročném dni a užívat si krásné chvíle se svými nejbližšími. Těmi nejkrásnějšími jsou určitě vánoční svátky, které jsou kromě blízkosti, pospolitosti a jedinečné atmosféry spojeny také s radostí z dárků.

Možná i vy si letos k Vánocům přejete větší či menší proměnu svého domova. A právě interiérové dveře mají onu báječnou vlastnost, že dokáží proměnit dům i byt k nepoznání, a pokud si správně vyberete, budou vám dobře sloužit mnoho let. „Z naší nabídky si vybere každý podle svého vkusu – ten, kdo touží po luxusním a originálním řešení, i ten, kdo potřebuje cenově dostupné, ale přitom moderní a nadčasové dveře, které zvládnout každodenní provoz v rodině s malými dětmi i domácími mazlíčky,“ říká Otto Burger, jednatel společnosti Hörmann Česká republika a pokračuje: „Zkraťte si čekání na Štědrý den a pro inspiraci se nalaďte na tu pravou atmosféru s naším vánočním videem.“

Co je dobré vědět?

Koupi dveří určitě neuspěchejte, je důležité se nejdříve zamyslet nad svými finančními možnostmi a také nad tím, co od interiérových dveří očekáváte. Rodina s malými dětmi bude mít pochopitelně jiné potřeby než domácnost, v níž žijí jen dospělí. Nezapomínejte rovněž na to, že dveře by měly ladit s podlahou, stěnami a nábytkem, teprve pak správně podtrhnou celkový vzhled interiéru.

Při výběru interiérových dveří platí několik obecných pravidel, která mohou celý proces usnadnit:

Do domácností, kde jsou neustále v akci malí neposedové, případně zde žijí větší domácí mazlíčci, se hodí dveře s odolným povrchem, který se jednoduše udržuje. „ Nabízíme povrch Duradecor, který má v průměru o 48 % vyšší odolnost proti nárazu oproti jiným laminátovým povrchům a je velmi stálý i při vyšších letních teplotách. Povrch Duragrain Ultramatt, který se vyznačuje jemným matným vzhledem, zase nabízí vysokou odolnost proti otiskům prstů a rukou a jiným běžným nečistotám, které jsou běžnou součástí domácností s malými dětmi ,“ popisuje Otto Burger.

,“ popisuje Otto Burger. Tam, kde bojujete s nedostatkem prostoru, pomohou nejrůznější architektonické triky. Třeba posuvné interiérové dveře, které mohou být nejen dřevěné, ale rovněž prosklené. Sklo, které se dnes při výrobě používá, je tvrzené a odolá běžnému nárazu. A jeho povrch, ať už hladký nebo matný se velmi dobře udržuje v čistotě a lesku.

Do klasických interiérů, pro něž je typická spíše nadčasovost než vysloveně moderní vzhled, se hodí dveře v podobném duchu. Ale i ty mohou být vyrobeny s využitím nejmodernějších technických postupů. „ Naše interiérové dveře z řady ClassicLine společnosti se vyznačují špičkovou truhlářskou kvalitou a jejich kvalitní lakování zajistí nejen elegantní vzhled, ale také usnadní jejich údržbu ,“ říká jednatel společnosti Hörmann Česká republika.

,“ říká jednatel společnosti Hörmann Česká republika. Nejrůznější módní trendy lákají modernisty i milovníky klasiky. Jednodušší to s nimi při výběru interiérových dveří mají pochopitelně příznivci moderních minimalistických interiérů, ale vzdávat se jich nemusí ani ti ostatní. Někdy si stačí vybrat pouze ten správný detail, který je zrovna v kurzu: například barvu nebo materiál.

Tip pro vás aneb dokonalost se skrývá v detailu

Dokonalé detaily korunují jakékoliv dílo, a to platí i pro interiérové dveře, ať už je kupujete v předvánočním čase nebo kdykoliv jindy. „V našem portfoliu najdete širokou nabídku klik, zámků a zárubní, které není problém doplnit o užitečné technologické vychytávky, mezi které patří ochrana hran u dveří, neprůsvitné těsnění zamezující pronikání světla z vedlejších místností nebo falcované hrany bílých dveří, které vytvoří vizuální efekt souvislé bílé plochy,“ uzavírá Otto Burger ze společnosti Hörmann Česká republika.