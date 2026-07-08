Křísení Sudet: Proměna zapomenuté samoty v živý areál
Projekt byl přihlášen do soutěže Česká cena za architekturu
Přehrát audio verzi
Křísení Sudet: Proměna zapomenuté samoty v živý areál
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Tento typ projektu člověka zaujme nejen jako diváka, ale jako někoho, kdo hledá silný příběh prostoru. Sudety a Krušnohoří tady nejsou kulisa. Jsou to vrstvy paměti, která je dlouho prázdná a zároveň přetížená významem.
A právě ten moment návratu života po dekádách ticha je sám o sobě silný dramatický oblouk. Nejde jen o rekonstrukci, ale o znovuobjevení identity místa, které bylo dlouho vnímáno jako ztracené.
popis projektu:
Sudety. Krušnohoří. Hory tu před sedmdesáti lety přišly o srdce i duši, protože museli odejít ti, co to tu milovali. O jeden lidský život později to už ale opět neplatí, lidé se vztahem k místu se sem vrátili.
Dostali jsme příležitost vzkřísit jednu místní dožívající samotu. Vytvořit zázemí letních táborů a rodinného horského ubytování. Rozhodli jsme se definitivně opustit linii depresivní nostalgie i prvoplánové horské romantiky, odpoutat se od mýtu věčně opuštěného a chátrajícího kraje. Měli jsme potřebu vytvořit spíše zářící místo, kypící životem. I proto jsme pro nový život areálu zvolili bílou.
Rekonstrukce původního krušnohorského hospodářství byla spojena s odstraněním pozdějších přístaveb a sjednocením areálu do jednoho funkčního celku tvořeného historickou budovou a novostavbou propojenou zastřešenou terasou. Objekty spojuje jednotný střešní plášť z falcovaného plechu s atypicky úzkými pásy a zesíleným falcováním, navržený s ohledem na extrémní horské klima s vysokou sněhovou zátěží, častými srážkami a silným větrem.
Energetická koncepce stavby je založena na zemním kolektoru uloženém pod přilehlou loukou, který slouží jako zdroj tepla pro vytápění i ohřev vody. Voda je čerpána z nově vybudované studny a odpadní vody jsou čištěny v kořenové čistírně. Elektrickou energii zajišťuje fotovoltaická elektrárna umístěná na zelené střeše částečně zapuštěné hospodářské části.
V interiérech bylo instalováno nízkoteplotní podlahové vytápění doplněné krbovými vložkami. Veškeré technologie budovy, včetně osvětlení, zabezpečení, zámků a stínicí techniky, jsou napojeny na systém vzdálené správy. Technologické zázemí je soustředěno do nově rozšířeného sklepa původní stavby.
Součástí projektu je také podzemní požární nádrž pod parkovištěm, která slouží jako zásobárna vody pro hašení objektů i okolních lesních porostů. Při rekonstrukci byl využit také kámen z demolic původních staveb, který se stal součástí nových konstrukčních a krajinářských úprav.
kancelář: No Architects, noarchitects.cz
dokončení realizace: 2025
adresa: Karlovarský kraj
foto: No Architects, Studio Flusser