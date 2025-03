Stavba / Architektura staveb / Venkovní sauny: Spojení designu a přírody

Zajímáte se o saunování? Chtěli byste si pořídit venkovní saunu, která respektuje okolní prostředí a zároveň poskytuje maximální komfort? Jednou z možností jsou sauny projektu What a Hut, které spojují minimalistický design s promyšlenou funkčností.

Jednatelka společnosti, Lenka Sršňová popisuje, jak takový projekt začíná: „Při návrhu každé sauny dbáme na její optimální začlenění do krajiny. Výhled z ní by měl být co nejpůsobivější, proto ji umisťujeme na místa, kde nehrozí budoucí zastavění. Důležitou roli hraje i orientace vůči světovým stranám, kterou konzultujeme se zákazníkem přímo na jeho pozemku. Pro stabilní a zároveň šetrné ukotvení nejčastěji používáme zemní vruty. Ty umožňují nejen pevnou instalaci, ale i případné přesunutí sauny bez poškození terénu.“

Sauny What a Hut jsou vyrobeny z masivního smrkového dřeva a vyznačují se čistými liniemi a minimalistickou estetikou. Dominantním prvkem může být velké okno z kaleného dvojskla, které nabízí široký panoramatický výhled. Vytápění si zákazník může zvolit podle svých preferencí. V tomto konkrétním případě byla použita kamna na dřevo estonské značky HUUM. Ta jsou známá svým elegantním designem a velkým nerezovým košem na 150 kg saunových kamenů, které zajišťují jemnou, ale hustou páru.

Interiér sauny je navržen s důrazem na pohodlí a odolnost. Lavice i podlahový rošt jsou vyrobeny z cedrového dřeva, které je nejen estetické, ale i praktické – nepálí ani při vysokých teplotách. Vrchní lavice je širší než běžné standardy, což umožňuje pohodlnější sezení i ležení.

„Od finální dohody se zákazníkem probíhá realizace velmi efektivně. Přípravná fáze trvá přibližně čtyři týdny a zahrnuje návrh umístění sauny a doplňkových prvků, jako jsou terasa, sprcha nebo káď. Výroba samotné sauny trvá osm až dvanáct týdnů a její instalace je otázkou několika hodin. Sauna je na místo dopravena jako hotový produkt a usazena pomocí jeřábu,“ říká Lenka Sršňová.

Každá realizace může být přizpůsobena individuálním požadavkům. Firma nabízí čtyři základní barevné varianty – přírodní, lehce bělenou, černou a červenou. Pokud zákazník preferuje jiný odstín, je možné vybrat barvu ze vzorníku RAL.

Snadná údržba pro dlouhodobé používání

Údržba sauny je nenáročná. Pro soukromé využití postačí běžné čisticí prostředky na lavice, které lze aplikovat po každém saunování nebo jen občasně. Před sezónou je vhodné zkontrolovat stav saunových kamenů, případně je vyměnit a správně rozmístit.

Projekt What a Hut přináší tradiční saunování v moderním provedení. Každá sauna je navržena s ohledem na jedinečné prostředí, do kterého je zasazena, a přináší nejen estetický zážitek, ale především harmonický prostor pro relaxaci a regeneraci.