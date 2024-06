Stavba / Architektura staveb / Ostrava se chystá na světovou hudební scénu s novou koncertní síní

Ostrava se chystá na světovou hudební scénu s novou koncertní síní

Město Ostrava se již brzy zařadí mezi evropská a světová kulturní centra. V moravskoslezské metropoli totiž roste nová koncertní hala s parametry srovnatelnými s těmi nejprestižnějšími světovými stavbami, jako je Labská filharmonie, Koncertní hala Walta Disneyho v Los Angeles, Pařížská filharmonie či Harpa v Reykjavíku. Nová budova se sálem pro 1 300 diváků bude originálně propojena se stávajícím Domem kultury, který navrhl architekt Jaroslav Fragner. Autory návrhu jsou přední americký architekt Steven Holl a jeho studio Steven Holl Architects z New Yorku spolu s českým studiem Architecture Acts.

Architektonické a akustické mistrovství

Martin Kropáč, architekt a spoluautor projektu, popisuje, jak návrh koncertní haly vznikal: „V zadání bylo nějakou mírou využít stávající Dům kultury, který je kulturní památkou. Pracujeme s americkou kanceláří Stevena Holla, světoznámou kanceláří se sídlem v New Yorku, kterou dobře známe, protože jsme společně s mojí partnerkou Hankou Petříkovou v New Yorku dlouho žili. Já jsem v jeho kanceláři pracoval pět let.“

Martin Kropáč popisuje dlouhý dialog, který vedli s Hollem od počátku soutěže: „Popisovali jsme mu místo a náš pohled na řešení. Byli jsme jeho oči na místě. Z dialogu vzešla myšlenka, že dům bude mít část orientovanou do ulice a větší část, kde je koncertní sál, do klidné části parku."







Spojení starého s novým

Hlavní koncept návrhu se zaměřuje na harmonické propojení nové haly s historickým Domem kultury. „Nejlepší řešení, se kterým jsme do soutěže šli, bylo využít klidového režimu parku pro umístění koncertního sálu z akustických důvodů, ale zároveň vytvořit vizuální kontakt s rušným bulvárem 28. října,“ vysvětluje Martin Kropáč.

Prostor před vstupem do filharmonie (Esplanáda) byl rozšířen a vybaven městským mobiliářem. „Vytvořili jsme příjemný prostor, kde se lidé mohou setkat, než vstoupí do interiéru budovy. Poté pokračují k lístkům a šatnám a dominantními eskalátory se dostanou nad třetí nadzemní podlaží Domu kultury, kde se nachází jednotlivá sedadla a balkony koncertního sálu," dodává Martin Kropáč.







Koncertní sál s unikátní akustikou

Koncertní sál je navržen na základě konceptu „vinice“, kde jeviště je umístěno uprostřed a diváci mají k vystupujícím blíže. „Tento sál má intimnější charakter a lepší parametry pro špičkovou akustiku. Od začátku jsme spolupracovali s jedním z nejlepších akustiků, panem Toyotou z Nagata Acoustics, který má na svém kontě řadu osvědčených sálů,“ říká Martin Kropáč.

Akustika sálu je zajištěna zakřivenými povrchy, které fungují jako odrazivé plochy. „Hledali jsme různá řešení, jak zakřivené povrchy obložit dřevem. Použili jsme javorové dřevo, které je ve velkém kontrastu s ocelovou industriální konstrukcí obálky sálu,“ popisuje Martin Kropáč.

Model pro dokonalou akustiku

Pro ověření akustiky byl vytvořen model koncertního sálu v měřítku 1:10, který je vystaven v galerii Plato v Ostravě. Model obsahuje 1 300 sedaček s malými figurínami, aby simulace byla co nejvěrnější. „Model vznikl proto, aby akustici mohli ověřit domněnky a simulace vzniklé během studie. Fyzické měření je stále nezbytné, protože některé věci nelze nasimulovat virtuálně," vysvětluje Martin Kropáč.







Historie a budoucnost v jednom

Stávající Dům kultury, přezdívaný „Bílá loď“, byl navržen Jaroslavem Fragnerem a realizován v šedesátých letech. „Je to stavba, která si zaslouží rekonstrukci. V soutěži jsme dům aktivně zapojili do využití Janáčkovou filharmonií, ale také dalšími kulturními aktivitami,“ říká Martin Kropáč.

Dům obsahuje divadelní sál pro 500 diváků, historické kino, které se promění v edukační centrum, galerii, přednáškový sál a původní Estrádní sál, který se stane novým komorním sálem.

Nová kulturní ikona Ostravy

Martin Kropáč věří, že nová koncertní hala nejen poskytne adekvátní zázemí pro Janáčkovu filharmonii, ale také přiláká interprety, kteří by normálně do České republiky nepřijeli. „Cítíme velkou zodpovědnost za tento projekt, který je důležitý pro Ostravu, region i celou Českou republiku,“ uzavírá Martin Kropáč.

Nová koncertní hala v Ostravě slibuje být jedinečným místem, které přinese do města nejen špičkovou hudební kvalitu, ale také nové možnosti pro kulturní vyžití a společenské setkávání.