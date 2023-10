Vila Tugendhat s kamerou estav.tv, díl I

Ve sváteční den vás zveme k prvnímu ze 4 dílů pořadu o vile Tugendhat, jedné ze čtyř nejvíce ceněných vil na světě, která je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Vila Tugendhat patří mezi čtyři nejvíce ceněné vily na světě a je zapsaná na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO. Její nenapodobitelná výjimečnost je po právu obrovským lákadlem. Vše bylo posléze umocněno skvělou knihou, divadelním představením i filmem. Jeden z pohledů vám nabízíme my.

Při návštěvě Vily Tugendhat vedle všeho toho známého, co uslyšíte při exkurzi v tomto skvostu a naleznete i v médiích, existuje ještě takový „druhý plán“, na který nezbývá při prohlídce čas. Vnímáte sice mobiliář, instalace, vybavení, osvětlení, ale část toho krásného řemesla a propracovaných detailů nestihneme prostě postřehnout. A naši hosté v celkem 4 dílech vám tyto detaily přiblíží.

Dnes Vila Tugendhat díl I – historie a rekonstrukce s Ing. arch. Ivetou Černou, ředitelkou Vily Tugendhat

„Hodnota Vily Tugendhat se velmi často, protože finanční hodnotu neznáme zcela přesně, prezentuje 3 výjimečnými skupinami. Je to zcela unikátní tzv. plynoucí prostor, zcela specifické dispoziční řešení domu. Druhou skupinou je materiálové řešení, které rozhodně ovlivnilo celkovou cenu, například exotické dýhy, onyx z Maroka, italský travertin. Ale třetí skupinou, která zcela jistě ovlivnila finální cenu mnohem více než onyxová stěna, bylo mimořádné technické vybavení objektu. I na tu dobu bylo mimořádné a specifické,“ říká Ing. arch. Iveta Černá, ředitelka Vily Tugendhat.

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

„Mimořádnost vily začíná například tím, že dům je vlastně ocelovým skeletem se systémem 29 sloupů na půdorysu kříže, které jsou velmi hluboce vetknuty do komplikovaného podzákladí, ale také tím, že výjimečné technologie podpořili mimořádnou estetiku. To je právě to, co Ludwig Miese van der Rohe uměl,“ uvádí k významu technologií Iveta Černá.

„Technologie přes celou válečnou i poválečnou historii byly používány, i proto se zachovaly. Někdy nám zůstaly důležité části. Například velkoplošná skla byla nahrazena malými tabulkami, ale původní rámy zůstaly, stejně jako původní ramenáty na plátěné markýzy. Zůstaly původní topné trubky, které fungují jako antikondenzační opona k jednoduchému zasklení. Zůstala velmi zachovaná kotelna, i když byla částečně vyřazena z provozu,“ vyjmenovává příklady technologií Iveta Černá a ve videu najdete řadu dalších detailů.

O Vile Tugendhat

Projekt zadali manželé Tugendhatovi v roce 1927. Stavba byla obydlena v prosinci 1930, tedy přibližně po 14 měsících od zahájení stavby. Veškeré práce realizovala firma Mořic a Artur Eislerovi.

Celkovou myšlenku nefalšovaného projevu funkcionalizmu v celé své monumentalitě, která se zde setkala s nebývalou osvíceností a zájmem investora netřeba zdůrazňovat. Že zde bylo třeba osvícenosti společně s movitostí majitelů je jasné, zvážíme-li, že tehdejší cena se vyšplhala na 8 miliónů Kčs, za což v té době bylo možné pořídit asi čtyřicet běžných rodinných domů.