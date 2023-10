Vila Tugendhat s kamerou estav.tv, díl II Koupelny

V druhém dílu o vile Tugendhat se blíže podíváme na koupelnu. Jak se dělaly repase zařizovacích předmětů se značkou Laufen? Povídání o sanitární keramice pro rekonstrukci vily.

Vila Tugendhat je stěžejním evropským dílem architekta Ludwiga Miese van der Rohe z let 1928–1930 a řadí se k nejvýznamnějším vilovým realizacím světové architektury 20. století.

„Hodnota vily Tugendhat se velmi často, protože finanční hodnotu neznáme zela přesně, prezentuje 3 výjimečnými skupinami. Je to zcela unikátní tzv. plynoucí prostor, je zde zcela specifické dispoziční řešení domu. Druhou skupinou je materiálové řešení, které rozhodně ovlivnilo celkovou cenu, například exotické dýhy, onyx z Maroka, italský travertin. Ale třetí skupinou, která zcela jistě ovlivnila finální cenu mnohem více než onyxová stěna, bylo mimořádné technické vybavení objektu. I na tu dobu bylo mimořádné a specifické,“ říká v prvním dílu našeho seriálu o vile Tugendhat Ing. arch. Iveta Černá, ředitelka vily Tugendhat.

Vodovod, koupelna, zařizovací předměty ve vile Tugendhat

„Zařizovací předměty zůstaly v původní podobě v objektu poměrně dlouho. Vany a umyvadla odstranila v podstatě až rekonstrukce v roce 1980, kdy byl dům upravován jako speciální rezidence pro významné hosty. A z horního podlaží vznikly v podstatě hotelové pokoje, proto zmizely původní zařizovací předměty. Ale naštěstí byly velmi dobře zdokumentovány, některé se dokonce podařilo dohledat. Zatímco ostatní materiály byly většinou ze zahraničí, české bylo zasklení a sanitární keramika. A to určitě výjimečná. V koupelně rodičů bylo kromě speciálního bidetu například umyvadlo se směšovací baterií a speciální částí se studenou vodou pro čištění zubů, sofistikované ovládání sprchy, sprcha klasická i masážní, snaha o minimální spáry bělninového obkladu,“ uvádí příklady Ing. arch. Iveta Černá.

Vila Tugendhat s kamerou estav.tv, díl II – zařizovací předměty a koupelny v širším kontextu

On-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení Více zajímavých videí na estav.tv Navštívit

Povolení k užívání novostavby bylo uděleno od 1. 12. 1930 a nově postavený dům byl zapsán do pozemkové knihy pod popisným č. 620 a orientačním č. 45. Plánová a další spisová dokumentace v Archivu Brněnských vodáren a kanalizací, a. s. obsahuje i přiložené plány (půdorysy sklepa, přízemí a patra, M 1:50) ze září 1929 od firmy J. L. Bacon Brno (realizace: instalatérské firmy J. L. Bacon Brno a Ing. Ferdinand Dirmoser Brno). Jsou zde zakresleny a barevně vyznačeny rozvody pitné a užitkové vody (23 výtoků, 6 záchodů, 4 koupelny) včetně veškerých zařizovacích předmětů a zařízení kotelny.

Koupelny a zařizovací předměty nechybí snad v žádném souboru fotografií z vily. Zajímalo nás, jak se změnila umyvadla, vany a další zařizovací předměty od 30. let minulého století, kdy se instalovaly do vily Tugendhat.

„Každý produkt prošel změnou v jiném směru,“ říká Veronika Zavadilová, LAUFEN space Manager a k jednotlivým zařizovacím předmětům uvádí detaily:

Umyvadla se mění hlavně co se týče designu. Zároveň se zejména ve střední Evropě silně projevuje trend umyvadla s nábytkem na rozdíl od dřívějších samostatných umyvadel.

U van se v průběhu let měnil hlavně materiál, ze kterého byly a jsou vyrobené. Původně byly vany hlavně z těžkých materiálů, jako je keramika a litina. Nyní hrají prim vany akrylátové, ocelové a vany z umělého kamene. Funkce a s tím související tvar van se pak příliš neměnil. A i nadále se najdou zákazníci toužící po klasické samostatně stojící vaně na nožkách.

Největší proměnu zaznamenaly toalety, které v době 30. let splachovaly kolem 15 litrů vody. V průběhu let se spotřeba vody pro toaletu posunula výrazně, nyní existují už i developerské projekty, kde jsou toalety splachující na velký splach 4 litry vody a na malý 2 litry. Proměnou prošel i tvar uvnitř mísy, v současné době je kladen důraz na hygienická a funkční řešení, které eliminuje všechny skryté záhyby ve prospěch dokonalého spláchnutí mísy a snadného čištění. Jedná se o technologie rimless a silent flush, který je splachuje pomocí vytvořeného víru a zároveň je velmi tichý.

Funkcionalismus vyžadoval přesnost

„Z hlediska architektonického funkcionalismus znamenal velký posun v požadavku na materiál, ze kterého se keramika vyráběla, protože vyžadoval přesnost. Proto byly vyvinuty materiály, jako je žárohlína a Diturvit. Do té doby nepřesnosti materiálu maskovaly ornamenty a malované motivy na keramice. V současnosti je nejnovějším moderním materiálem Saphirkeramik, ze kterého lze vyrobit krásné, tenké a dokonale rovné hrany i u umyvadel s šířkou 120 cm,“ říká Veronika Zavadilová.

Dnes jsme zvyklí na různé designové řady od základních po luxusní. Jak to bylo dříve?

„V době stavby vily Tugendhat by se dalo mluvit o tom, že sanitární keramika byla luxusem v jakémkoli provedení. Splachovací záchod a keramické umyvadlo bylo výsadou vyšších vrstev. Až v 50.–60. letech se sanitární keramika tak, jak ji známe nyní, dostávala mezi běžné lidi,“ uvádí historický kontext nabídky Veronika Zavadilová.

Co je typické pro repliky historických zařizovacích předmětů?

„Výroba replik pro historické objekty je dlouhý a pracný proces, který trvá několik let. Pro repliky do vily Tugendhat bylo třeba kompletního vývoje. Od modelů, pro výrobu forem a samotnou výrobu. Naše továrna na něm spolupracovala nejen s architektem Danielem Pirščem, ale také s brněnskou VUT, která část procesu zajistila. Nelze bohužel říci, že je možné běžně repliku získat u nás z velkovýroby. Pokud by někdo měl zájem o individuální repliku historického produktu, doporučovali bychom se spíše obrátit na nějakého malého keramika, který celý proces dokáže realizovat. Nebude to ale úplně levná a jednoduchá záležitost,“ vysvětluje Veronika Zavadilová z LAUFEN CZ.

Je historie inspirací pro některé současné řady?

„Například u české značky JIKA, která je mainstreamem se o takové inspiraci mluvit nedá, ale u designových značek už ano. U značky LAUFEN je takovou řadou série The New Classic, která ladnými liniemi odkazuje k tvaru šálku u klasického porcelánu. Ke keramice odkazuje třeba také série Carmen od španělské značky Roca,“ srovnává Veronika Zavadilová a vy se můžete ve videu podívat nejen na historické repliky pro vilu Tugendhat, ale i na tyto zmiňované prvky nové série.