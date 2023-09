Výstava SCHÖN HIER. Architektur auf dem Land v Sýpce Lemberk

Množství současných staveb na venkově ukazuje kvality, které zde lze objevit, i to, že architektura může velmi přispět k dobrému životu mimo města. Na Sýpce Lemberk je výstava k vidění do 31. října 2023.

Motto výstavy SCHÖN HIER. Architektur auf dem Land zní:

„Celý svět mluví o procesu urbanizace a o tom, že v budoucnu bude polovina lidí žít ve městech. Zajímá mě ta druhá polovina.“

Venkovským regionům a jejich architektuře není dosud věnována dostatečná pozornost. Cílem výstavy je tento pohled změnit. Výstavu z Deutsches Architekturmuseum doplňuje výběr arch. Pavly Melkové o deset kvalitních příkladů staveb z Čech.

„Zjistili jsme, že v Německu se příliš často klade důraz na architekturu ve městech, a ta je také častěji prohlížena. Pokud víme, že více než polovina obyvatelstva v Německu, a to v Česku nebude příliš jinak, žije na venkově, tak byl nejvyšší čas, zabývat se výstavbou/architekturou na venkově,“ řekla pro estav.tv při vernisáži výstavy Annette Becker z Deutsches Architekturmuseum a projevila radost z vybraných staveb: „Ten výběr je velkolepý, a myslím si, že je to přesně to, co jsme si přáli, že místa, která s touto výstavou navštívíme, k ní přidají i příklady své lokální architektury, a velmi mě potěšilo, jak se to podařilo.“

Řada zásad, jak nakládat s budovami na venkově

„Vyvinuli jsme řadu zásad, ty jsme nazvali Bausteine, tj. stavební kameny, které chceme předat našim návštěvníkům a k tomu patří jak rekonstrukce, tedy jak nakládat se stávajícími budovami na venkově, k tomu patří přirozeně také to, jak se vypořádávat s tradicí a regionalitou, k tomu patří ještě také zohlednění infrastruktury, té technické ale i té sociální, a to jsou všechno body, které na výstavě trochu popisujeme a které jsou velmi dobře přenositelné z Německa na mnohé další země, protože jsou to prostě principy,“ říká Annette Becker a doplňuje, že neblahá pandemie covidu nám dala impulz k tomu, abychom se více zajímali o život na venkově. A soustředili se na to, aby se na venkově vybudovala infrastruktura sociální a technická, protože kvality, které nalézáme na venkově si jistě nezadají s těmi městskými.