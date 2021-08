Stavba / Architektura staveb / Hotel Thermal: O historii a probíhající revitalizaci s ředitelem hotelu

Karlovy Vary: nejznámější lázeňské město v České republice a zcela nově i součást hmotného dědictví UNESCO. Stejně jako svoji léčivou vodou nebo architekturou jsou proslulé i filmovým festivalem. Letos proběhne již 55. ročník. A s festivalem je neodmyslitelně spojená budova hotelu Thermal. Na opravy této ikonické stavby jsme se přijeli podívat s naší kamerou.

Byl to právě filmový festival, pro který se hotel na břehu řeky Teplé budoval. Pořadatelské město festivalu se začalo střídat s Moskvou a panovaly obavy, že by se festival mohl do Sovětského svazu přesunout natrvalo. Proto bylo rozhodnuto o výstavbě důstojného zázemí, které obstojí i v evropském měřítku.

Historie a současná revitalizace

Na hotel byla vypsána soutěž v roce 1964. Jejím vítězem se stala manželská dvojice architektů Věry a Vladimíra Machoninových. Ti navrhli stavbu kombinující mezinárodní styl a nový brutalismus. V roce 1968 byl položen základní kámen, v roce 1977 byl hotel uveden do provozu.

Po letech soudních sporů a chátrání byla v listopadu 2019 započata revitalizace hotelu. Ze strany odborné veřejnosti je akce kritizována především za to, že není od začátku vedena zkušeným architektem, který by dbal na zachování architektonických kvalit. O vyjádření jsme požádali ředitele hotelu Vladimíra Nováka.

Se šéfredaktorem ESTAV.cz si povídali o původních interiérech, modernizacích hotelu z přelomu tisíciletí i novém přístupu k rekonstrukcím interiéru. Jak se hotel změní z vnější strany? Jaká proměna čeká promítací sály nebo hotelové chodby a pokoje?

Podívejte se na minidokument v produkci ESTAV.cz a TZB-info.