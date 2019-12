Stavba / Architektura staveb / Kulturní a gastronomický Manifesto Market

Kulturní a gastronomický Manifesto Market

Jedná se o startup proptech a má skvělou myšlenku, jak navracet život tam, kde se časem vytratil. Pop-up restaurace svojí koncepcí spojuje gurmánské prožitky s kulturními zážitky, designem, uměním, zábavou, hrami, sportem i dobrodružstvím. To vše leckdy ve velmi nevšedním, avšak atraktivním prostředí.

Thomas Alva Edison: „Hodnota nápadu leží v jeho použití.“



Axonometrie původního stavu Axonometrie původního stavu

Axonometrie řešení Axonometrie řešení

Příčný řez Příčný řez



Stanice určení – Manifesto Market, Praha Smíchov

Manifesto Market je market s gastronomickým a kulturním zaměřením. Jde o startup proptech a má skvělou myšlenku. Tou je navracet život tam, kde se vytratil. Jde o zanedbaná a nevyužívaná místa a zákoutí, která tímto způsobem získají jiné dimenze a opět oživnou. Tato místa svou reinkarnací umožní nebývalé pohledy na celý prožitek, kulisa může být leckdy nepředstavitelně zajímavá, bizarní, podivná, vtipná i nečekaná. Gastronomické koncepce spojené s prožitkem poslechovým či vizuálním je nadstavba toho, co všichni známe ve více či méně oddělené podobě. Dá se udělat raut v galerii, dá se tam udělat i divadelní představení nebo hudební vystoupení. Stejně tak můžete v restauraci slyšet hudbu, vidět živé vystoupení nebo zažít výstavu umění. Nicméně jsou to ojedinělé separátní akce, které většinou limitují primární určení místa, kde se tato kombinovaná akce odehrává. Pop-up restaurace však svojí koncepcí jdou přímo za tímto spojením. Cílí na prožitek gurmánský spojený s kulturním zážitkem, designem, uměním, zábavou, hrami, sportem i dobrodružstvím. Často slouží jako nástroj propagace restaurace, jako charitativní činnost, festivaly či ukázky gastronomie. Zde nalezneme pole neorané. Tušíte, co vše lze takto propojit? Tak to vynásobte deseti, posuňte to do starého letištního hangáru, muzea v přírodě, galerie, lanového centra nebo skateparku, dejte tomu scénář s chytrou a lákavou myšlenkou a máte prožitek pro všechny smysly. A o to přece jde. Může jít o řešení stabilní, často však mívá časově omezený nebo krátkodobější charakter. Případně se jedná o sezónní záležitost nebo se podřizuje kalendáři různých akcí, které mohou být zároveň součástí náplně marketu. Není to zase až taková horká novinka. Tento koncept vznikl v roce 2015 ve Finsku a posléze se rozrostl do dalších zemí. Nakonec v dílčí podobě tyto koncepty existují přece letitě. Potulní kejklíři, kouzelníci, pouliční divadla, muzikanti, umělci, pouliční gastronomie (no přece street food), bizarní představení na hradech a zámcích s bláznivými nápady a finančně megalomanským aranžmá, to vše už zde přece bylo. I když s důrazem na jedno či druhé. Spojte to do smysluplného celku s lákavým místem i náplní a máte tahák pro lidi všech vrstev a věku.

Design, který regeneruje: Pražský Manifesto Market ve spolupráci s architekty Chybík+Krištof oživuje zapomenutou část Smíchova

Manifesto Market si získal uznání daleko za hranicemi Prahy i Česka. Pro svou druhou lokalitu se jeho zakladatel a majitel Martin Barry rozhodl regenerovat méně známé místo v Praze v srdci Smíchova a projekt svěřil architektům Chybík+Krištof. Manifesto Smíchov bylo otevřeno v červenci 2019 na bývalém prázdném parkovacím dvoře sousedícím se secesní budovou Národního domu na Smíchově, a to ještě před její plánovanou rekonstrukcí majitelem Torino-Praga Invest. Koncept Manifesta má dočasný charakter, jeho každodenní provoz se však řídí principy udržitelnosti. Architekti měli proto za úkol pracovat s modulárními jednotkami, aby vytvořili dočasný a zároveň elegantní gastronomický a kulturní pop-up market.



Setkání vlnitého plechu s historickými fasádami Setkání vlnitého plechu s historickými fasádami

Noční pohled Noční pohled

Atraktivní vodní plocha Atraktivní vodní plocha



Architektonický koncept studia Chybík+Krištof

Posláním Manifesta je vytvořit jedinečný zážitek pro návštěvníky a lokální rezidenty. Manifesto Smíchov se nachází v městské oblasti s hodnotnými příklady architektury 20. století. Projekt navazuje na stále přítomné základy místních historických vrstev, ovšem zapomenutých před několika generacemi. Opětovné vyvolání genia loci bylo jasným záměrem již od samého počátku a zmapování historie daného místa bylo nezbytnou součástí tohoto procesu. Až donedávna byl pozemek využíván jako parkoviště a servisní vchod, ukrytý mezi bývalou tržnicí a smíchovským Národním domem. Ještě hlouběji do minulosti se na místě nacházela botanická zahrada a venkovní restaurace, vymezená pravoúhlou sítí stromů. Celé sousedství s velkorysými parky, zelení a snadným přístupem k vltavskému nábřeží bývalo dříve vyhledávaným místem k rekreaci, přičemž právě botanická zahrada dominovala celé čtvrti.

Odtud pramení idea oživit veřejně přístupnou, bohatou svěží zeleň k obnovení této destinace, plynule napojené na frekventovanou Malou Stranu a v docházkové vzdálenosti od pražského Tančícího domu. Architekti zároveň ctí intimní proporce a měřítko veřejných pasáží, typických pro pražské ulice. Ústředním prvkem návrhu pro jeho letní období provozu se stalo mělké brouzdaliště, nad nímž se sklání historická fasáda odrážející se ve vodní ploše. Ta se stala nejvíce přitažlivou atrakcí pro děti stejně jako pro dospělé. Práci s vodním elementem si Chybík+Krištof vyzkoušeli již u svého návrhu oceněného na Expu v Miláně před čtyřmi lety. Prvek je integrován do vyvýšené dřevěné terasy, jež umožňuje do celého prostoru bezbariérový přístup pro kočárky a invalidní vozíky.

Vlnité hliníkové pláty, které kontejnery obkládají, umožňují konstrukcím dobře zapadnout do pozadí a navíc hravě reflektují fasádu a barvy Národního domu. Motiv odrazu se pak objevuje i ve zčeřené vodě malého bazénku. Do dvora se vrátily také rostliny – bambus, palmy a popínavky, přičemž právě jejich přítomnost byla určujícím prvkem pro celý design, společně s dalšími aspekty spojenými s náplní prostoru – gastronomie, kultura či společenské události. To vše musel projekt pojmout. Prodejci a restaurace obývají celkem 11 kontejnerů a nabízejí vybrané gastronomické speciality, tradiční tankové pivo nebo občerstvení, zatímco dřevěná platforma slouží jako velkorysá terasa a poskytuje rozmanité možnosti sezení.



Zajímavé průhledy Zajímavé průhledy

Letní provoz s bohatou zelení Letní provoz s bohatou zelení

Večerní posezení Večerní posezení



Spolupráce s dalšími dodavateli

Kontejnery pochází od firmy KOMA MODULAR z Vizovic, o které jsme již několikrát psali. Projekt Manifesto Market Smíchov je již několikátým pokračováním spolupráce studia Chybík+Krištof a tohoto výrobce modulů, trvající od roku 2011.

Ve večerních hodinách se živé nádvoří rozsvítí řadou lamp vyrobených přímo na zakázku od studia Nahaku. Jsou vyrobeny upcyclingem ze starých sudů od prosecca. Design lamp odkazuje na osvětlení ve stylu art-deco uvnitř Národního domu, a propojuje tak interiér s novým kulturním prostorem dvora venku. Designové studio Davida Karáska mmcité Manifesto Market na Smíchově doplnilo svým novým modelem venkovního nábytku.

Manifesto si jinak zakládá na své zásadě místa bez log, reklam a bannerů. Jeho, na první pohled rozpoznatelnou vizuální identitu, navrhl český grafický designér FunkFu.

Všechny markety Manifesto, včetně sídla společnosti, pohání energie pocházející výhradně z obnovitelných zdrojů od české firmy Nano Energies.

Manifesto zároveň muselo být připraveno na sezónní proměnu a od listopadu 2019 bylo doplněno o plátěnou střechu, šest průsvitných iglú a konečně i výzdobu, která předznamenává blížící se Vánoce.

Originální idea a kreativní vedení: Martin Barry Architekti (Smíchov): Chybík+Krištof Design team: Ondřej Chybík, Michal Krištof, Ivo Stejskal, Ondřej Mundl, Martin Holý, Tomáš Babka, Francisco Javier GomarizMoreno, Antonio Seghini, Gabrielle Coudert Vizuální identita, brand ID: FunkFu (graphic design), Radka Ondrackova (copywriting) Nábytek: mmcité, David Karásek Osvětlení: NAHAKU Studio Výrobce kontejnerů: KOMA MODULAR Majitel, investor: Martin Barry, Founder and CEO, Manifesto Market, Founder and Chairman, reSITE Fotografie: Alex ShootsBuildings, Lukáš Pelech



Část s barovým pultem Část s barovým pultem

Pohled přes vodu Pohled přes vodu

Vodní plocha v atriu Vodní plocha v atriu

Vlnitý plech a fasády Vlnitý plech a fasády



V článku se objevily dva výrazy, které určitě stojí za vysvětlení:

Gastronomický a kulturní pop-up market

Pop-up zní velice sofistikovaně a hlavně moderně. Opak je pravdou. Tento výraz není žádná novinka. Původně se týkal starší koncepce vizuálních elementů, které vyskakovaly v programech a leckdy „nevhodně“ překrývaly stávající grafické prostředí na monitoru. Objevovaly se na libovolném místě monitoru, leckdy nevyzpytatelně.

V pojetí businessového prostředí, a tudíž i v našem článku, však takto označujeme typy marketů s dočasným provozem.

Proptech (property technology)

Proptech je termín, který označuje vlny technologických inovací, které mění a modifikují realitní trhy. Hovoříme o aplikaci informačních technologií na realitních trzích, užitých pro správu a provozování realit.

O Manifestu

Manifesto Market je gastronomický a kulturní market a proptech startup, který vrací život zanedbaným a nevyužívaným místům v centru Prahy. Manifesto je držitelem ocenění Obchodník roku 2018 za nejlepší zákaznický zážitek a typicky využívá dočasné a modulární struktury k oživení zapomenutých a zanedbaných pozemků. Nabízí unikátní gastronomické koncepty předních restauratérů, uzpůsobené jako street food, a rovněž design, umění, kulturní a hudební zážitky i lekce gastronomie.

Manifesto je prvním cashless místem v České republice, ve spolupráci s Mastercard. Vznik prvního projektu na Florenci umožnilo partnerství s Penta Real Estate, majitelem pozemku poblíž Masarykova nádraží. Manifesto spolupracuje se společností mmcité. Iniciátorem Manifesta je krajinářský architekt pocházející z New Yorku Martin Barry, zakladatel neziskové organizace reSITE, která stála u zrodu původní myšlenky s posláním vylepšovat prostředí měst a zvyšovat kvalitu života.

Martin Barry

Zakladatel, CEO a kreativní hybná síla kulturně-gastronomického marketu Manifesto a šéf neziskové organizace reSITE, jež představuje mezioborová řešení z celého světa pro budoucí udržitelný rozvoj měst. Martin Barry je krajinářský architekt pocházející z New Yorku, kde osm let působil jako partner kanceláře W Architecture. Vedl velkolepé projekty městských nábřeží, parků, náměstí a univerzitních kampusů v USA, Saúdské Arábii, Číně, SAE, na Haiti, v Kanadě, v Mexiku i v Evropě. Nyní se věnuje především expanzi a rozvoji Manifesta. Martin Barry a jeho projekty získali ocenění ve třech odvětvích – nejlepší zákaznický zážitek pro Manifesto v soutěži Obchodník roku, nejlepší event ve vlastní produkci pro reSITE a vedle cen za architektonické realizace je také držitelem “oscara” pro krajinné architekty, ceny ASLA. Se ženou a synem žije v Praze na Starém Městě.

O studiu Chybík+Krištof

Studio Chybík+Krištof bylo založeno v roce 2010, dnes ateliér tvoří více než 50 spolupracujících architektů. Pracují na široké škále projektů rozličných měřítek a typologií, což je neustále udržuje ve střehu. Během necelé první dekády existence studio postavilo národní pavilon při světové výstavě EXPO v italském Miláně, několik bytových domů, modulární jídelnu a Galerii nábytku posetou židlemi, za niž získali Grand Prix Obce architektů a jednu z cen při České ceně za architekturu. Aktuálně dokončují vinařství Lahofer uprostřed zvlněné moravské krajiny, které se otevře letos na podzim. Za dosavadní práci obdrželi prestižní mezinárodní ocenění Design Vanguard pro mladé architekty.



Zajímavá zákoutí Zajímavá zákoutí

Srovnání původního a nového Srovnání původního a nového

Poklidné posezení Poklidné posezení

Krásné detaily Krásné detaily



Ondřej Chybík (*1985, Brno, Česká republika) po studiích architektury v Brně a rakouském Grazu absolvoval postgraduální studium urbanismu na prestižní ETH Zurich ve Švýcarsku. Působil ve vídeňském ateliéru PPAG. Je držitelem Ceny rektora VUT v Brně a získal Cenu Bohuslava Fuchse za nejlepší projekt Fakulty architektury VUT v Brně. Roku 2010 založil společně s Michalem Krištofem architektonické studio Chybík+Krištof. V roce 2015 ho Forbes vybral do seznamu „30 pod 30“.

Michal Krištof (*1986, Kláštor pod Znievom, Slovensko) studoval architekturu a urbanismus v Brně a na Sint-Lucas v Gentu. Je také držitelem Ceny rektora VUT v Brně. Po ukončení studia pracoval v Bjarke Ingels Group – BIG v Kodani na několika projektech po celém světě, jako například Shenzhen International Energy Mansion v Číně nebo Dánské národní námořní muzeum v Helsingoru. V roce 2016 ho Forbes vybral do seznamu „30 pod 30“.