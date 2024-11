Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / ESG dnes většinu firem nezajímá. „Náklady na nečinnost“ mohou být větší, než čekají

ESG se netýká jenom firem nad 250 zaměstnanců, ale i všech jejich subdodavatelů. Vykazování ESG se tak promítne do celého dodavatelského řetězce.

V rámci veletrhu ForArch proběhl ve středu 18. září ESG Summit 2024, který se zaměřil na budoucnost budov a stavitelství v kontextu udržitelnosti a klimatických změn. Přední odborníci diskutovali o výzvách a příležitostech, které přináší ESG (Environmental, Social, and Governance) kritéria do stavebního průmyslu.

ESG se vztahuje i na firmy v dodavatelském řetězci. Je více možností jak vyhovět

Malé a střední podniky se stále častěji setkávají s požadavky na transparentnost a udržitelnost. Přestože takto malé firmy zatím nemají legislativní povinnost reportovat ESG aktivity, jsou pod tlakem odběratelů, bank i zaměstnanců, kteří preferují odpovědné firmy.

Mnoho podniků si začíná uvědomovat, že ESG není jen o splnění povinností, ale představuje příležitost k růstu, úsporám a zlepšení vztahů se stakeholdery. Firmy často realizují činnosti jako investice do obnovitelných zdrojů, elektromobility nebo cirkulární ekonomiky, aniž by si plně uvědomovaly, že tím naplňují principy ESG.

ESG ale není jen životní prostředí. Důraz na ESG se u malých a středních firem často zaměřuje na sociální oblast – zdraví a bezpečnost zaměstnanců, rovné zacházení a zlepšení pracovních podmínek. Malé podniky jsou díky osobnějším vztahům v kolektivu lépe schopné vytvářet motivující pracovní prostředí a dlouhodobě si udržet spokojené zaměstnance. Zároveň ESG umožňuje firmám zefektivnit procesy a zvýšit konkurenceschopnost na trhu, přičemž aktivity s měřitelným přínosem, jako jsou úspory nebo inovace, přispívají k jejich udržitelnosti i finanční stabilitě.

Co ESG znamená pro budovy

Dan Heuer ze společnosti Impact Metrics na konferenci zdůraznil, že snaha o snižování emisí a globálního oteplování není jen otázkou morálky či tlaku ze strany bank a odběratelů, ale především racionální ekonomickou volbou. „Pokud nezastavíme růst emisí a oteplování o 1,5 stupně, ekonomické dopady budou mnohem větší. Vyplatí se nám nyní investovat poměrně velké peníze, než později platit extrémní náklady,“ uvedl.

Stojí trh o udržitelné bydlení? Poptávka roste

Developeři i zákazníci se stále častěji zaměřují na zdravé a dlouhodobě udržitelné bydlení. Tento trend oceňuje zejména mladší generace. U rezidenčního bydlení tak roste zájem o nízkoenergetické a pasivní domy. Také technologie ve stavebnictví se posunuly. Zatímco v roce 2000 byly zateplovací systémy v plenkách, dnes máme k dispozici širokou škálu kvalitních materiálů a řešení. Jaké zkušenosti s úsporným bydlením má přední český developer Jan Řežáb? Podívejte se na video.

Adaptace staveb na měnící se klima

Návrhy budov se musí přizpůsobit očekávaným klimatickým změnám. „Musíme prokázat, že navrhovaná budova vyhoví změně klimatu,“ řekl Petr Vogel ze společnosti EkoWatt. Upozornil na rizika spojená s extrémními teplotami, suchem, silnými srážkami či větrem. Jako příklad uvedl, že moderní bytový dům bez venkovního stínění a chlazení by v budoucnu neobstál. Proto je třeba už nyní plánovat možnosti dodatečných úprav, jako je instalace stínění či rozšíření retenčních nádrží pro zvládnutí intenzivnějších srážek.

ESG jako příležitost, ne překážka

„Dnes jsme v období, kdy je ESG vnímáno jako bariéra či zdražování. Za pár let se to však překlopí do příležitosti, která začne generovat mnoho projektů, zejména v oblasti rekonstrukcí," uvedl Radek Laštovička ze společnosti EY Czech. Banky již začínají vidět pozitivní environmentální dopady svých úvěrů a očekává se, že tento trend bude růst.

Význam vzdělávání a osvěty

Obavy z principů ESG vychází zejména z nedostatečného porozumění. Proto je zásadní osvěta v oblasti udržitelnosti. Firmy i veřejnost potřebují lépe chápat přínosy udržitelných opatření, nejen pro globální cíle, ale také pro každodenní život. I k tomu přispěl ESG Summit 2024