Nad projektem Astrid Garden od UBM vlaje glajcha

UBM Development Czechia úspěšně dokončila hrubou stavbu rezidenčního projektu Astrid Garden v Praze 7 – Holešovicích, ve kterém vzniká 138 bytů a dvě obchodní jednotky. Komplex developer realizuje s mezinárodně uznávanou ekologickou certifikací BREEAM a v rámci udržitelnosti klade důraz na využívání obnovitelných zdrojů a snižování spotřeby energií. Součástí projektu jsou privátní zahrady, střešní terasy a uzavřený, klidný a na zeleň bohatý vnitroblok. Výstavba Astrid Garden probíhá od listopadu 2021 a její dokončení je plánováno na druhou polovinu roku 2024. Prodej projektu, který navrhlo renomované architektonické studio Bogle Architects, zajišťuje exkluzivně realitní kancelář Lexxus Norton.

Rezidenční komplex Astrid Garden, obsahující sedm bytových novostaveb a jednu původní budovu procházející citlivou rekonstrukcí, dospěl do fáze hrubé stavby. Nyní probíhají instalace domovní techniky, práce na fasádě a dokončovací práce v interiérech. Péče bude věnována rovněž výsadbě zeleně, která je důležitým prvkem celého areálu, a to jak na střechách, tak ve společné zahradě ve vnitrobloku.

„Výstavba projektu Astrid Garden probíhá hladce, v souladu s harmonogramem. Naši klienti se mohou podívat na postup výstavby z terasy ve třetím patře sousední budovy Astrid Offices, kterou jsme zkolaudovali v roce 2021 a ve které máme také naši kancelář,“ říká Alice Slámová, marketingová a obchodní ředitelka společnosti UBM Development Czechia, a dodává: „Co se týká prodejů, zájem o energeticky úsporné byty v lukrativní čtvrti pražských Holešovic je velký. Aktuálně je vyprodána téměř čtvrtina bytů a registrujeme poptávku po malých jednotkách. V současné době máme speciální nabídku na sklep zdarma pro byty o velikosti 1+kk a 2+kk. Díky lokalitě, pestré nabídce a kvalitnímu provedení jsou nemovitosti vhodné jak pro vlastní bydlení, tak i na investici.“









Elegantní a nadčasové byty šetrné k přírodě

V ulici U Průhonu roste celkem 138 bytů v dispozicích od 1+kk do 4+kk s obytnou plochou od 29,5 do 107 m2, včetně dvou mezonetů s vlastním vchodem. Součástí projektu jsou sklepy a parkovací stání ve dvoupodlažní podzemní garáži. Interiéry, které se ponesou ve vysokých standardech, zahrnou dřevěné podlahy a venkovní žaluzie ve velkoformátových oknech s dřevěnými rámy a izolačním trojsklem. V posledních patrech bude příprava pro klimatizaci, v budovách A a B pak rekuperační jednotky pracující na systému zpětného získávání tepla z odváděného vzduchu a napomáhající snížení nákladů na vytápění. Rezidenti budou moci využívat také místnost pro mytí kol, dílnu a sdílenou kancelář. V přízemí rekonstruovaného domu do ulice U Průhonu budou situovány dvě obchodní jednotky.

Společnost UBM staví Astrid Garden s ohledem na udržitelnost. V souladu s názvem projektu zahrne ve velké míře zeleň, která přináší benefity jak pro rezidenty, tak pro životní prostředí. Přispívá ke zlepšení ovzduší, zadržuje prach, snižuje hlučnost, zamezuje přehřívání budov, zmírňuje tzv. efekt tepelného ostrova a vytváří příjemnou atmosféru. Bytové domy jsou realizovány s ekologickou certifikací BREEAM a zahrnují řadu udržitelných řešení, např. rekuperace elektřiny ve výtazích objektů nebo zavlažování zeleně pomocí dešťové vody, jež se bude zachytávat do akumulačních nádrží atp.









Pulzující městská část Prahy 7





Dynamicky se rozvíjející čtvrť Holešovice patří k vyhledávaným rezidenčním lokalitám, neboť disponuje skvělou dopravní dostupností i veškerou občanskou vybaveností. Snadné cestování po metropoli zajišťuje několik linek tramvají, které se napojují na stanice metra C – Vltavská či Nádraží Holešovice nebo na metro B – Palmovka. V těsné blízkosti Astrid Garden naleznou budoucí obyvatelé vše potřebné od škol, školek, obchodů s potravinami až po kavárny, restaurace a další moderní podniky. O sportovní vyžití se postará prémiový fitness klub, jenž vznikl přímo v sousední budově Astrid Offices. Na příjemné procházky i cyklovýlety se dá vydat podél Vltavy, do lesoparku Stromovka či do Letenských sadů. Lokalita nabízí zajímavý volnočasový program v mořském světě, planetáriu, hudebních a divadelních klubech, na Výstavišti Holešovice, kde se například každoročně koná matějská pouť atd.