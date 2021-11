Stavba / Architektura staveb / Zdravá architektura / V udržitelných projektech nejvíce lidé vnímají úspory vody

V udržitelných projektech nejvíce lidé vnímají úspory vody

Klienti podle společnosti Skanska v oblasti udržitelnosti vnímají u budovy témata: 1. voda, 2. energie, 3. uhlík a biodiverzita. Byt, který by měl o 50 % nižší uhlíkovou stopu, je zhruba jen o 100 tisíc Kč dražší.

Využívá se dešťová voda, střechy jsou zelené a na domech visí fotovoltaické a fototermické panely

„Myšlení se postupně mění a my u klientů vnímáme stále větší poptávku po udržitelných projektech,“ řekl pro Forbes green byznys manažer společnosti Skanska Miroslav Kobera. Skanska postavila první bytový dům u nás, který recykluje šedou vodu, i další rezidence chce stavět tak, aby byly co nejvíc udržitelné. Byt, který by měl o 50 % nižší uhlíkovou stopu, je zhruba jen o 100 tisíc korun dražší.

Bytový dům Botanica K 3,4

„V nainstalované technologii ve sklepě domu se shromažďuje voda z umyvadel, van a sprch, přečisťuje se, dezinfikuje a vrací zpět do oběhu právě pro účel splachování toalet. Díky mechanickému, biologickému a chemickému čištění dosahuje přečištěná voda vysoké kvality,“ říká Petr Dušta, senior manažer projektu Botanica K.

Z dat nasbíraných za půlroční provoz vyplývá, že z celkového množství 3 644 m3 spotřebované pitné vody bylo recyklováno 550 m3, což činí 15 %. Z dat dále vyplývá, že domácnosti vyprodukují zhruba dvojnásobek šedé vody oproti reálné spotřebě vody na splachování. Skanska Reality si tak potvrdila předpoklad, že šedé vody bude nadbytek. Zbylých 50 % šedé vody z umyvadel van a sprch odteklo nevyužito do kanalizace.

Vybíráme dodavatele progresivnější v oblasti udržitelnosti

„My udržitelná řešení do ceny nepromítáme, děláme to jako přidanou hodnotu našich projektů,“ říká Kobera. A developer se snaží posouvat k udržitelnosti i svoje dodavatele. „Chceme tyto nároky nastavovat a vytvořit jiný pohled. Někteří subdodavatelé jsou progresivnější, jiní zkamenělí. A my si vybíráme ty progresivnější,“ dodává Kobera.

„Naše byty poptávají často rodiny s dětmi a lidé, kterým jsou zelená řešení blízká. Kompostují odpad, nejezdí do práce autem, šetří vodou,“ říká Kuber v podcastu Forbes a zmiňuje také žebříček hodnot, které klienti v oblasti udržitelnosti vnímají: 1. voda, 2. energie, 3. uhlík a biodiverzita. „Je to dáno tím že vodu, sucho, srážky si umíme nejlépe představit a tak to zákazníci nejvíce vnímají, ptají se na to, chápou úsporu. U uhlíku už je to náročnější. Jakkoliv se o něm stále hovoří v poslední době, zákazník není úplně dobře schopen identifikovat v čem všem tospočívá. Že to jsou materiály, energie, vytápění, zepmní plyn. Zákazník je schopen připlácet více za to, čemu rozumí,“ komentuje žebříček klientů Kobera.