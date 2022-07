Stavba / Okna a dveře / Zasklení / VV SKLO uvádí do plného provozu nové obráběcí centrum

VV SKLO uvádí do plného provozu nové obráběcí centrum

Skleněné dveře, celé prosklené stěny, části koupelen nebo třeba i skleněné schody vznikají náročnou zakázkovou výrobou v moderním výrobním závodě společnosti VV SKLO v Křižanově.

Přední dodavatel těchto dílů na český i slovenský trh, který v příštím roce oslaví třicet let činnosti, letos na očekávaný další nárůst poptávky po stále oblíbenějším stavebním materiálu zareagoval investicí do komplexního vertikálního obráběcího centra. Moderní zařízení v hodnotě kolem 12 milionů korun výrazně zvýší kapacitu výroby, kromě toho také omezí namáhavou ruční práci a sníží spotřebu energie a vody. Po několikaměsíční zkušebním době je VV SKLO uvádí do plného provozu.

Poptávka po skle pro stavebnictví opět roste

Investice za 12 milionů Kč umožní přednímu českému výrobci skleněných dveří a dalších dílů zvýšení výroby až o 50 %

Vedle ekonomického a ekologického přínosu si VV SKLO slibuje další zvýšení kvality výrobků

VV SKLO se specializuje se na náročnou zakázkovou výrobu dílů z bezpečnostního skla, které podle požadavků odběratelů finálně upravuje pískováním, gravírováním nebo potiskem. Jedním z nenáročnějších a nejnamáhavějších částí celého výrobního procesu je právě obrábění vstupní suroviny – plochého tabulového skla – do požadovaného tvaru. „Nové vertikální komplexní obráběcí centrum a na ně napojená automatická myčka skla eliminují namáhavou ruční manipulaci s těžkými tabulemi skla a snižují spotřebu energie. Nahrazují několik dílčích operací na různých strojích,“ přibližuje moderní zařízení italské provenience generální ředitel společnosti VV SKLO Tomáš Blažek. „Přinášejí tak časové i personální úspory, které by nám podle zkušeností z právě uzavřeného tříměsíčního zkušebního provozu mohly v budoucnu umožnit zvýšit výrobní kapacitu až o polovinu.“

„Protože naše výroba nemá sériový charakter a dodáváme prakticky jen stavební díly na zakázku, je pro nás důležité také to, že nám centrum dovolí uspokojovat poptávku po nejrůznějších tvarech a typech dílů. Omezí rovněž škody, ke kterým při práci s křehkou sklovinou před tepelným zušlechtěním při nejlepší vůli nezbytně dochází, a náklady na opravy dosud používaných strojů. Díky tomu všemu předpokládáme návratnost investice již v horizontu maximálně pěti let,“ pokračuje Tomáš Blažek.





Nadčasový, designový materiál

Sklo je nadčasový, designový materiál a díky novým technologiím výroby a zpracování získává stále lepší vlastnosti. To z něj dělá čím dál tím vyhledávanější součást moderních staveb nejen v interiérech, ale i v obvodovém plášti budov. Poptávka po kvalitních skleněných dveřích, velkých prosklených stěnách, ale také menších dílech z bezpečnostního kaleného skla se zejména díky moderním developerským projektům stále zvyšuje. Stále více se však sklo uplatňuje rovněž při individuální výstavbě. „Naše výrobky mají u architektů a jejich studií velmi dobrý zvuk. Díky vysoké poptávce po stavebním skle jsme proto loni po covidovém propadu zaznamenali opět významný nárůst výroby pro naše velké odběratele. Ještě podstatně více se však na meziročním více než zdvojnásobení obratu podepsal rozvoj našich vlastních obchodních a stavebních aktivit,“ vysvětluje Tomáš Blažek.

Společnost podle něj totiž loni intenzivně pracovala na rozvinutí vlastních stavebních aktivit, které zahrnují návrh, výrobu i instalace veškerých skleněných prvků kromě oken. V této sféře tak nachází uplatnění již zhruba polovina její celkové produkce. „Sestavili jsme za tímto účelem šest vlastních montážních týmů, které musí tvořit jen na slovo vzatí odborníci. Práce se sklem je totiž velmi náročná: je to krásný materiál, ale nikomu nic neodpustí,“ poznamenává Tomáš Blažek. Plánuje, že do budoucna budou tyto vlastní stavební a obchodní aktivity tvořit ještě významnější část činnosti podniku, současně již jeho vedení zpracovává i strategii expanze na zahraniční trhy.

Prakticky nerozbitné

Po zpracování v novém centru putují opracované skleněné díly do nové myčky, které byla rovněž součástí nové investice, a z ní pak směřují na další pracoviště. Na nich nejprve získávají požadovaný vzhled podle návrhu architekta a v závěru výrobního cyklu pak dostávají i potřebné bezpečností charakteristiky při finální tepelné úpravě. Díky ohřevu na zhruba 700 °C a rychlému ochlazení vzduchem se v důsledku změny povrchového napětí zvyšuje jejich pevnost v ohybu až sedmkrát, takže jsou (s výjimkou citlivých hran) prakticky nerozbitné. Z takto upraveného, a ještě vrstveného skla lze vyrábět třeba i efektní skleněná schodiště.

Hotové díly z Křižanova nacházejí uplatnění v nejmodernějších stavbách – třeba na Národním fotbalovém stadionu v Bratislavě. Nově se s nimi podle Tomáše Blažka počítá třeba také při rekonstrukci interiérů pražského hotelu InterContinental nebo plánované výstavbě pražského obytného komplexu Victoria Palace. „Celý široký sortiment si mohou profesionálové i individuální zákazníci prohlédnout v našem showroomu přímo ve výrobním závodě v Křižanově. Zjistí, jak všestranný materiál to je a jak široké možnosti uplatnění v moderních interiérech skýtá,“ uzavírá Tomáš Blažek.