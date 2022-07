Stavba / Okna a dveře / Vratové systémy / Kdo otevřel bránu? I pohon může být neviditelný!

Vjezdová brána, jejíž křídla se sama otevřou a zavřou bez vystupování z auta, již dávno nevypadá jako ze sci-fi filmu. Víme, že jejich motorový pohon byl uveden do pohybu na dálku. Ale jako z pohádky může vypadat otevírající se brána, na jejíchž křídlech nevidíme žádný motor. Kdo otevřel?

Ani sci-fi, ani pohádka, ale unikátní řešení umístění pohonu: Motor Somfy INVISIO 3S io je integrován přímo do rámu křídla brány a stává se tak neviditelným. Ke svému ukrytí potřebuje v rámu prostor pouhých 100 × 100 × 4 mm. Stejně jako jeho viditelní bratři z rodiny Somfy zajistí bezpečný provoz vrat a umožní pohodlné ovládání. Otevřete, zavřete i zamknete pohodlně i bez vystupování z auta.

Otevřít chytře nebo ještě chytřeji?

Dát příkaz motoru, aby otevřel vrata, lze jednoduše dálkovým ovladačem, kterým můžete zároveň ovládat i garážová vrat, například Somfy KEYGO io. Mnohem chytřejší řešení však nabízí zapojení motoru INVISIO do systému Somfy TaHoma. Jedním příkazem pak můžete z mobilního telefonu otevřít nejen bránu, ale třeba i garážová vrata či vchod do domu a zároveň rozsvítit venkovní světla. Podle toho, jaký scénář si pro příjezd domů v systému TaHoma připravíte. A nemusíte ani sahat po telefonu, příkaz k otevření můžete jen vyslovit. TaHoma switch je kompatibilní s hlasovými asistenty Amazon Alexa a Google Assistant.

Bránu však neotvíráte jen z auta, pro snadnou manipulaci doma poslouží například nástěnný vypínač Wall Switch io či bezdrátová klávesnice KEYPAD 2 io, která je zabezpečena ovládacím kódem. Ten můžete vytvořit i pro další uživatele – příbuzné, sousedy či hosty.

Co INVISIO 3S io umí?

Za 15 sekund otevře vrata do 90˚. Samozřejmostí je bezpečný provoz s funkcí detekce překážky a možnost nouzového odblokování pro ruční otevření brány. Hodí se do všech typů otvorů, pro vrata otevíraná dovnitř i ven až do 180˚, i ve svahu. Pro menší brány do 90 kg je pohon opatřen magnetickou brzdou, pro velké brány do 125 kg je brzda mechanická. K dispozici je široká škála volitelného příslušenství, například výstražný maják MASTER PRO io, infrazávory s bezpečnostními fotobuňkami či záložní sada baterií pro případ výpadku napájení.

Intuitivní instalace je velmi snadná a rychlá. Díky technologii io-homecontrol® je motor kompatibilní se všemi zařízenímí řady Somfy io.