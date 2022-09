Stavba / Okna a dveře / Stínicí systémy / Roletový pohon na denní světlo a bez elektrické instalace. Navíc s dotací

Roletový pohon na denní světlo a bez elektrické instalace. Navíc s dotací

Solární pohon Somfy OXIMO WireFree io dokáže vyrobit dostatek energie nutné k pohybu rolet jen z přirozeného denního světla. Vaše rolety budou bezchybně fungovat bez elektrické instalace za každého počasí.

Jak funguje?

Solární panel zachytí denní světlo, solární články ho přemění na elektrickou energii a uloží ji v baterii. Pohon pracuje zcela autonomně a stejně spolehlivě jako motor napájený ze sítě. Baterie má vysokou životnost, na pohon i baterii je poskytována nadstandardní záruka 7 let. Pohon prodlužuje životnost i samotné roletě tím, že nepřetržitě elektricky sleduje kroutící moment. Pracuje velmi tiše s pomalým rozjezdem a dojezdem, rozpozná náraz na překážku ve směru dolů a chrání roletu proti nadzvednutí a proti přimrznutí. Pohon se instaluje na roletový box, u skrytých boxů přímo na rám okna.

Jak se ovládá?

Jednoduše dálkovým ovladačem nebo bezdrátovým tlačítkem nalepeným na zdi. Díky obousměrné radiové komunikaci io-homecontrol® je možné zapojit pohon OXIMO WireFree do systému Somfy TaHoma. Můžete ho pak ovládat na dálku z mobilu či počítače, sledovat, v jaké poloze se roleta nachází, zapojit ovládání rolet do pokročilých scénářů, tedy sledu úkonů, které se provedou jedním pokynem. Zapojením do inteligentního systému řízení mohou být rolety ovládány automaticky na základě využití informací o předpovědi počasí, teplotě, poloze slunce, poloze domu i jednotlivých oken… Využít tak například informace o vnitřní teplotě, slunečním svitu, úsvitu, soumraku případně nastavit časovou automatiku (den a hodina).

Dotace pro rodinné i bytové domy

V současné době je možné získat na pořízení venkovního stínění dotaci z programu Nová zelená úsporám. O dotaci lze žádat pouze v kombinaci s dotací na zateplení. Podmínkou je, aby byl systém vybaven pohyblivými prvky pro nastavení úrovně zastínění. Pro systémy s ručním ovládáním lze získat 1 000 Kč/m2. S inteligentním řízením, tedy s pohonem Somfy OXIMO WireFree io zapojeným do systému TaHoma, je dotace vyšší – 1 500 Kč/m2 plochy výplně otvoru, na kterém je instalován stínicí systém.

