Stavba / Okna a dveře / Vratové systémy / Rozměry garáže souvisí s volbou vrat

Rozměry garáže souvisí s volbou vrat

Základním aspektem, který by člověk měl řešit již při projektové přípravě, jsou rozměry garáže. Zejména u nejmenších garáží je přitom dobré myslet i na vzdálenost vozidel od stěn, případně od sousedních vozidel.

Vzdálenost vozu od stěny

Základním aspektem, který by člověk měl řešit již při projektové přípravě, jsou rozměry garáže. Zejména u nejmenších garáží je přitom dobré myslet i na vzdálenost vozidel od stěn, případně od sousedních vozidel. Minimální hodnoty vzdálenosti v současnosti určuje norma ČSN 73 6058, vždy přitom rozlišuje, zda se jedná o menší či větší osobní vůz nebo například karavan. Výpočet velikosti garáže se tak často odvozuje od součtu rozměrů vozidel a jejich minimálních odstupů dle platné normy.

Obecně však lze doporučit, pokud to situace umožňuje, postavit garáž rozměrnější.

Při používáním malého osobního automobilu by tak její optimální šířka měla činit 2,7 a délka 5,3 metru.

Pro větší osobní vozy či malé karavany je v garáži ideální šířka 3 a délka 6,2 metru.

Pro velké karavany pak 3,5 metru šířky a 8,6 metru délky.

Tyto rozměry tak zajistí nejen splnění norem, ale také dostatečný komfort při nastupování do auta či manipulaci s velkým nákladem do kufru uvnitř garáže.

Vrata včetně dveří?

S rozměry garáže úzce souvisí také druh garážových vrat. Již několik let je nejpopulárnější sekční typ, kdy jsou vrata rozdělena do několika částí, takzvaných sekcí, které zajíždí pod strop. Vrata mají mít vždy výšku nejméně o 20 centimetrů vyšší, než je výška vozidla, nejméně pak 2 metry. Může se ale stát, že vrata zajíždí i do boku garáže. V takovém případě je z hlediska platných norem počítat s větší šířkou garáže. Pokud jde o šířku vrat, ta musí podle Přichystala přesahovat u největších osobních vozidel jejich šířku až o jeden metr.

Kromě zmíněného sekčního typu mohou být vrata také rolovací, taková se využívají zejména u garáží s malými rozměry, kde je potřeba maximálně šetřit prostor. Naopak dříve dominantní dvoukřídlá jsou nyní spíše na ústupu. Při přemýšlení nad vraty se uživatel zároveň může zamyslet, jak často bude tento vchod používat i jako vstup do domu. „Pokud plánuje jejich časté využívání nebo má být do domu jediný vstup pouze přes garáž, je možné do vrat instalovat i vchodové dveře,“ doplnil Petr Přichystal ze společnosti Lomax, která se zabývá produkcí garážových vrat.

Odvod vody

Vodu je potřeba odvádět především v zimě, kdy v garáži parkují auta od sněhu, který v tomto prostoru taje. Výrazná vlhkost tak může způsobovat vznik plísní. Odvod vody je možný instalací odtokového kanálku a vyspádováním podlahy. To přitom může být opravdu jemné a oku nepostřehnutelné, postačí i spád 0,5 centimetru na jeden metr délky.

Ovládání odkudkoliv

Komfort při využívání garáže nesouvisí jen s dostatečným prostorem uvnitř, ale také se způsobem, jak se co nejpohodlněji do tohoto prostoru dostat. Dlouholetým standardem je v tomto směru dálkový ovladač vrat, který však jako jiná podobná zařízení funguje pouze na určitou vzdálenost. Výrobci tak pro co největší komfort přicházejí s dalšími vylepšeními, kde tato omezení odpadávají. Uživatel tak vrata může otevřít i pomocí mobilního telefonu, pouze tím, že zavolá na konkrétní číslo.

„Toto řešení je vhodné zejména u společných garáží v bytových domech, kde tamní obyvatelé sdílejí jedno telefonní číslo. Garáž přitom mohou otevřít, například návštěvě, i v případě, že se jejich byt nachází daleko od vjezdu. Vrata je možné napojit také na systém chytré domácnosti a ovládat je pomocí telefonu či tabletu odkudkoliv. Tuto varianty doporučujeme pro rodinné domy, kde může být k systému připojena i stínicí technika. Uživatel tak před příjezdem domů může ovládat vše potřebné z jednoho místa,“ uzavřel Petr Přichystal.