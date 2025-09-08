Venkovní rolety: účinný nástroj pro úsporu energií i využití venkovních prostor v zimě
Energetické úspory v budovách jsou stále důležitější téma. Jedním z efektivních řešení, které kombinuje tepelně-izolační účinky, regulaci vnitřního prostředí a komfort užívání, jsou venkovní rolety. Tyto prvky dokáží nejen snížit tepelné ztráty, ale zároveň rozšířit využitelnost stavebních objektů o venkovní prostory – například pergoly, terasy či altány – i v chladnějším období roku.
Tepelné úspory v číslech
Podle výzkumů univerzitních pracovišť a technických studií mohou venkovní rolety snížit tepelné ztráty okny o 40–60 % v závislosti na konstrukci, použitém materiálu a způsobu osazení.
- V létě rolety odrazí část solární radiace a snižují přehřívání interiéru.
- V zimě působí jako dodatečná izolační vrstva a zadržují teplo v místnosti.
Studie publikovaná v časopise Energies (MDPI, 2022) uvádí, že při použití hliníkových rolet s izolační výplní může dojít ke snížení prostupu tepla oknem až o 60 %
Další funkce venkovních rolet
- Regulace světla a hluku – možnost úplného zatemnění i částečné regulace denního světla, snížení hluku z ulice.
- Bezpečnostní prvek – pevné hliníkové lamely působí jako bariéra proti neoprávněnému vniknutí.
- Komfort užívání – jednoduché ovládání (místní tlačítko, dálkový ovladač až pro 4 rolety současně, napojení na chytrou domácnost).
Zazimování teras, pergol a altánů
Kromě oken a fasád lze rolety využít také jako ochranný prvek pro venkovní prostory. Screenové nebo hliníkové rolety umožňují tzv. zazimování pergol, altánů nebo teras:
- chrání před větrem, chladem a srážkami,
- snižují únik tepla z temperovaných prostor,
- prodlužují využitelnost venkovních prostor i mimo letní sezónu.
Toto řešení se uplatňuje zejména u rodinných domů, restauračních zahrádek nebo firemních odpočinkových zón.
Praxe a realizace
Na českém trhu působí několik výrobců a dodavatelů, kteří se na tuto oblast specializují. Mezi nimi i Almma s.r.o., která zajišťuje výrobu, dodávku a montáž venkovních rolet především v Praze, středních Čechách a okolních regionech. Kromě klasických rolet firma nabízí také:
Závěrečné poznámky
Venkovní rolety představují efektivní nástroj pro snižování energetické náročnosti budov i pro zvyšování komfortu uživatelů. Přinášejí úspory při vytápění i chlazení, zvyšují bezpečnost a umožňují celoroční využívání venkovních prostor. V době rostoucích cen energií jde o investici, která má nejen estetický, ale především praktický a ekonomický přínos.
