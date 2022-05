Stavba / Okna a dveře / Rámy a kování / Cobra UNICO – dveřní kování s italským espritem

Cobra UNICO – dveřní kování s italským espritem

Máte raději přímočarost minimalismu nebo rafinovanost zdobných detailů? Přímé čisté křivky nebo oblé historizující linie? Společnost Cobra v nové kolekci UNICO dovedně kombinuje minimalistický i tradiční přístup a představuje devět modelů dveřních kování, které spojuje unikátní design, prémiová kvalita, dokonalá ergonomie a hlavně italský esprit.

Kolekce Cobra UNICO nabízí nový designový jazyk plný obdivu k minimalismu, avšak s řadou rafinovaných detailů. Přímé linie se snoubí s netradičními řešeními úchopových ploch, nenápadnými prolisy nebo sametovým povrchem, výsledkem jsou dveřní kování okouzlující na pohled a příjemná na dotek.



COBRA UNICO Clementia – Je možné vtělit do moderního dveřního kování lehkost, klid a rovnováhu? Křivky kliky Clementia ztělesňují stabilitu a krásu minimalismu v její nejčistší podobě.

„Při vývoji nových modelů kování Cobra si vždy klademe otázku, jaká designová očekávání mají naši zákazníci. Díky dlouholetým zkušenostem považujeme technické otázky za vyřešené, soustředíme se proto na finální podobu dveřního kování,“ říká Kristina Boda, ředitelka Cobra. „Trendem posledních let je minimalismus nebo alespoň estetické zjednodušení designu moderních dveřních kování, ubývá zdobných detailů i vícebarevných klik.“

Zadáním pro designéry byla tvorba dveřních kování, která budou vhodná do prémiových bytových a komerčních projektů. Úspěch minimalistické kolekce Cobra Q a tmavých klik Black line vedl Cobru k rozšíření portfolia o dveřní kování s jasným charakterem, čistým designem a hlavně potenciálem instalací do prémiových a designově vyspělých interiérů.

„Naším ideálem je zákazník, kterému není lhostejné, čím je v interiéru obklopen, s vytříbeným citem pro detail, připravený ocenit soulad jednotlivých prvků v interiéru,“ dodává Kristina Boda.

Devět modelů kolekce UNICO dává dostatečný prostor k nalezení optimálního kování pro minimalistické kancelářské projekty i designově odvážné bytové interiéry. Příkladem mohou být například minimalistická kování Unico Libero v kontrastu designově osobitou klikou Unico Vulcanus. Kompletní kolekci UNICO lze prozkoumat i ve speciální sekci webu Cobra.



COBRA UNICO Libera – Jednoduchá horizontální linie a výrazně plochý tvar nežádají o dominanci, spíše přirozeně umocní moderní charakter interiéru vašeho bytu.

Cobra UNICO Vulcanus – Kombinace masivního středu kliky s lehkou úchopovou vlnou je natolik osobitá a jedinečná, že bude jistě inspirovat i při výběru dalších stylotvorných prvků interiéru.



Jedinečný charakter kolekce vzniknul díky spolupráci s italským partnerem a designovými studii Ciani Billi Design a Mario Mazzer Architects.

Mario Mazzer patří mezi nejzkušenější italské designové tvůrce, v roce 2004 byl dokonce zařazen do „The Design encyclopedia“ MoMA New York, je držitelem nejprestižnějších designových ocenění včetně Red Dot Design Award či Good Design Award. Líbí se vám kování Noemi a Clementia? Mario Mazzer by měl jistě radost.

Francesca Ciani a Renzo Billi vytvořili dveřní kování Penta či Vulcanus. Na jejich práci obdivujeme umělecký a vizionářský přístup, jejich kování se vymykají běžným klikám, jsou to jedinečná díla plná charakteru i užitné hotnoty, která je radost vnímat i používat.

„Naše motto „Více designu – více kvality“ získává díky kolekci UNICO nový rozměr,“ říká Kristina Boda z Cobry. „Nechte se unést širokou paletou tvarů i materiálů, originalitou designových řešení. Dotkněte se každé kliky, abyste zjistili, který model vám nejlépe padne do ruky. Pak nejlépe poznáte, jaký tvar má krása.“

www.matekliku.cz



Cassiopeia – Kombinace přímých linií s frontální designovou vlnou působí nevídaně jemně a křehce.

Catania – Strohé přímé křivky, absence zdobných prvků, zkrátka ideál pro interiéry koncipované v duchu puristické moderny.





Giulia – K dosažení elegance nepotřebuje žádné zdobné detaily, ostré hrany, pouze dokonalost estetické čistoty a jednoduchosti.

Penta – Jistota dlouhých kónických linií v sobě nese atraktivní dynamiku a moderní eleganci. Díky své velikosti najde Penta cestu i do větších bytů či kancelářských prostor.

Spring – Dvě tváře jednoho kování – zepředu pevné a dominantní, ze shora jemné a subtilní. Přísnost pravých úhlů předurčuje kliku Spring do moderních interiérů a kanceláří.