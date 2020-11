Stavba / Okna a dveře / Rámy a kování / Kovaná klika COBRA BLACK SMITH – tradice nebo moderna?

Kovaná klika COBRA BLACK SMITH – tradice nebo moderna?

Designové trendy posledních let nás neomylně směřují k designové čistotě a minimalismu. O to více v interiéru vynikají prvky, které mají skutečný charakter a dokážou designový záměr podpořit. Kovaná dveřní kování Cobra spojují tradiční řemeslo se strohostí moderních tvarů a přinášejí tak do našich projektů žádoucí propojení moderny s trvalými hodnotami.