Rozhovor: Dlouhodobá spokojenost spočívá v ergonomii a designu

Cobra, společnost s největším podílem na trhu dveřních klik a kování, slaví 30 let. V posledních letech se soustředí na rozšiřování nabídky, zejména o zajímavé designové výrobky. Na podrobnosti jsme se zeptali ředitelky společnosti Cobra, paní Kristiny Boda.



Kristina Boda, ředitelka Cobra Kristina Boda, ředitelka Cobra

Jakou řadu klik považujete za vaši vlajkovou loď a proč?

V tuto chvíli je to nepochybně kolekce prémiového dveřního kování Cobra Q – Ultima, Spectra a Infinity. Celou kolekci jsme vyvinuli ve spolupráci se známým designérem Petrem Novague, o funkční i estetické úrovni všech klik svědčí i řada nejprestižnějších ocenění, pochopitelně hlavně RedDotDesign Award či European Product Design Award, na to jsme skutečně pyšní. Ačkoliv letos oslavíme už 30 let existence, úspěch kolekce COBRA Q je pro nás zcela výjimečný.

Můžete nám představit nejnovější designové kousky z vašeho sortimentu?

Mimo zmíněnou řadu Q je pro nás nosná kolekce Kanelaz 1745. Moderní jednoduchost v kombinaci s historizujícími detaily a drobnými rytinami jsou unikátní a varianta v matném bronzu s nádechem patiny je skutečně jedinečná. Celá kolekce klik, madel a dveřních koulí má ohromný potenciál, je vhodná do ultramoderních prostor i do tradičních rekonstruovaných domů a bytů.

V letošním roce uvádíme kolekci BlackSmith – kovaná dveřní kování. Opět jdeme netradiční cestou, tentokrát spojujeme tradici kovářského řemesla se trendem přímých linií a estetické čistoty. Výsledkem jsou elegantní kliky a madla vyzařující řemeslo a poctivost, z masivního materiálu a povrchem, kterého je radost se dotýkat.



Cobra Kanelaz 1745 madlo Cobra Kanelaz 1745 madlo

Madlo Black Smith Madlo Black Smith

Kanelaz klika – bronz Kanelaz klika – bronz



Podle čeho si zákazník z vašeho sortimentu vybírá?

Naším cílem je pochopitelně dokázat nabídnout každému zákazníkovi optimální řešení, nezáleží na tom, zda se jedná o novostavbu kancelářské budovy nebo rekonstrukci panelákového bytu. Rádi spolupracujeme s architekty a stavebníky, protože můžeme být přímo při tvorbě konceptu. Novostavby nabízejí řadu možných řešení, takže spíše vnímáme zadání a „náladu“ projektu, u rekonstrukcí starých domů dokážeme dodat kování, které schválí i památkáři.

Jak poznáte kvalitní kliku?

Považujme technickou kvalitu za vyřešenou a soustřeďme se na dva hlavní aspekty, které určí dlouhodobou spokojenost s dveřním kováním – ergonomii a design.

Úchop kliky je zcela zásadní, ergonomicky vhodná klika vám padne do ruky, stlačení kliky je vám příjemné, netlačí vás ostré hrany. Důležitá je optimální velikost pro všechny členy domácnosti. Lépe je koupit mírně větší kliku, než zbytečně titěrnou. Masívní kliky dodají pocit bytelnosti do větších prostor, menší kliky jsou vhodné do menších bytů.

Při výběru dveřního kování je dobré vědět, co od kliky očekáváme – je to jen mechanický nástroj otevírající dveře nebo má potrhnout charakter bytu? Design kliky musí jít ruku v ruce s pojetím celého interiéru. Moderní jednoduché vybavení bytu vyžaduje kliky bez zdobných detailů, naopak rustikální domácnosti přivítají designový návrat v čase ke kulatým tvarům s prolisy nebo kovanými detaily.



Cobra Q Ultima Cobra Q Ultima

Q Spectra B+W 2 Q Spectra B+W 2

Cobra Q Infinity 2 Cobra Q Infinity 2



Spolupracujete s výrobci dveří? Lze si vaše kování objednat spolu s dveřmi také u nich?

Spolupráce s profesionály je pro nás pochopitelně zásadní. Nejedná se jen o výrobce dveří, ale také architekty, projektanty, bytové designéry. Významnou část obratu realizujeme v hobby marketech a na eshopech, ale vidím, že právě spolupráce s dalšími profesionály nás posouvá kupředu, dává nám vhled do potřeb architektů, umožňuje nám posouvat se dál z pohledu úpravy sortimentu i prohlubování našich znalostí.

Z pohledu zákazníka je samozřejmě výhodné, že naše kliky může pořídit zároveň s dveřmi řady našich partnerů. Klíčové modely jsou na showroomech, řada z nich je vyvzorkovaná přímo na dveřích. Zákazník se tak může přesvědčit o vhodnosti své volby přímo, nikoliv jen na stojanech.

Jaký poskytujete zákazníkům servis?

Za 30 let práce jsme se přesvědčili, že kvalitní zákaznický servis je alfou a omegou fungování firmy. Koncovým zákazníkům chceme pomoci ve výběru tak, aby si vybral kliky, které odpovídají jeho očekávání a způsobu používání. Kliky kupujete jednou za mnoho let, možná proto s tím nemají běžní zákazníci tolik zkušeností, proto už jen pomoc s výběrem levé a pravé kliky je důležité. Design je pochopitelně značně individuální, ale musíme dokázat doporučit vhodný materiál i obhájit kvalitu – na kliky restauračních WC klademe úplně jiné nároky, než na kliky do domácí pracovny, že?

Klíčový je servis vůči obchodním partnerům a profesionálům. Intenzívní spolupráce se ve výsledku odráží nejen v estetice a harmonii výsledných staveb, ale hlavně v souladu technické kvality kování s individuálními nároky staveb. Mám na mysli například správné řešení protipožárního a panikového kování, využití ložiskových kování nebo nově například antibakteriálních klik CU+ do veřejných prostor.

Jak reagujete na nové trendy ve stavebním a bytovém designu? Promítá se do vývoje dveřních kování?

Všichni vnímáme příklon k minimalismu a estetické čistotě – to je nepochybně obecný trend, který se netýká jen dveřního kování.

Rozdělme ale dveřních kování na skupiny podle nároků spotřebitelů a uvidíme nové trendy a charaktery – hlavní skupina kování pro běžné byty a domy je rozhodně největší a stále vychází z tradičních designů a materiálů. Důraz je zde hlavně na poměr cena/výkon, vnímáme vyšší zájem o více ergonomické kliky s kvalitními povrchy, typickým představitelem je klika Giussy. Druhá skupina jsou nadstandardní dveřní kování, kde kromě očekávání totální kvality registrujeme zásadní důraz na minimalismus a experiment doplněný například o řešení v černé barvě.



Cobra Giussy Cobra Giussy

Q Infinity B+B on black Q Infinity B+B on black



V segmentu veřejných staveb a kanceláří jsme dosud vnímali ochotu investorů a architektů dotahovat projekty do funkčního optima včetně využití kvalitních dveřních kování odpovídajících způsobu používání. V tomto ohledu uvidíme, co nám současná krizová situace přinese – zda budou investoři šetřit nebo naopak využijí třeba antibakteriální kliky jako nutnou přidanou hodnotu do veřejných prostor.

Kristina Boda, ředitelka COBRA s.r.o.

www.matekliku.cz



Cobra kovaná klika Cobra kovaná klika

Cobra kované historické kování Cobra kované historické kování