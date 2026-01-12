FENSTERBAU FRONTALE 2026: Norimberk se stane centrem inovací v oblasti oken, dveří a fasád
Přehrát audio verzi
FENSTERBAU FRONTALE 2026: Norimberk se stane centrem inovací v oblasti oken, dveří a fasád
00:00
00:00
1x
- 0.25x
- 0.5x
- 0.75x
- 1x
- 1.25x
- 1.5x
- 2x
Od 24. do 27. března 2026 se na výstavišti v Norimberku uskuteční další ročník světově uznávaného veletrhu FENSTERBAU FRONTALE. Tato prestižní akce, která se koná každé dva roky, přitahuje odborníky, výrobce, architekty i obchodní partnery z celého světa.
V roce 2026 se návštěvníci mohou těšit na ještě širší nabídku inovací, světových premiér a technologických novinek od téměř 600 vystavovatelů z celého světa. V centru pozornosti budou řešení pro průmysl, obchod i automatizaci, stejně jako aktuální témata, která hýbou stavebnictvím – udržitelnost, sériová výstavba, renovace či hledání cest, jak se vyrovnat s nedostatkem kvalifikované pracovní síly. Součástí programu bude Forum Architecture-Window-Facade, FENSTERBAU FRONTALE FORUM i řada speciálních show, které nabídnou inspiraci a praktické příklady využití nejmodernějších technologií. Veletrh tak není jen místem prezentace produktů, ale i prostorem pro odbornou diskusi a sdílení zkušeností.
Velkou přidanou hodnotou FENSTERBAU FRONTALE je možnost osobního setkání s klíčovými hráči i start-upy, které přinášejí čerstvé nápady a inovace. Networking, navazování nových kontaktů a budování dlouhodobých partnerství patří k hlavním důvodům, proč se odborníci z celého světa do Norimberku pravidelně vracejí.
FENSTERBAU FRONTALE 2026 slibuje nejen přehlídku nejmodernějších technologií, ale i inspirativní prostor pro všechny, kteří chtějí držet krok s vývojem v oblasti oken, dveří a fasád. Norimberk se na čtyři dny stane centrem inovací, trendů a obchodních příležitostí, které mohou zásadně ovlivnit budoucnost celého odvětví.
Souběžně s veletrhem FENSTERBAU FRONTALE probíhá veletrh pro dřevozpracující průmysl HOLZ-HANDWERK.
Vstupenku na oba veletrhy si zajistíte zdarma registrací kódu FF26CZ na webu pořadatele.
V případě dotazů k veletrhu můžete kontaktovat zastoupení pořadatele v ČR společnost PROveletrhy s.r.o., info@proveletrhy.cz