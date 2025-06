Stavba / Okna a dveře / Příklady nejčastějších chybných instalací oken a dveří

Většině uvedených chybných instalací by se dalo předejít tím, že by byl zpracován návrh zabudovaní výrobku do stavby (projektová dokumentace) podle normy ČSN 74 6077, a podle něj by se postupovalo při výrobě a instalaci prvků. Při samotné instalaci prvku už nelze danou situaci řešit, a tím vzniká prostor pro uvedené závady. Nejčastějším závadám jsme se věnovali společně s odborníky z ČKLOP.