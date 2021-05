Stavba / Okna a dveře / Poznáte rozdíl mezi balkonovými a terasovými dveřmi?

Máte balkon či terasu nebo o nich přemýšlíte? Pak budete jistě potřebovat také vhodné dveře, které zajistí jejich propojení s vaší domácností. Oříšek při jejich výběru je však už v terminologii a tom, jak ty správné hledat.

Balkonové vs. terasové dveře

Nejsou dveře jako dveře

Pokud si myslíte, že stačí hledat „balkonové dveře“ a máte vyhráno, není to tak. Především u plastových variant je tento pojem často prezentován také jako „terasové dveře“ nebo „francouzské okno“. Vždy záleží na daném prodejci nebo zvoleném překladu. Pojem „balkonové dveře“ totiž v zahraničí často ani neexistuje.

Aby toho nebylo málo, pro terasové dveře se zase užívá termín „vedlejší vchodové dveře“ a někteří prodejci je dokonce vydávají za „vchodové dveře“. Je to kvůli nalákání zákazníků na nižší cenu, protože se v podstatě o vchodové dveře jedná. To, že mají jednodušší typ kování a obvykle užší rám, už ale zmíněno není. Jak se v tom tedy vyznat a na co si dávat pozor?

Jak poznat balkonové dveře?

U balkonových dveří se využívají stejné profily jako u plastových oken. Vynikají tedy výhodnou cenou i tepelnou izolací a s nadsázkou se dá říci, že se jedná o jedno velké okno, které lze otevřít jako dveře nebo vyklopit na ventilaci.



Nové balkonové dveře Nové balkonové dveře

Ačkoliv i dnes někteří prodejci vydávají balkonové dveře za terasové, toto řešení nikdy nebude úplně funkční u rodinných domů se zahradou. Poznávacím znamením balkonových dveří je totiž to, že mají kliku pouze z jedné strany.

Zejména pro využití na balkonech u panelových domů je ale výhodou, že plastové balkonové dveře mají stejný nebo podobný profil jako okna, které s nimi sousedí. Objednání i následnou výměnu tak můžete řešit jednoduše najednou.

Jak poznat terasové dveře?

Naproti tomu terasové dveře mají silnější křídlo, oboustrannou kliku a masivnější panty. Tím nejdůležitějším prvkem oproti balkonovým dveřím je však možnost uzamykatelnosti.

Terasové dveře tedy poznáte také podle toho, že začínají na vyšší ceně než klasické balkonové dveře. Můžete si ale být jisti, že získáte to, co hledáte.



Nové terasové dveře Nové terasové dveře

„Bohužel i dnes se čas od času setkáváme s tím, že lidé se nechají při výběru terasových dveří unést cenou. Místo uzamykatelných dveří s oboustrannou klikou jim pak domů dorazí obyčejné balkonové, které se však na zahrady rodinných domů nehodí. Rozhodně se tedy vyplatí zvolit ověřeného prodejce, který udává informace pravdivě a u dveří má přehledně popsané všechny komponenty a vlastnosti,“ doplňuje Martin Klvač, obchodní ředitel e-shopu Okna Hned.

Doporučením na závěr tedy je nehledat primárně nejnižší cenu v daných rozměrech, ale podívat se vždy i na popis jednotlivých částí dveří a zaměřit se spíše na poměr mezi užitou hodnotou, kterou hledáte a přijatelnou cenou.