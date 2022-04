Stavba / Okna a dveře / Fasádní okna / Kdy jsou plastová okna tou nejlepší volbou?

Kdy jsou plastová okna tou nejlepší volbou?

Porovnání oken z různých materiálů existuje mnoho a stejně nelze říci, který materiál jasně vyhrává. Vše má své pro i proti, a při konečném rozhodování stejně nakonec hraje největší roli styl v jakém chcete svoji domácnost mít a také vztah a předsudky k jednotlivým materiálům. Jedinou kategorií, kde je vítěz jasný tak zůstává cena. A proto jsme si dnes posvítili právě na plastová okna.

Výhody, které už všichni znáte

Srovnatelné nebo lepší parametry za nižší cenu

Minimální nároky na údržbu

Dlouhá životnost a tvarová stálost

Jednoduchý design, který se hodí do většiny budov

Široký výběr barev a rozměrů

Skladová okna lze stále sehnat za ceny z minulého roku

Co z toho je nejdůležitější?

Každého určitě napadne cena a dále parametry jako je součinitel prostupnosti tepla nebo odhlučnění.

Kromě ceny však plastová okna volí lidé nejčastěji kvůli snadné údržbě a také kvůli dostupnosti – stačí je jednoduše objednat online a již za několik dní je můžete mít doma. Důležitý je pro ně také určitý druh záruky, například možnost vrácení zboží nebo certifikace.

„Ze zkušenosti víme, že pro skladová okna se rozhodují především ti, kteří nechtějí do detailů řešit jednotlivé parametry a je pro ně více důležitý konečný poměr ceny a kvality, než například design či značka,“ potvrzuje Nikola Foret, zakladatel českého e-shopu Okna Hned, který nabízí více než 2 500 oken skladem.



Nejvýhodněji vycházejí certifikovaná plastová okna. Nejvýhodněji vycházejí certifikovaná plastová okna.

Z ekonomického a funkčního hlediska vás pak plastová okna nezklamou ve většině domácností nebo kancelářských prostorách. Přesto jsou ale místa, kam bychom je z estetických nebo konstrukčních důvodů rozhodně nedoporučili:

Stará městská zástavba a památkové zóny

Roubenky a některé dřevostavby

Atypické výklenky a oblouková provedení

Na co si dát pozor?

„Nejčastěji se šidí na ocelových výztuhách. Ty totiž na první pohled zákazník nevidí, ačkoliv jsou klíčové pro to, aby se vám okno za pár let nezačalo kroutit. Jediným způsobem, jak to poznat je vzít okno do ruky a potěžkat. V tomto případě platí, že kvalita musí něco vážit,“ upozorňuje na jeden z nešvarů Nikola Foret.

Další komponentou je samotný plastový profil okna, který se dle evropské normy EN 12608 dělí na třídy A, B, C. Každá třída odpovídá odlišné tloušťce stěny podhledové plochy (A > 2,8 mm, B > 2,5 mm, C bez požadavku). Zatímco na profily třídy B se můžete spolehnout u většiny výměn za stará okna, třída A už je poté nutností, pokud chcete vyšší standard nebo řešíte okna pro pasivní či nízkoenergetické domy.



Průřez rámem 5komorového systému Trocal s dvojsklem a 7komorového systému Veka Softline 82 s trojsklem a tloušťkou stěny 3 mm (třída A – DIN EN 12608) Průřez rámem 5komorového systému Trocal s dvojsklem a 7komorového systému Veka Softline 82 s trojsklem a tloušťkou stěny 3 mm (třída A – DIN EN 12608)

Samotná třída profilu ovšem není vše. Záleží také na počtu komor a stavební hloubce – standard u skladových oken je 5 komor a stavební hloubka 70 mm. Podobně to platí i u zasklení. Kvalitní dvojsklo pravděpodobně bude dostačovat běžným požadavkům u většiny staveb. Pokud chcete vyšší komfort, nastupuje trojsklo. U kování je poté směrodatný opět ověřený výrobce a certifikace, minimum je DIN ISO 9001

Jak je to s atypickými rozměry?

Nevýhodou plastových je rozhodně variabilita, co se týče požadavků na oblouk. V samotných rozměrech či volbě typu profilu nebo zasklení to však neplatí. Stačí si požadované parametry naklikat v online kalkulátoru a vlastní okno na míru si jednoduše objednat.

„Ať už máte jakékoliv požadavky na rozměr nebo parametry, online kalkulátor vám ihned ukáže to nejdůležitější – aktuální cenu. Zákazník si tak i u běžných rozměrů může snadno ověřit, jaký je rozdíl mezi cenou skladových oken a tím, pokud by si stejné okno nechal vyrobit přímo od výrobce,“ přidává další využití kalkulátoru Nikola Foret.



Okna na míru můžete mít doma už do 8 týdnů. Okna na míru můžete mít doma už do 8 týdnů.

Jaro je na výměnu oken ideální

Sečteno podtrženo, pokud potřebujete „pouze“ vyměnit stará okna, objednání skladových oken od ověřeného prodejce je jasnou volbou. Jsou certifikovaná, doma je budete mít už za pár dní a pokud by cokoliv nesedělo, můžete je vrátit. Pro výměnu už nyní na jaře navíc kromě pěkného počasí mluví i všudypřítomné zdražování. Plastová okna skladem totiž můžete stále získat za původní ceny z konce minulého roku.