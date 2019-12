Stavba / Okna a dveře / Optimální dům pro všechny

Optimální dům pro všechny

Vše začalo jednou otázkou – jaký má být dobrý rodinný dům? Ekonomický – ale útulný a pohodlný, prostorný – ale neplýtvající prostorem, moderní – ale respektující místní tradice a čerpající inspiraci ze stavebního umění, poskytující ochranu – ale zajišťující kontakt s přírodou, pro všechny a pro každého. Jedním slovem – optimální.

Autorem projektu Optimálního domu je světoznámý architekt Robert Konieczny. Jím navržený dům je příkladem ekoarchitektury, tzn., že byl stvořen a funguje v harmonii s životním prostředím, a na budovu je nahlíženo v širším kontextu: prostorovém, časovém, sociálním, ekonomickém a ekologickém. Optimální dům má za úkol efektivně plnit 5 energetických cílů: udržovat teplotu v zimě, bránit přehřívání v létě, průběžně dodávat čerstvý vzduch, pouštět do domu dostatek světla a dodávat dostatek elektřiny do domácnosti. Technologie k tomuto použité by měly být moderní, energeticky úsporné, šetrné k lidem i životnímu prostředí a cenově dostupné.

Inovativní systém kování activPilot Comfort, poskytující naturální, zdravou, bezpečnou a energeticky šetrnou ventilaci perfektně zapadá do idey Optimálního Domu a plní cíle pro něj nastavené. Winkhaus dodává kování, které zajišťují zdravou, přírodní ventilaci v této inovativní stavbě.

Proč activPilot Comfort?

První z výhod přírodní cirkulace vzduchu oproti té mechanické je, že neplýtvá energii. Druhou výhodou, důležitou pro to, aby se člověk cítil v domě dobře, je kontakt s vnějším světem. Člověk by neměl být úplně izolován od okolního prostředí – aby mohl správně fungovat, musí mít možnost vnímat zvuky a cítit pachy z prostředí vycházející, ty ale nesmí být moc silné. Ventilace 6 mm škvírou po celém obvodu okna tuto podmínku 100 % splňuje – zvuky a pachy zvenku se k rezidentům dostanou, ale pouze v malém množství, zjemněné, aby nás nerušily při každodenním životě. Tento způsob ventilace nám dovolí se vyhnout problémům spojenými s klasickými metodami větrání v podobě otvírání oken dokořán nebo do ventilačky: chrání před chladem, vtečení vody při dešti, vniku hmyzu, nadměrnému hluku a průvanu. Třetí důležitou funkcí je zamezení změnám tlaku a vlhkosti, které lidem nedělají dobře, a jsou časté s mechanickými větracími systémy. Moderní rekuperátory bohužel nejen plýtvají energií, ale také vysoušejí vzduch tak moc, že je většinou třeba ho opět uměle zvlhčovat, což je další energetická náročnost. Čtvrtá výhoda je možnost provětrávání prostoru i když nikdo není doma, speciální konstrukce kování totiž zajišťuje bezpečné zapadnutí a zamčení okna ve ventilační poloze. A nakonec poslední, pátá, výhoda: možnost výběru: pokud chci – větrám; pokud nechci – okno úplně zavřu.

Model Optimálního Domu byl postaven v obci Radostowice ve Slezsku na pozemku o velikosti cca 820 m2. V blízké době v okolí vzorového domu vyroste dalších 5 domů, každý je stavěn na míru a přizpůsoben pro potřeby jejich obyvatelů architektem Robertem Koniecznym a jeho studiem KWK Promes. Takto vznikne na pozemku o rozloze celkem 6 220 m2 menší obytný komplex. V rámci tohoto komplexu budou mít architekt i investor možnost rozhodovat o rozložení a vzhledu sdíleného prostoru, investor si pak bude moc dům přizpůsobit svým potřebám.