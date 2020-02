Stavba / Nízkoenergetické stavby / Stavební veletrh Brno 2020 přinese novinky pro moderní stavbu i příjemné a zdravé bydlení

Stavební veletrh Brno 2020 přinese novinky pro moderní stavbu i příjemné a zdravé bydlení

Konec února v Brně patří stavebnictví a navazujícím oborům. Stavební veletrh Brno, veletrh DSB – Dřevo a stavby Brno a veletrh nábytku a interiérového designu MOBITEX předvedou na jednom místě atraktivní novinky a trendy. Zároveň zde můžete ještě před začátkem stavební sezony kontaktovat dodavatele – přední výrobce oboru, realizátory staveb i řemeslníky.

Hlavní téma ročníku: udržitelnost ve stavebnictví

Stavebnictví je obor, který se dotýká každého z nás a současně výrazně ovlivňuje životní prostředí. Stavební veletrh Brno 2020 se na něj podívá v širších ekologických souvislostech. Jak adaptovat budovy a města na klimatickou změnu? Jak odpovědně nakládat se zdroji a důsledně recyklovat? Jak získat energeticky úsporné a zároveň krásné, zdravé a moderní bydlení? O tom všem bude přímo na veletrhu jednat čtyřdenní Festival architektury s účastí odborníků z Česka, Slovenska a Rakouska.

„Festival architektury je premiérovým spojením odborného programu na téma udržitelnost ve stavebnictví s expozicemi vystavovatelů a praktickými ukázkami. Návštěvníky čeká spousta inspirace, například uvidí, jak účinně realizovat zelenou infrastrukturu, a to jak na veřejných budovách, tak v soukromých stavbách. Ale především posilujeme odbornou náplň, tím nejzajímavější na festivalu bude jeho program přednášek, diskusí a workshopů,“ přiblížil novinku ředitel Stavebního veletrhu Brno Martin Videczký.

První dva dny se program Festivalu architektury zaměří na odborníky, v pátek a v sobotu více osloví širší veřejnost. Mezi vystupujícími budou známé osobnosti nejen z oblasti architektury. Účast přislíbili mj. starosta a moderátor Vladimír Kořen, gastro-kartograf Lukáš Hejlík, exministr Martin Bursík, propagátor elektromobility Lukáš Hataš a architekti Ondřej Chybík, Petr Velička, Patrik Hoffman, David Kraus, Radko Květ a Petr Stolín.

Tipy na novinky a zajímavé exponáty

Vystavovatelé letošního ročníku už předem informují o produktových novinkách a trendových řešeních, která předvedou návštěvníkům. Společnost hede kamna představí revoluční novinku – krbová kamna Aduro Hybrid, která topí dřevem i peletami a mohou se ovládat na dálku smartphonem. Firma Dobré podlahy přiveze novou generaci vinylových podlah a ukáže, jak ji kombinovat s vinylovým schodištěm pro dokonale sladěný interiér. Společnost Husky seznámí s novinkami v oblasti centrálních vysavačů a s přednostmi tohoto řešení. Kdo hledá kvalitní tepelná čerpadla, může porovnat nabídku předních dodavatelů z Česka i zahraničí. Firma Tepelná čerpadla Mach přiveze svůj cenami ověnčený výrobek Chameleon, společnost Mikita Kaplan – Elektro vystaví švédské tepelné čerpadlo Nibe a firma Green Technology ukáže tepelná čerpadla další švédské značky IVT.

Komu učaroval přírodní kámen, určitě nevynechá expozici firmy Kámen Becke Moravia, která se specializuje na různá stavební řešení založená na využití břidlice, žuly, mramoru či pískovce. Na své si přijdou i obdivovatelé skleněné krásy: firma Design For All představí různá interiérová řešení s využitím prosklených stěn, nerezových úchytů nebo skleněných zábradlí. Firma Šimbera zaměří svou expozici na dveře z přírodních strukturovaných dýh v různých úpravách pro zvýraznění povrchu a struktury dřeva, předvede také řešení pro skryté nebo zapuštěné zárubně. V expozici společnosti Fenestra si návštěvníci prohlédnou unikátní konstrukci střešních oken tzv. mansardového typu, která v sobě spojují výhody střešních oken a vikýřů.

Fanoušci minimalismu a cirkulární ekonomiky se mohou těšit na ekologické stavby z lodních kontejnerů, které přestaví společnost eco tainers. Jejich nejmenší projekt umožňuje bydlení na půdorysu 12 x 2,3 metru. Firma Itadeco do Brna přiveze novinky pro pokládku teras suchou cestou a navíc i akustické panely pro zvukový komfort v interiéru. V oblasti fasádních řešení zaujme nabídka společnosti Imitace roubenek, která vyvinula fasádní systém spojující vzhled dřeva s bezúdržbovou technologií. Společnost Xella Cz všechny seznámí s všestrannými možnostmi uplatnění systému Ytong a zaměří se na velkoformátová řešení, která umožňují automatizovat práci a šetřit lidské ruce. Pozornost bude věnována také zahradě: tajemství dokonalého trávníku odhalí rodinná firma MLD – Agro profi partner.

Mladí řemeslníci v akci

Stavebnictví nestojí jen na kvalitních materiálech a výrobcích, ale také na šikovných rukách, které s nimi umí správně pracovat. Proto Stavební veletrh Brno dlouhodobě podporuje střední odborné školství a zviditelňuje ty nejlepší mladé adepty řemeslnických profesí. „Vedle pavilonu V zveme návštěvníky také do sousedního pavilonu A2, kde mohou podpořit učně – mladé řemeslníky a zároveň navštívit další expozice vystavovatelů. Soutěže v jednotlivých oborech budou probíhat po celé čtyři dny a partnerské firmy zde představí související výrobky a technologie,“ nastínil Martin Videczký.

Od středy 26. 2. až do soboty 29. 2. se v pavilonu A2 koná soutěž Mistři všedních dnů koncipovaná jako mistrovství České republiky s mezinárodní účastí. Soutěžit se bude v odborných dovednostech oborů klempíř, pokrývač, tesař, kominík a čalouník. Ve dnech 26. a 27. února se zde navíc uskuteční tradiční soutěž Učeň instalatér. Hlavním smyslem obou akcí je propagace řemesel a ocenění mladých šikovných řemeslníků i jejich pedagogů.

Nezávislé veletržní poradenství

Velkou výhodou Stavebního veletrhu Brno je účast oborových sdružení a tím i nezávislých odborníků, na které se můžete obrátit s různými právními i technickými problémy. Bezplatná veletržní poradenská centra se zaměří prakticky na všechny oblasti spojené se stavbou, rekonstrukcí nebo vybavením domu. Tradičně se otevře například Stavební poradenské centrum ČKAIT – České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Každý den se zde budou střídat odborníci nejen ze ČKAIT, ale i z Fakulty stavební VUT v Brně, Státního zdravotního ústavu a Státního fondu rozvoje bydlení. Návštěvníkům poradí v široké šále oblastí od přípravy a realizace staveb přes úvěrové programy, řešení vytápění a vzduchotechniky nebo hospodaření se srážkovou vodou až po alergenní faktory a mikroklima v bytech.

Aktuálním tématem jsou dřevostavby, kterým se cíleně věnuje souběžně probíhající DSB – Dřevo a stavby Brno. Poradenství pro tuto oblast zajišťuje Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). „Pomáháme lidem zorientovat se v rámci trhu dřevostaveb a vybrat toho nejspolehlivějšího dodavatele. Na našem stánku si návštěvníci prohlédnou různé druhy konstrukcí dřevostaveb. Díky tomu mohou lépe porozumět fungování celé konstrukce a bude pro ně snazší rozhodnout se pro dodavatele. Součástí stánku ADMD bude poradenské centrum dřevostaveb, kde návštěvníci získají nezávislé cenné rady ohledně přípravy i průběhu výstavby domu,“ zve do pavilonu V ředitelka ADMD Lenka Trandová.

Kdo se zajímá o možnosti dotací, může využít přítomnosti odborníků ze Státního fondu životního prostředí ČR. Poradenský stánek SFŽP bude poskytovat kompetentní informace o dotačních titulech jako například Nová zelená úsporám nebo Dešťovka. Dotační programy jsou určeny i domácnostem, kterým pomáhají snížit výdaje za energie či pitnou vodu, a navíc zlepšují životní prostředí.

Poradenská centra v pavilonu V otevřou také Cech topenářů a instalatérů ČR, Cech kamnářů nebo Komínová asociace APOKS. K dispozici bude i Poradenské centrum pro okna a stínicí techniku. Kdo plánuje nové bydlení, renovuje nebo chce poradit v oblasti interiérového designu, může se obrátit na veletržní Poradnu s architekty z ateliéru ARCHAMI.

Bezplatné odborné poradenství nebude chybět ani na veletrhu nábytku a interiérového designu MOBITEX. Jeho expozice návštěvníci najdou v pavilonu F a o radu zde mohou požádat specialisty z Klastru českých nábytkářů nebo Cechu čalouníků a dekoratérů.

Jak na další vlnu EET

Povinnost elektronické evidence tržeb se od 1. května 2020 bude týkat i řemeslníků. Na Stavebním veletrhu Brno proto proběhne seminář s doprovodnou výstavkou, kde řemeslníci zjistí, jak nejsnadněji vyřešit evidenci hotovostních plateb. „V souvislosti s blížící se novou vlnou EET chceme řemeslníkům pomoci, aby je změna nezaskočila a byli na ni dobře připraveni. Společně s Ministerstvem financí a Finanční správou pořádáme odborný seminář, kde se dozví, jaká úskalí je čekají a jak se jim nejlépe vyhnout. Zároveň zde firmy nabídnou řemeslníkům řešení, která mohou využít, aby splnili zákonnou povinnost a vše zvládli po administrativní a technické stránce,“ informoval Martin Videczký. Seminář proběhne v pátek 28. února v pavilonu E. Vystavovatelé pokladen, softwaru a dalších řešení zde budou mít stánky nejen tento den.

Co nabídne letošní MOBITEX?

Pavilon F letos zaplní vystavovatelé různých druhů nábytku a interiérových doplňků. Základ nabídky budou tvořit firmy, vyrábějící nábytek pro domácnosti, ale nebude chybět ani zahradní či kancelářský nábytek, svítidla nebo dekorace. „Představí se například firmy JECH a AKSAMITE, tradiční čeští výrobci sedacího nábytku, firma Magniflex přiveze zdravotní matrace z Itálie, společnost Doppler předvede zahradní nábytek nebo společnost ESYST nabídne svítidla. Na veletrhu budou vystavovat nejen velcí hráči, ale i mnozí menší výrobci, například firma KONELI, která se zaměřuje na výrobu originálních jídelních stolů. Jména firem, které zmiňuji, berte jako ochutnávku toho, co zde bude k vidění,“ říká Lenka Bednářová, manažerka veletrhu MOBITEX s tím, že partnerem veletrhu je Klastr českých nábytkářů, který na svém stánku tradičně představuje své členské firmy. „Letos to bude společnost WOOD 4 Ever, která vyrábí z masivu jídelní nábytek, kuchyňské linky, komody či knihovny. Chystá se také jedno překvapení, které bude odtajněno až se startem veletrhu MOBITEX. Zatím lze jen říci, že se jedná o převratný produkt velké společnosti, která svoji ,bombu´ připravuje do dvoupatrové expozice,“ dodává Lenka Bednářová.

Doprovodný program s procházkou do džungle a tradiční soutěže

Součástí doprovodného programu budou přednášky odborníků a také projekt ukázkového interiéru ve stylu džungle, kdy interiérová designérka, návrhářka a vydavatelka odborného magazínu Interiéry Iva Bastlová bude inspirovat širokou i odbornou veřejnost v tom, jak sladit nábytek, použité materiály, barvy a doplňky. „Někdy stačí zajít do botanické zahrady a inspirace se na vás jen valí,“ dodává s úsměvem autorka originálního projektu, která kontinuálně sleduje trendy na evropských oborových veletrzích a každoročně se dělí o žhavé novinky s návštěvníky v Brně.

V rámci veletrhu MOBITEX proběhne tradiční soutěž vystavovatelů Grand Prix MOBITEX a také soutěž studentů, která je vždy oživením. Například loni přinesla více než stovku nápadů mladých autorů z pěti vysokých škol.

V první den veletrhu také proběhne finále soutěže mladých truhlářů, kdy se uskuteční mistrovství České republiky tohoto učebního oboru. Na veletrhu MOBITEX se utkají vítězové krajských kol, jejichž úkolem bude vyrobit jeden exponát podle zadání během určitého časového úseku.