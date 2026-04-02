Optimální standard bytového domu s dveřmi Doornite
Optimální standard bytového domu s dveřmi Doornite
Při realizaci bytových domů Trio v Uničově musel investor vyřešit zásadní rozpor: jak splnit přísné legislativní požadavky na požární bezpečnost a akustický útlum pro úspěšnou kolaudaci a zároveň dodržet stanovený rozpočet.
„Cílem bylo stavět pěkně, kvalitně a moderně, ale v nákladech, které odpovídají záměru projektu. Právě proto jsme zvolili značku Doornite,“ vysvětluje Pavel Suk ze společnosti PPS realizace staveb s.r.o.
„Při navrhování projektu našich typových domů Trio jsme museli použít protipožární dveře pro vstupní dveře do bytů, do skladových místností a do kotelny," popisuje Pavel Suk a dodává: „U vstupních dveří do bytů jsme zvolili variantu s lepší akustickou izolací v antracitovém provedení.“
Proč vsadit na akustiku a vizuální kontrast u vstupů?
Jedním z důležitých úkolů bylo najít dveře, které zajistí klid u vstupů a vizuálně sjednotí moderní interiér s exteriérem stavby. Vstupní dveře do bytů Lume Extra Acoustic (EI1 30-C4/DP3, 34 dB) tvoří bariéru mezi ruchem ze společných chodeb a soukromím obyvatel. Řada speciálních dveří Doornite zajišťuje kromě akustiky také požární odolnost (v Uničově s certifikací EI 30), bezpečnost a v případě potřeby i kouřotěsnost.
Investor zvolil povrch CPL antracit z praktických i estetických důvodů: „Chtěli jsme je tentokrát naopak zvýraznit v rámci bílé chodby, a navíc barevně korespondují s výplněmi otvorů a také barvou střešní krytiny,“ uvádí Pavel Suk. Tato strategie zvyšuje tržní hodnotu nemovitosti a zajišťuje budoucí spokojenost nájemníků díky eliminaci hluku.
Projasnění bytu díky odolnému dekoru CPL bílá pór
V interiéru byla prioritou vizuální čistota a schopnost materiálu odolat každodennímu provozu. „Volba barevného provedení byla poměrně jednoduchá, jelikož máme koupelny v kombinaci dvou šedých odstínů s bílou keramikou a černými bateriemi a podlahy v obytných místnostech jsou v provedení světlejšího dubu, tak nám bílá barva dveří přišla jako jediná vhodná,“ popisuje logiku rozhodování Pavel Suk. Pro interiérové dveře byl zvolen povrch CPL bílá pór, který svou jemnou strukturou a mechanickou odolností přesně odpovídá nárokům na moderní bydlení.
Portfolio Doornite však umožňuje přizpůsobit standard dveří i odlišným typům projektů. Zatímco pro základní ekonomický standard lze využít cenově nejdostupnější fólie, pro prostory s extrémním zatížením se nabízí vysokotlaký laminát HPL.
Milovníci přírodních struktur pak mohou zvolit provedení 3D, které dodává pocit opravdového dřeva. V Uničově funkčnost podpořilo také prosvětlení vnitřních chodeb bytů díky volbě prosklených variant pro obytné místnosti.
DOORNITE prémiová ABS hrana: Možnost pro zvýšení životnosti
I u projektů zaměřených na efektivitu výstavby se nabízí vylepšení dveří o DOORNITE prémiovou ABS hranu. Tato 1 mm silná hrana chrání křídlo před nárazy a vlhkostí výrazně lépe než standardní papírová. Pro investora jde o vysoce efektivní řešení, které předchází budoucím reklamacím a udržuje dveře v perfektním stavu, čímž dlouhodobě šetří náklady na údržbu.
Nenápadná funkčnost technického zázemí
Důraz na detail se v uničovském projektu nevyhnul ani společným prostorům, kde investor postupoval velmi pragmaticky.
Pro dveře do technického zázemí zvolil bílé provedení, které na sebe nepoutá zbytečnou pozornost a přirozeně splývá s okolními stěnami. „Obyčejnější provedení v bílé barvě jsme zvolili do technického zázemí, aby příliš nevystoupily z okolních bílých stěn,“ doplňuje Pavel Suk. Právě tato schopnost kombinovat výrazné designové vstupy s nenápadnými, funkčními prvky umožnila dosáhnout vizuálně harmonického standardu moderního bydlení.
Podrobnosti k projektu bytového domu v Uničově najdete na webu DOORNITE:
Rezidenční bydlení – Bytový dům Uničov
