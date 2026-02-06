Každý sedmý rodinný dům v Česku je ze dřeva. Co dřevostavby nabízejí svým majitelům?
Dřevostavby nabízejí efektivní řešení pro bydlení, které šetří peněženku i zdraví a přírodu. Inspiraci najdete již příští týden na souběhu veletrhů FOR PASIV a FOR WOOD.
Dřevostavby jsou v Česku stále populárnější, a to i u mladší generace. Důvod je jasný. Nabízejí moderní a efektivní řešení pro bydlení, které šetří peněženku i zdraví a přírodu. V čem je dřevo jedinečné a proč se vyplatí postavit si domov z této přírodní suroviny? Odpovědi nejen na tyto otázky nabídne v únoru souběh veletrhů FOR PASIV a FOR WOOD.
Podle údajů Asociace dodavatelů montovaných domů bylo roce 2024 v Česku dokončeno 14 013 rodinných domů, z toho 1 906 byly dřevostavby. To odpovídá podílu 13,6 % dřevěných konstrukcí na celkovém počtu novostaveb. Každý sedmý rodinný dům v ČR je dřevěný.
Hlavní síla dřeva spočívá v udržitelnosti a obnovitelnosti. Dřevo je jediný stavební materiál, který během svého růstu ukládá CO2, jeho uhlíková stopa je tedy neutrální. „Dřevo je lehké, snadno opracovatelné a má vynikající mechanické vlastnosti v poměru ke své hmotnosti,“ vyjmenovává hlavní přednosti dřeva jako stavebního materiálu Blanka Nováčková, ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů s tím, že za poslední dekádu se díky technologiím jako jsou např. CLT panely, stalo dřevo plnohodnotným materiálem pro vícepodlažní budovy, školy i administrativní centra.
Jak odbornice dodává, budoucnost směřuje k prefabrikaci, tedy výrobě celých stěn v hale s milimetrovou přesností, a k digitalizaci stavebnictví. Díky benefitům, jako je rychlost výstavby v řádu týdnů, možnost vytvářet subtilní, ale pevné konstrukce, estetika přírodního materiálu a skutečnost, že dřevo umožnuje suchou výstavbu, což šetří čas i technologické přestávky, se dřevo dostává do hledáčku moderní architektury. O dřevostavby mají stále větší zájem i mladí lidé, kteří kladou důraz na ekologii a rychlost, preferují moderní design, nízkoenergetické (pasivní) standardy a fakt, že se mohou nastěhovat mnohem dříve než do zděného domu.
Jednou provždy konec mýtů
Kolem dřevostaveb koluje řada mýtů, mezi nejrozšířenější patří hořlavost, kratší životnost proti zděným stavbám či horší akustika. Jaká je realita? Co se týká hořlavosti, bezpečnost je otázkou správného technického řešení, které podléhá přísné legislativě. Česká legislativa a technické normy neměří dvojím metrem. Každá stavba, bez ohledu na to, zda je z cihel, betonu nebo dřeva, musí splnit identické požadavky na požární bezpečnost a stabilitu. Většina moderních dřevostaveb je navíc chráněna nehořlavými materiály, které požární odolnost celého systému ještě zvyšují.
Dřevostavby splňují i stejné, v některých parametrech dokonce přísnější normy na statiku a bezpečnost jako zděné domy. Jsou navíc odolnější vůči seizmickým otřesům díky své pružnosti.
Nepravdivým mýtem je také ten, který tvrdí, že dřevostavba má životnost pouze zhruba třicet let. Jak potvrzují odborníci, při správném provedení je životnost dřevostavby srovnatelná se zděnou stavbou, tedy 100 a více let. A co říci na strach, že v domě bude vše slyšet? Moderní skladby stěn a stropů s izolací tento problém efektivně řeší.
Dřevo nám dělá dobře
Je prokázáno, že dřevo pozitivně ovlivňuje i kvalitu bydlení. Přirozeně totiž reguluje vlhkost v interiéru a vytváří zdravé mikroklima. Povrchy ze dřeva jsou pocitově teplejší než beton nebo cihla, což zvyšuje tepelný komfort. A co psychická pohoda obyvatel dřevostavby?„Přítomnost dřeva v interiéru může snižovat hladinu stresu, zpomaluje srdeční tep a navozuje pocit klidu. Přírodní vůně a textura dřeva působí na lidskou psychiku pozitivně,“ potvrzuje Blanka Nováčková.
Kam pro inspiraci?
Novinky z odvětví dřevěných a energetický úsporných staveb nabídne veletrh nízkoenergetických, pasivních a nulových staveb FOR PASIV a veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů FOR WOOD. Návštěvníci mohou využít i bezplatných poraden, které mimo jiné doporučí i to, jak si správně vybrat stavební firmu nebo o jaké dotace je možné v rámci úsporného bydlení požádat. Obě tyto významné výstavní akce se konají od 12. do 14. února 2026 ve výstavním areálu PVA EXPO PRAHA.