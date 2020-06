Stavba / Dřevostavby / Trendy v oboru dřevostaveb představí v září stavební veletrh FOR ARCH 2020

Dřevostavby jsou nepostradatelnou součástí stavebních veletrhů. Přitahují pozornost investorů se zájmem o stavění z přírodních materiálů, využívání obnovitelných zdrojů a také se zájmem o rychlou a kvalitní výstavbu. Dřevostavby mají nezastupitelné místo i na nejdůležitějším stavebním veletrhu u nás – FOR ARCH.

Ten se uskuteční ve dnech 22. až 26. září 2020 v PVA EXPO PRAHA. Oficiálními vozy veletrhu jsou automobily značky FORD. Generálním partnerem veletrhu FOR ARCH je Skupina ČEZ.

Dřevostavby jsou rozvinutý obor se zastoupením řady renomovaných firem. Do dřevostaveb spadají lehké dřevěné skelety opláštěné sendvičovými konstrukcemi, a to montované jak in situ, tak v závodě, mezi tradiční systémy patří těžké skelety a zejména také panelové systémy z lepeného dřeva. Zapomenout nesmíme ani na roubené dřevostavby a sruby. Zájemci o nové bydlení si mohou vybírat z typových projektů nebo s architekty vytvářet svůj ideální dům.

Oblíbené úsporné bungalovy a menší domy

Mezi oblíbené typy rodinných domů individuálních investorů dřevostaveb patří v posledních letech bungalovy. Tento trend zaznamenávají výrobci a dodavatelé napříč odvětvím. Hana Jechová ze zlínské společnosti PURLIVE uvádí, že se pozornost obrací na rychle postavený úsporný bungalov, mnohdy s moderní plochou střechou. Zájemci se ptají na ekologii a ekonomiku provozu s důrazem na obnovitelné alternativní zdroje.

Oblíbenost bungalovů potvrzuje Michal Řehulka ze společnosti Haas Fertigbau Chanovice. Společnost rozšířila nabídku bungalovů o dva nové domy: „První novinkou je rodinný dům Piccolo s menší zastavěnou plochou a dispozicí 3KK. Tento bungalov nabídne pohodlné bydlení pro dvě osoby, např. starší manželské páry. Druhou novinkou je nová dispoziční úprava jednoho z největších bungalovů z naší nabídky BL 131 Grande. Ten nabídne velkorysý prostor až pro 5 osob a velkou terasu.“

Vedle bungalovů registruje společnost RD Rýmařov zájem o menší domy: „Vzhledem k očekávané poptávce po menších domech jsme rozšířili nabídku domů v rozmezí 50–100 m2 zastavěné plochy. Všechny naše domy jsou navíc v základní nabídce v energetickém standardu A,“ říká Jiří Pohloudek, obchodní ředitel společnosti. Podle jeho slov se klienti v současné době zaměřují také na energetickou efektivitu.

Zaměření na kvalitní konstrukci a komfort

O energetické náročnosti a tepelných ztrátách rozhoduje ve značné míře kvalita obálky budovy. Dodavatelé domů potvrzují zájem investorů o vysoký energetický standard. Proto jsou vysoká kvalita konstrukce a dobrá tepelná izolace samozřejmostí. Důraz je kladen i na moderní technologie a uživatelský komfort. „Soustředíme se na dílčí personifikaci a přizpůsobování individuálním potřebám nových obyvatel našich domů. Sledujeme trendy týkající se nejen nových materiálů a designu. Důraz klademe hlavně na nové technologie snižující provozní náklady a zvyšující uživatelský komfort,“ říká Hana Jechová.

Poradenství jako součást expozic kvalitních dřevostaveb

Jako každoročně bude k dispozici poradenské centrum pro návštěvníky veletrhu FOR ARCH. „V letošním roce bude pod patronací Asociace dodavatelů montovaných domů,“ říká manažerka veletrhu FOR ARCH v oboru dřevostavby Blanka Stávková. Poradenské centrum Asociace dodavatelů montovaných domů odpoví na všechny otázky související se stavbou a bydlením v moderní dřevostavbě. Poradí, jak lze rozpoznat kvalitní dřevostavbu, a nabídne investorům technickou kontrolu provádění kvality jejich dřevostaveb.

„V poradenském centru mohou dostat návštěvníci zdarma informace o dřevostavbách, nechat si posoudit projekt a získat více informací o kvalitních systémech,“ potvrzuje Lenka Trandová, ředitelka Asociace dodavatelů montovaných domů (ADMD). Jedním z nástrojů, jak se vyznat v kvalitě dřevostaveb, je certifikát Dokument národní kvality. Tento dokument se věnuje kvalitě dřevostaveb a jeho nároky na provádění stavby převyšují zákonem dané požadavky.

„Myslím, že je pro návštěvníky veletrhu důležité sdělení, že dřevostavby mají velkou výhodu rychlé realizace a jsou ekologické, což jsou v dnešní době dva důležité faktory při výstavbě domu. Aby měli investoři jistotu kvalitního provedení stavby, existuje pro dřevostavby tento certifikát Dokument národní kvality,“ říká Lenka Trandová. Každý člen ADMD je při registraci a následně vždy dvakrát ročně podroben auditu ve výrobě a při montáži na stavbě.

Dřevostavby budou jedním z tematických pilířů mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH, kromě toho ale přinese veletrh novinky, trendy a odborné poradenství i v oblastech vytápění, chytré domácnosti, stavby a rekonstrukcí nebo vybavení wellness & spa a mnoha dalších.

Více informací najdete na: www.forarch.cz.