Vánoční procházky Prahou a tipy na dárky s Open House Praha

Organizace Open House Praha připravila na vánoční svátky komentované procházky za krásami pražské architektury. Nezapomenutelný Štědrý den lze oslavit malebnou procházkou po Malé Straně a Kampě. Jedna z nejstarších částí Prahy se pyšní celou řadou kostelů, historických paláců, památek a zahrad. Procházka Kampa známá i neznámá, která se koná 24. prosince od 12 hodin, začne u Hergetovy cihelny a povede až k Jechentalovým činžovním domům. „Zastavíme se u významných míst a objektů, ať už to jsou domy měšťanské, sídla ambasád, vodní palác, vily umělců nebo mlýny. Připomeneme si osudy domů i jejich obyvatel a také si povíme o plánech, které ve 20. století zamýšlely Kampu zničit,“ přibližuje průvodce Michal Šedivý. Ve 14 hodin pak navazuje procházka V proudu času na Malé Straně, která přibližuje architektonický vývoj i významné momenty z historie Malé Strany.

Na 1. svátek vánoční a pondělí 26. prosince jsou dále připraveny speciální bezbariérové komentované prohlídky Velkého strahovského stadionu. „Prohlídky jsou určeny zejména pro osoby s omezenou pohyblivostí, jako jsou senioři, návštěvníci o berlích s chodítkem či na vozítku a jejich doprovod. Představíme účastníkům stadion z horní části západní tribuny, kam mohla kdysi vstoupit pouze honorace,“ přibližuje manažerka eventů Martina Dvořáková.

Funkcionalistickou západní tribunu stihl ještě těsně před svou smrtí v roce 1932 dokončit architekt Alois Dryák. I když její dnešní podoba neodpovídá zcela původnímu návrhu, poskytuje jeden z nejkrásnějších pohledů na stadion, i do míst, kde kdysi stávala vstupní Brána borců. Právě tudy kdysi na stadion mířilo tisíce cvičenců. V rámci prohlídky bude možné se dozvědět nejen více o historii a architektuře stadionu, který je považován za jeden z největších na světě, ale nahlédnout také do prezidentského salonku.

„Příběh Velkého strahovského stadionu zrcadlí dějiny 20. století a vzpomínky na tento zčásti chátrající kolos zůstávají v mnohých lidech dodnes velmi živé. Napadlo nás proto, že návštěva stadionu, může být hezkým a smysluplným dárkem pro pamětníky, kteří by se na naši klasickou prohlídku nemohli kvůli náročnosti trasy vypravit,“ dodává Martina Dvořáková.

Pod vánočním stromkem mohou nadšence architektury potěšit také dárkové poukazy různé hodnoty. Uplatnit je bude možné na akce konající se v novém roce. Předprodej na lednové procházky byl již spuštěn akce je možné vybírat na https://www.openhousepraha.cz/kalendar-akci/.

Termíny prohlídek Velký strahovský stadion – ze západní tribuny:

neděle 25. 12. 2022 v 10.00 hod. a 11.00 hod.

pondělí 26. 12. 2022 v 10.00 hod. a 11.00 hod.

neděle 22. 1. 2023 ve 12.00 hod. a 13.00 hod.

neděle 12. 2. 2023 v 10.00 hod.

neděle 5. 3. 2023 v 10.00 hod.

Délka prohlídky je cca 45 minut. Vstup na stadion je z vrátnice (ulice Zátopkova 2, Praha 6), kde se nachází výtah vedoucí na tribunu. Parkovat je možné zdarma u vrátnice. Vstupenky je nutné zakoupit předem, kapacita skupiny je omezená. Lektorem prohlídky je Michal Šedivý. Doporučujeme na prohlídku teplé oblečení, samotná akce probíhá z větší části v exteriéru se zastřešením, nejen na tribuně jsou k dispozici místa k sezení.

