Vídeň představila podobu nového autobusového nádraží. Bude zelené a prosklené

Vídeň vybrala vítěze architektonické soutěže na nový centrální autobusový terminál. Ten má sjednotit příjezdy a odjezdy dálkových autobusů, které zatím musí zajíždět na různá nádraží. Terminál s výraznou prosklenou a ozeleněnou střechou bude zprovozněn nejdříve v roce 2025. Na místě vyroste i výšková budova a vyhlídka na Dunaj.

Do dvoukolové mezinárodní architektonické soutěže na nové centrální autobusové nádraží ve druhém vídeňském obvodu se přihlásilo 27 projektů. Zadání soutěže vycházelo ze studie proveditelnosti i připomínek místních obyvatel a podniků. Odborná porota hodnotila vedle urbanistického, architektonického a funkčního řešení i udržitelnost a hospodárnost výstavby, provozu i údržby. Vítězem se stala vídeňská kancelář Burtscher-Durig ZT GmbH.

„Vídeň jako nejlepší město k životu na světě a jako významná turistická destinace potřebuje atraktivní, mezinárodní terminál pro autobusy. Dnes se totiž dálkové autobusy dělí na tři nádraží. Nový centrální terminál se v budoucnu stane vedle letiště a hlavního vlakového nádraží třetím silným pilířem v dálkové přepravě osob,“ uvedl na představení návrhu starosta Vídně Michael Ludwig. Městský radní pro hospodářství Peter Hanke doplnil, že terminál bude provozován samostatnou společností BGR Busterminal GmbH. Město pro ni našlo partnery a získalo i několik investorů pro výstavbu.









Všechny příjezdy a odjezdy pod jednou střechou

Terminál u stanice metra U2 Stadion bude umístěn pod střídavě prosklenou a ozeleněnou střechou, která nabídne i terasu. Právě přes atraktivní střechu má nové autobusové nádraží propojit i sousední čtvrť s přístavištěm na Dunaji či sportovní halou. Dvoupodlažní terminál se bude dělit na přízemní odbavovací zónu a podzemní stanoviště autobusů s nástupišti v prostřední části. Autobusy mohou do terminálu sjíždět z nábřežní ulice Handelskai, která se nedaleko napojuje na dálnici A23.

Vídeň slibuje nonstop ostrahu, informační pult má být otevřen denně od 7:30 do 21 hodin, obchody a občerstvení od 7 do 21 hodin. Orientaci pasažérů má zajistit jasné stavební členění a viditelný informační systém. Součástí terminálu budou i sprchy. Přístup do odjezdové části nádraží bude podmíněn držením platné jízdenky.

Výšková budova i vyhlídka na Dunaj

Nad terminálem vyroste devadesátimetrová výšková budova. Na druhém konci u nábřeží vznikne horizontální stavba se službami a potřebným zázemím pro nádraží a jeho správu, včetně vyhlídkových ploch směrem k Dunaji.

Vítězný architektonický návrh nyní prochází opětovnou kontrolou a optimalizací. Poté Vídeň vypracuje územní a rozvojové plány, které musí schválit zastupitelstvo. Přípravný tým následně dopracuje veškeré detaily. Zahájení stavby lze proto očekávat nejdříve koncem roku 2022, uvedení do provozu od roku 2025. Na místě budoucího nádraží se nyní nachází sportovní a volnočasový areál, město pro něj mezitím hledá náhradní lokalitu.

